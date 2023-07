Binance met fin à son partenariat avec l'Association du football argentin, citant « un manquement à ses obligations »

Binance a décidé de rompre prématurément son partenariat avec l'Association du football argentin (AFA), après seulement un peu plus d'un an. Initialement prévu pour durer 5 ans, le contrat a été annulé en raison du non-respect des obligations contractuelles par l'AFA, selon Binance.

Binance se sépare de l'AFA

Binance a décidé de mettre fin prématurément au contrat qui la liait à l'Association du football argentin (AFA), après seulement un peu plus d'un an. Initialement, le deal devait s'inscrire sur une durée de 5 ans afin de « sensibiliser les fans de football du pays et du monde entier à Binance ».

Binance ha decidido poner fin a su asociación con la AFA (Asociación del Fútbol Argentino). Regularmente, evaluamos los resultados de nuestras alianzas en todo el mundo y, lamentablemente, a pesar de que se han ofrecido tiempo y oportunidades, la AFA no ha cumplido plenamente con… — Binance Argentina (@BinanceArg) July 17, 2023

« Binance a décidé de mettre fin à son association avec l'AFA (Association argentine de football). Nous évaluons régulièrement les résultats de nos partenariats à travers le monde et malheureusement, malgré le temps et l'opportunité qui nous sont offerts, l'AFA n'a pas pleinement rempli ses obligations contractuelles, ce qui va à l'encontre de nos valeurs commerciales et de nos principes d'association. »

Bien qu'elle n'ait pas évoqué les raisons précises de cette rupture de contrat, la plateforme d'échange de cryptomonnaies affirme qu'elle souhaite continuer à se développer en Argentine :

« Binance reste déterminée à se développer en Argentine et continue de s'engager avec des partenaires locaux, y compris des universités prestigieuses, dans le but de continuer à développer les efforts éducatifs et les alliances commerciales stratégiques. »

Binance était jusqu'alors le sponsor principal de l'équipe nationale d'Argentine, de la Coupe de la Ligue professionnelle argentine de football, et devait également gérer l'Argentine Football Association Fan Token (ARG), le token de l'AFA. Toutefois, l'AFA s'était initialement engagée auprès de Socios pour cela, et a dû rompre son contrat pour s'engager auprès de Binance, ce qui lui a valu des poursuites.

C'est la première fois que Binance devenait sponsor d'une équipe nationale de football.

