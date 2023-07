Stablesats : le « stablecoin » de Bitcoin (BTC) compatible avec le Lightning Network

Grâce à Stablesats, il est possible de détenir des dollars synthétiques sur le réseau Bitcoin (BTC), assimilables à un stablecoin. Imaginée par la startup Galoy, cette innovation permet de résoudre le problème de la volatilité à court terme du Bitcoin. Comment Stablesats fonctionne-t-il ?

Et si Bitcoin avait ses stablecoins ?

Les stablecoins sont devenus un outil indispensable pour l'écosystème des cryptomonnaies, que ce soit pour sécuriser ses bénéfices, se protéger temporairement de la volatilité du marché ou générer des rendements en finance décentralisée (DeFi).

Bien que de nombreux stablecoins différents existent sur le marché des cryptos, environ 65% de ceux-ci sont des USDT de l’entreprise Tether. Est-ce pour autant la meilleure représentation du dollar américain sur la blockchain ?

La startup Galoy, à l’origine du fameux Bitcoin Beach Wallet au Salvador (maintenant appelé Blink), exploite avec les stablesats un nouveau mécanisme de peg permettant les échanges quasi instantanés via le Lightning Network, la célèbre seconde couche de Bitcoin axée sur la scalabilité et le faible coût des transactions.

💡C'est quoi un stablecoin ? Tout savoir sur ce type de cryptomonnaie

Que sont les stablesats ?

Les stablesats ne sont pas des stablecoins à proprement parler, mais plutôt des dérivés du Bitcoin (BTC) qui suivent la valeur du dollar américain.

En effet, contrairement aux stablecoins centralisés comme l’USDT ou l’USDC, l’ancrage des stablesats au cours du dollar américain n’est pas assuré par des dollars conservés dans un compte en banque.

À la place, c’est une position short sur le BTC qui sert de protection contre les fluctuations du prix. D’où le nom de stablesats, les satoshis stables.

Une position short, également appelée « vente à découvert », est une stratégie d'investissement où un investisseur vend un actif qu'il a emprunté dans l'espoir de le racheter plus tard à un prix inférieur pour empocher la différence. En général, l'investisseur emprunte l'actif auprès d'un tiers et le vend sur le marché spot.

Au-delà de servir dans un mécanisme de peg ou d’outil de spéculation baissière, le short peut aussi servir de protection contre la volatilité.

En effet, les fonds d’investissement peuvent s’attirer les foudres de leurs clients même à partir de quelques pour cent de pertes non réalisées. C’est pourquoi, bien qu’une baisse de 5% en une semaine soit très commune avec le BTC, s’exposer à lui peut être très dangereux pour ces gérants de fonds.

Ainsi, ouvrir une position short sur 80% de leurs détentions en BTC leur permettrait de réduire la volatilité de leurs détentions de 80% et donc d’éviter la colère de leurs clients.

Pour les stablesats, l’objectif n’est pas juste de réduire la volatilité du BTC, mais de stabiliser leur valeur à celle du dollar.

Exemple type du fonctionnement de stablesats

Supposons que nous croyons que le prix du BTC va baisser d'ici à la semaine prochaine. Pour profiter de cette baisse potentielle, nous décidons de mettre en place une position short.

Tout d'abord, nous cherchons un individu disposant de 1 BTC et qui est prêt à nous le prêter. En échange, nous proposons un remboursement ultérieur avec une commission de 1% en guise de remerciement pour le prêt de cet actif. Une fois que nous avons emprunté le BTC, nous nous rendons sur une place de marché (comme une plateforme d'échange) et nous le vendons au prix actuel, disons 30 000 $ dans cet exemple.

Maintenant, nous obtenons ainsi 30 000 $ en échange de la vente du BTC. Puis nous attendons une semaine avec impatience, et à notre grande satisfaction, le prix du BTC est effectivement tombé à 25 000 $. Grâce aux 30 000 $ que nous avions obtenus lors de la vente initiale, nous achetons maintenant 1.01 BTC (la quantité empruntée plus les frais de 1%). Et enfin, nous remboursons notre dette en restituant le BTC que nous avions emprunté, tout en conservant les 4 750 $ restants.

En général, pour effectuer ce type d'opération, il est plus courant de faire appel à un courtier qui va effectuer la vente à notre place. Pour cela il est nécessaire de déposer des fonds au préalable, de mettre en place un collatéral, afin de couvrir les pertes en cas de hausse trop forte du prix.

Pour les stablesats, cette position short va servir à garder une parité entre la valeur du dollar et celle des satoshis liés à la position short.

Disons que nous possédons 1 million de satoshis (soit 0,01 BTC), que le prix actuel du BTC s’élève à 30 000 $, et que nous décidons de passer la moitié de nos satoshis en stablesats afin de nous protéger d’une potentielle dévalorisation du BTC.

