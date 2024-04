Top 5 des crypto-milliardaires en 2024 : qui sont les personnes les plus riches des cryptomonnaies ?

Forbes vient de publier sa liste annuelle des personnes les plus riches au monde. Dans le secteur des cryptomonnaies, de nouveaux milliardaires sont arrivés. Alors, qui sont les personnes les plus riches des cryptos et combien détiennent-elles ?

Les plus grands milliardaires en cryptomonnaies

Selon Forbes, alors qu’on ne trouvait « que » 9 crypto-milliardaires en 2023, ce chiffre s’est envolé jusqu’à 17 pour 2024. La raison, c’est bien sûr en grande partie l’envolée des prix. Le cours du Bitcoin (BTC) a ainsi dépassé 73 600 dollars il y a quelques semaines, et les altcoins ont également profité de la hausse.

Mention spéciale également à Tether : alors que ses cadres n’étaient pas présents en 2023, plusieurs d’entre eux figurent désormais au classement. Nous trouvons aussi sans surprise les cofondateurs des grandes entreprises du secteur. Qui sont alors les personnes les plus riches des cryptomonnaies ?

1. Changpeng Zhao (33 milliards de dollars)

Changpeng Zhao a eu une fin d’année 2023 mouvementée : il a dû quitter ses fonctions de PDG de Binance suite aux accusations de la Securities and Exchange Commission (SEC). Actuellement assigné aux États-Unis, il attend son jugement. C’est justement sa fortune qui a incité le juge à le confiner sur place, craignant une fuite.

Changpeng Zhao dispose de 33 milliards de dollars (contre 10,5 milliards il y a un an), largement gagnés grâce à Binance.

2. Brian Armstrong (11,2 milliards de dollars)

Le deuxième de la liste est également un PDG de plateforme d’échange. Brian Armstrong a cofondé Coinbase en 2013 avec Fred Ehrsam, un autre milliardaire sur la liste. L’année a été fructueuse pour Coinbase, qui a vu le cours de son action bondir de 50 %. Cela, combiné à la hausse des cours, a fait grimper en flèche la fortune du PDG.

Brian Armstrong dispose de 11,2 milliards de dollars (contre 2,2 milliards il y a un an).

3. Giancarlo Devasini (9,2 milliards de dollars)

Giancarlo Devasini est relativement inconnu au bataillon, mais ce n’est pas le cas de la société dont il est le directeur financier (CFO) : Tether. Actionnaire principal de l’entreprise, la participation de Giancarlo Devasini s’élèverait à 47 %. On rappelle également que la capitalisation de Tether a gagné environ 20 milliards de dollars sur un an, confirmant la place prédominante de son stablecoin USDT.

Giancarlo Devasini dispose de 9,2 milliards de dollars, contre 4 milliards en juillet dernier.

4. Michael Saylor (4,4 milliards de dollars)

Michael Saylor est un des rares milliardaires en cryptomonnaies dont l’activité principale n’est pas liée au secteur – bien que cela soit désormais débattable. Le PDG de MicroStrategy s’est fait connaître en accumulant du Bitcoin via son entreprise (plus de 193 000 à l’heure actuelle), et par ses déclarations très « bullish » à l’égard des cryptomonnaies.

Il fait irruption dans le classement cette année : Michael Saylor détient 4,4 milliards de dollars… Contre 760 millions de dollars l’année dernière.

5. Paolo Ardoino (3,9 milliards de dollars)

Le collègue de Giancarlo Devasini figure également parmi les 5 plus grands milliardaires en cryptomonnaies de l’année. Le PDG de Tether est la figure publique de l’entreprise, et il en détiendrait 20 %. Sa fortune a elle aussi nettement augmenté sur un an.

Paolo Ardoino détient 3,9 milliards de dollars (contre 1,8 milliard l’année dernière).

Tether, Ripple, Coinbase... Les grandes entreprises font les grandes fortunes

La suite du classement fait figurer les grandes sociétés crypto en bonne place. On y trouve ainsi l’ancien PDG de Tether (Jean-Louis van der Velde, 3,9 milliards de dollars), mais aussi son avocat général (Stuar Hoegner, 2,5 milliards de dollars) ainsi que les cofondateurs de Ripple (Chris Larsen, 3,2 milliards de dollars) et Jed McCaleb (2,9 milliards de dollars).

Coinbase est également représentée (Fred Ehrsam, 3,2 milliards de dollars), ainsi que sans surprise Gemini (Cameron et Tyler Winklevoss, 2,7 milliards de dollars chacun). Quelques autres sont milliardaires spécifiquement grâce à leurs investissements en cryptomonnaies. C’est le cas de Tim Draper (2 milliards de dollars) et de Matthew Roszak (3,1 milliards de dollars).

Si le bull run continue cette année, il est probable que de nouveaux noms soient inscrits sur cette liste l’année prochaine.

Source : Forbes

Illustrations : TechCrunch via Wikimédia Commons (CC BY) ; ReasonTV via Wikimédia Commons (CC BY) ; Web Summit via Flickr (CC BY)

