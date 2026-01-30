Binance va acheter 1 milliard de dollars de Bitcoin (BTC) pour son fonds de sécurité

Alors que son fonds de sécurité SAFU est actuellement intégralement en USDC, Binance s'apprête à le convertir en Bitcoin (BTC). Retour sur cette annonce porteuse d'un signal fort.

Binance s'apprête à convertir son fonds SAFU en Bitcoin (BTC)

Jeudi soir, le marché crypto a de nouveau crashé et le prix du BTC a touché les 81 000 dollars, tandis que l’actif s’échange à 82 850 dollars lors de l’écriture de ces lignes, en baisse de 6 % sur 24 heures et que l’ETH subit 7 % de chute pour un prix de 2 750 dollars. Côté liquidations, celles-ci affichent actuellement 1,68 milliard de dollars au cours des dernières 24 heures.

Dans ce contexte, Binance a annoncé son attention de convertir les fonds présents dans son « Secure Asset Fund for Users » (SAFU) en Bitcoin (BTC) :

Guidée par notre conviction que le Bitcoin constitue l'actif central de l'écosystème crypto et représente une valeur à long terme, Binance continuera d'accompagner notre secteur face aux fluctuations du marché et à l'incertitude, en investissant continuellement des ressources dans l'écosystème crypto. En conséquence, Binance convertira les réserves de stablecoins du fonds SAFU, d'un montant de 1 milliard de dollars, en réserves de Bitcoin, et prévoit de finaliser cette conversion dans les 30 jours suivant cette annonce.

Pour rappel, le fonds SAFU sert de coussin de sécurité pour indemniser les clients de la plateforme en cas de problèmes. Depuis le 18 avril 2024, le milliard de dollars dudit fonds est constitué d’USDC et cela est encore d’actualité, selon les données on-chain :

Wallet Binance du fonds SAFU

Lorsque la conversion sera faite, Binance s’engage à rééquilibrer le portefeuille en cas de baisse. Dès lors, si la valeur marchande des bitcoins détenus en portefeuille tombe sous les 800 millions de dollars, des achats seront effectués pour ramener le fonds à 1 milliard de dollars.

Alors que le marché a de nouveau trébuché hier, c'est un signal fort envoyé à l'industrie. En effet, nous pourrions y voir un indice selon lequel le prix du BTC devient attractif, alors même qu'il s'échange actuellement en baisse de plus de 34 % depuis son plus haut historique du 6 octobre dernier à 126 000 dollars.

Néanmoins, le marché reste toujours difficile à prévoir. Et pour cause, ce n'est pas parce que le prix d'un actif devient intéressant, que cela signifie nécessairement qu'il a atteint son point bas. Si les marchés sont bel et bien cycliques, les expériences du passé nous ont montré que l'Histoire ne se répétait pas toujours avec exactitude et que des décalages survenaient régulièrement. Dans ce contexte, une stratégie de dollar cost averaging (DCA) peut être tout à fait pertinente pour accumuler du BTC à long terme.

Sources : Binance, Arkham

