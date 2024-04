Affaire Binance aux États-Unis : Changpeng Zhao (CZ) pourrait écoper de 36 mois d’emprisonnement

Le 30 avril prochain, le fondateur de Binance Changpeng Zhao (CZ) verra sa peine être prononcée dans l’affaire qui l’a conduit à démissionner de son poste de PDG. Rappelons que l’exchange et l’intéressé ont été accusés d’avoir violé des lois contre le blanchiment d’argent aux États-Unis et que la plateforme a accepté de payer plus de 4,3 milliards de dollars d’amende.

De son côté, CZ, qui avait plaidé coupable, a dû verser 175 millions de dollars de caution afin de rester en liberté jusqu’à ce que sa sentence soit actée. Concernant celle-ci, Reuters a rapporté ce mardi que les procureurs en charge du dossier avaient requis 36 mois d’incarcération, lors d’une audience au tribunal de district ouest de Washington :

De son côté, Changpeng Zhao avait déjà exprimé sa volonté de ne pas faire appel si sa peine n’excédait pas 18 mois. Nous devrons donc patienter jusqu’à mardi prochain afin de savoir de quoi il en retourne. Pour l’heure, ces 36 mois ne sont effectivement qu’une indication et pourraient ne pas refléter la décision finale.

En attendant, l’intéressé poursuit le développement de son nouveau projet entrepreneurial nommé Giggle Academy, qu’il avait présenté le mois dernier. Aujourd’hui, il a notamment partagé le nouveau logo du projet :

We wanted the @GiggleAcademy logo to show youth, fun, positive energy, and growth. We also want to show respect to our “Binance heritage”.

1. The logo is a child’s face, symbolizing youth.

2. The smiling face is made of the “Gi” characters (rotated 90 degrees counterclockwise),… https://t.co/On781BAi3J

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) April 24, 2024