Alors, 500 000 de nos satoshis, d’une valeur de 150 $, vont être envoyés à ce que Galoy appelle une « Banque Bitcoin ». Cette banque va alors garder ces satoshis pour nous et les utiliser en tant que collatéral afin d’ouvrir une position short sans aucun levier au prix actuel.

Dans le cas des stablesats sur le portefeuille Blink, la Banque Bitcoin est la plateforme crypto OKX. Ainsi, dans notre portefeuille nous possédons maintenant 500 000 satoshis et 150 $ de stablesats.

Mais que se passe-t-il si le prix du BTC tombe à 15 000 $ ? Comment avons- nous la garantie que les 500 000 satoshis que nous avons transformés en stablesats valent toujours 150 $ ?

Ici, c’est la position short qui va remplir l’écart. En effet, si le prix du BTC perd 50% (soit une baisse de 30 000 à 15 000 dollars) alors la position short sera en plus-value latente et vaudra 50% de la valeur du collatéral initial, soit 75$.

Tandis que les 500 000 satoshis gardés par la Banque Bitcoin ont eux perdu 50% de leur valeur et ne valent plus que 75 $. Ce qui représente bien un total de 150 $ entre les 500 000 satoshis de collatéral et les gains générés par la position short.

Dans ce cas là, si nous voulons récupérer nos satoshis, la Banque Bitcoin va fermer la position, empocher les 75 $ de bénéfices, racheter 500 000 satoshis et nous renvoyer 150 $ en satoshis, soit 1 million de satoshis.

À l’inverse, si le prix du BTC augmente de 100% (soit une augmentation de 30 000 à 60 000 dollars) la position short sera en perte latente et vaudra -100% de la valeur du collatéral initial, soit -150 $. Cette position short soustraite aux 500 000 satoshis gardés par la Banque Bitcoin qui eux valent maintenant 300 $ représente bien un total de 150$.

Dans ce cas là, si nous voulons récupérer nos satoshis, la Banque Bitcoin va fermer la position short, payer les 150 $ de perte avec 250 000 de nos satoshis venant de notre collatéral, pour enfin nous renvoyer 150 $ en satoshis, soit 250 000 satoshis.

Ainsi, peu importe la fluctuation du prix du BTC, le peg des stablesats est garanti et peuvent être échangés à chaque instant contre des satoshis.

Voici un schéma récapitulatif du fonctionnement des stablesats :

Les particularités des stablesats

Le code des stablesats est open source et pourrait être implémenté dans tous les portefeuilles compatibles avec Lightning Network, y compris à un nœud du réseau permettant à chacun de pouvoir avoir son propre dollar synthétique.

Notez qu’il est possible d’envoyer des stablesats à quelqu’un voulant recevoir des satoshis, tout comme il est possible de recevoir des stablesats venant de quelqu’un qui vous a envoyé des satoshis. Pour cela il vous suffit d’avoir un portefeuille compatible et de sélectionner le compte en dollar ou en satoshis pour l'envoi ou la réception.

Néanmoins certains risques dans l’utilisation de stablesats sont à considérer :

De la même manière qu’avec une plateforme d'échange on peut dire que ce ne sont « pas vos clés, pas vos cryptos » , pour le stablesat ce ne sont pas vos clés pas vos shorts . En effet, en cas de faillite de la plateforme (Banque Bitcoin) le collatéral et la position short risquent d’être perdus ;

, pour le stablesat . En effet, en cas de faillite de la plateforme (Banque Bitcoin) le collatéral et la position short risquent d’être perdus ; Les plateformes pourraient automatiquement fermer les positions même si elles sont en profits latents ;

même si elles sont en profits latents ; Le « slippage » est la différence entre le prix attendu d'une transaction financière et le prix réel auquel elle est exécutée . Bien qu’il soit rarement très élevé, cela pourrait causer des pertes de valeurs en cas de forte volatilité ou de liquidité insuffisante sur le marché de la plateforme d’échange ;

. Bien qu’il soit rarement très élevé, cela pourrait causer des pertes de valeurs en cas de forte volatilité ou de liquidité insuffisante sur le marché de la plateforme d’échange ; Les frais des positions short pourraient augmenter. Historiquement, il y a eu en moyenne plus de positions longues que de positions shorts sur les bourses de produits dérivés. Cet environnement permet aux positions shorts de ne pas prélever de frais. Mais cela pourrait changer à l'avenir, et rendre les stablesats payants à détenir.

En résumé, les stablesats offrent un moyen de détenir et d’utiliser des dollars qui sont échangeables avec toute personne utilisant le Lightning Network. Le risque principal vient de la plateforme d'échange qui détient les BTC en collatéral et les positions shorts.

