Le classement Forbes 2022 compte 19 crypto-milliardaires, une hausse de 60% en un an

Forbes vient de mettre à jour son classement des individus les plus riches du monde. Le magazine économique américain dénombre désormais un total de 19 milliardaires du monde des cryptomonnaies dans sa liste. Ce 5 avril 2022, Forbes a d'ailleurs consacré un article complet à ces 19 entrepreneurs devenus richissimes grâce aux crypto-actifs. Voici la liste complète :

En tête de liste des crypto-milliardaires, on trouve sans surprise le fondateur et PDG de Binance, Changpeng Zhao. D'après les informations de Forbes, Zhao dispose d'une fortune de 65 milliards de dollars. Grâce au succès colossal de sa plateforme d'échange de cryptomonnaies, il s'est imposé comme l'individu le plus riche de l'industrie. Selon Forbes, « CZ » est également la 19e personne la plus riche au monde.

La seconde place est occupée par Sam Bankman-Fried, le fondateur de l'exchange FTX. L'entrepreneur s'est imposé l'an dernier comme la 2e personne de moins de 30 ans la plus riche de tous les temps, juste derrière Mark Zuckerberg. Fort du développement de sa plateforme, qui vient d'ouvrir une filiale en Europe et en Australie, Sam Bankman-Fried dispose d'une fortune estimée à 24 milliards de dollars.

Á la troisième place du podium, on trouve un autre fondateur d'exchange de cryptomonnaies, Brian Armstrong. Le dirigeant de Coinbase bénéficie d'une fortune de 6,6 milliards de dollars. Grâce à ses 19% de parts dans la plateforme, cotée en bourse depuis avril 2021, Armstrong s'impose comme le 357e individu le plus riche du monde.

On remarquera à nouveau la présence de Michael Saylor, PDG de MicroStrategy, dans le classement. Persuadé de l'avenir de la reine des cryptomonnaies, il a poussé son entreprise à constituer une réserve de 129 218 bitcoins, soit 6 milliards de dollars. Sa fortune est estimée à 1,6 milliard de dollars.

Forbes enregistre une augmentation de 58% des crypto-milliardaires en un an

L'an dernier, le classement Forbes ne comptait encore que 7 milliardaires issus du secteur des cryptomonnaies. Il s'agit d'une impressionnante augmentation de 58% qui témoigne de l'essor galopant de l'industrie des devises numériques.

Parmi les nouveaux venus de ce prestigieux classement, on trouve Gary Wang, cofondateur et directeur de la technologie de FTX. Grâce à ses 16% parts dans la société, le responsable s'appuie sur une fortune estimée à 5,6 milliards de dollars.

Nikil Viswanathan et Joseph Lau, cofondateurs d'Alchemy, la plateforme de développement du Web3, font également partie des nouveaux crypto-milliardaires. Enfin, citons aussi l'arrivée de Devin Finzer et Alex Atallah, cofondateurs du leader des tokens non fongibles (NFT) OpenSea, dans le classement Forbes. Les deux entrepreneurs ont profité de la vague des NFT pour amasser 2,2 milliards de dollars.

Source : Forbes

