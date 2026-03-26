Bistack lève 4,5 millions de dollars auprès de 8 000 investisseurs — Un record dans l'Union européenne

En ouvrant son actionnariat à sa communauté, Bitstack vient de lever 4,5 millions de dollars auprès de 8 000 personnes. Retour sur ce record au sein de l'Union européenne.

le 26 mars 2026 à 10:00.

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Vincent Maire

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Bitstack réunit 4,5 millions de dollars dans sa levée de fonds communautaire

La semaine dernière, nous revenions sur l’engouement marqué autour de la campagne de crowdequity de Bitstack, qui enregistrait alors 15 000 inscrits et 16 millions d’euros d’intention d’investissement.

🔎 Quel est notre avis sur la plateforme Bitstack ?

Le 24 mars à 10 heures, cette levée de fonds communautaire ouvrait ses portes, et avec un total de 25 000 inscrits pour 26 millions de dollars d’intention, il semblait difficile de trouver de la place pour tout le monde. En offrant à sa communauté les mêmes conditions que celles proposées à ses investisseurs institutionnels lors de sa levée de fonds de série A pour 15 millions de dollars en décembre dernier, Bitstack s’était préparée pour un objectif de 2 millions de dollars.

Dans le sillage d’un fort succès, cet objectif a été atteint en 20 minutes à peine, et ce sont finalement 4,5 millions de dollars qui ont été levés auprès de plus de 8 000 investisseurs particuliers. Grâce à ces chiffres, Bitstack a ainsi réalisé un record au sein de l’Union européenne.

Pour Alexandre Roubaud, le PDG et cofondateur de l’entreprise, cela concrétise les ambitions et les derniers développements de la startup :

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Plus de 8 000 personnes ont choisi de devenir actionnaires de Bitstack aujourd'hui. Aucune entreprise dans l'Union européenne n'avait réuni autant d'investisseurs particuliers lors d'une telle opération. C'est un signal puissant. La demande pour une solution d'épargne en Bitcoin simple et régulée en Europe est devenue massive, et le succès de Bitstack en témoigne. Nous avons dépassé les 300 000 utilisateurs et les 300 millions d'euros épargnés, notre chiffre d'affaires a été multiplié par 2,5 en 2025, et plus de 15 000 nouveaux utilisateurs nous ont rejoints depuis janvier en Allemagne, en Espagne, en Italie ou encore au Benelux. Nous allons désormais accélérer notre croissance et affirmer notre position de leader européen de l’épargne en Bitcoin.

👉 Dans l'actualité également — Ledger dévoile la version 4.0 de son application tout-en-un Ledger Wallet

En décembre, Bitstack annonçait également qu’une vingtaine de recrutements étaient prévus dans divers métiers pour cette année 2026, venant dès lors renforcer une équipe de 30 personnes. Si le bear market est installé dans l’écosystème crypto, l’entreprise ne semble pas connaitre la crise. Ainsi, les développements permis par cet afflux de nouveaux clients et de liquidités pourront être suivis avec attention.

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Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

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