Binance : le Lightning Network est officiellement disponible pour transférer du Bitcoin à faible coût

Le Lightning Network est désormais disponible comme canal de retrait et de dépôt pour le Bitcoin (BTC) sur Binance. Le plus grand exchange de cryptomonnaies avait annoncé vouloir implémenter le Lightning Network suite à la congestion de réseau provoquée par les BRC-20, qui l'avait d'ailleurs conduit à suspendre les retraits momentanément.

#Binance has completed the integration of Bitcoin ( #BTC ) on the Lightning Network and deposits and withdrawals are now open.

More details here 👇https://t.co/aIofPdtAGY

— Binance (@binance) July 17, 2023