Alors, Galoy travaille à la gestion de ce risque pour reposer à l’avenir sur plusieurs places de marché en simultané, elles pourraient être centralisées comme OKX ou décentralisées comme dYdX.

Quels sont les cas d’utilisation des stablesats ?

Contrairement aux stablecoins tels que l’USDT de Tether, les stablesats ne sont pas principalement conçus comme un moyen de conserver des bénéfices.

En réalité, les stablesats ont été introduits dans le portefeuille Blink, lequel utilise le Lightning Network et est conçu spécifiquement pour une utilisation quotidienne. Il vise particulièrement les populations ayant peu ou pas d'accès au système bancaire traditionnel. La première utilisation des stablesats consiste donc à effectuer les dépenses quotidiennes.

Qui est derrière Galoy ?

Cofondée et dirigée par Nicolas Burtey, la startup Galoy regroupe une équipe de 16 personnes composée d'ingénieurs, de designers, de data scientists et d’éducateurs qui a pour objectif de développer des solutions financières reposant sur Bitcoin.

Galoy croit en l'importance du système financier décentralisé que Bitcoin peut créer, car il permet une inclusion financière plus rapide, plus simple et plus efficace qu’avec le système bancaire traditionnel, qui est encore et toujours difficile d’accès pour 2 milliards de personnes non bancarisées.

Galoy a notamment créé le portefeuille Blink, qui a grandement popularisé l’adoption de Bitcoin au Salvador, plus précisément à El Zonte, une petite ville pionnière dans l’utilisation du Bitcoin dans le pays.

Le portefeuille Blink a été conçu pour être facile d’utilisation. En effet, la création d’un portefeuille se fait avec un simple numéro de téléphone et celui-ci permet :

La réception et l’envoi de BTC via le Lightning Network ; L’enregistrement de contacts afin d’échanger des satoshis facilement, une carte répertoriant les points de vente autour du monde acceptant les paiements avec le portefeuille Blink ; La possibilité de gagner quelques satoshis en apprenant de nouvelles choses sur Bitcoin et en répondant à quelques questions ; Et enfin la possibilité de transférer des dollars via le Lightning Network grâce aux stablesats.

Blink est notamment grandement utilisé dans ce que Galoy appelle des « économies circulaires », tel que la Bitcoin Beach au Salvador, le Bitcoin Lake au Guatemala, la AmityAge au Honduras, le MOTIV NGO au Pérou, la Praia Bitcoin au Brésil et le EasySats en Namibie.

Pour acquérir des stablesats, suivez ces étapes :

Suivez le lien suivant pour acheter du Bitcoin ou passez à l'étape suivante si vous en possédez déjà ; Rendez-vous sur Blink, créez un portefeuille et cliquez sur « Recevoir » ; Ensuite, sélectionnez « Utiliser une adresse Bitcoin on-chain » et copiez l'adresse en scannant ou en tapant le QR code ; Utilisez votre portefeuille où vous détenez vos BTC pour les transférer à l'adresse copiée ; Attendez que la transaction soit validée et que vous receviez vos satoshis sur votre portefeuille Blink ; Une fois que vous avez reçu vos satoshis, cliquez sur « Envoyer », saisissez votre nom d'utilisateur : « [email protected] », et choisissez le montant que vous souhaitez échanger en stablesats ; Confirmez l'échange ; Félicitations ! Vous possédez maintenant des stablesats !

Conclusion sur Stablesats de Galoy

Stablesats offre une approche novatrice pour créer des dollars américains sur le Lightning Network de Bitcoin. Reposant sur une position short sur le BTC, il présente des avantages intéressants, en particulier pour ceux qui cherchent à réduire la volatilité du BTC afin de garantir leur pouvoir d’achat.

La compatibilité des stablesats avec le Lightning Network les rend encore plus performant qu’un stablecoin ou que le dollar lui-même, en raison de la rapidité d’exécution des transactions et des faibles frais de ce réseau.

Leur code étant open source, les stablesats changent le paradigme des stablecoins. En effet les stablesats ne sont pas qu’un énième token qui est émis sur une blockchain, mais bien du BTC. Les stablesats ne sont qu’un moyen pour les individus de créer leur propre protection contre la volatilité.

Cependant, il est important de rappeler que les stablesats ne sont pas sans risques. Comme pour tout système basé sur un tiers de confiance (ici la « Banque Bitcoin »), il y a un risque de défaillance de sa part.

Malgré tout, les stablesats offrent une solution intéressante pour répliquer le cours du dollar américain, tout en étant accessibles et simples à utiliser. En effet, l'expérience utilisateur du portefeuille Blink a été pensée pour un usage quotidien et c’est particulièrement réussi.

