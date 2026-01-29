Baisse généralisée : l'or s'effondre de 8 % en 1 heure alors que le Bitcoin repasse sous les 85 000 dollars

Le marché crypto vient de subir une importante baisse sur les dernières heures, qui propulse une nouvelle fois le Bitcoin sous les 85 000 dollars. Dans le même temps, l'or vient d'effacer 3 000 milliards de dollars de sa capitalisation en 1 heure. On fait le point.

Baisse généralisée : l'or s'effondre de 8 % en 1 heure alors que le Bitcoin repasse sous les 85 000 dollars
Le Bitcoin retourne se positionner sous les 85 000 dollars

La fin de semaine s'annonce compliquée sur le marché des cryptomonnaies, alors que le cours du Bitcoin vient de retourner se positionner sous le niveau des 85 000 dollars, suite à une baisse de plus de 5 % enregistrée en cette fin de journée.

✍️ Comment spéculer sur la baisse (short) du Bitcoin et des cryptos ?

Le cours du BTC repasse sous les 85 000 dollars

Le cours du BTC repasse sous les 85 000 dollars

 

Selon les informations disponibles sur le site Coinglass, les liquidations s'élèvent déjà à 950 millions de dollars sur les dernières 24 heures, pour un total de 227 290 traders liquidés.

Un montant dont plus de 630 millions de dollars concernent uniquement les 4 dernières heures.

L'or s'effondre de 8 % en moins d'une heure

Mais le pire se trouve peut-être ailleurs. En effet, le cours de l'or - jusque-là occupé à accumuler les nouveaux sommets depuis des semaines - vient d'enregistrer une violente baisse de plus de 8 % en l'espace de tout juste une heure, effaçant dans le même temps plus de 3 000 milliards de dollars de sa capitalisation.

Le cours de l'or baisse de 8 % en moins d'une heure

Le cours de l'or baisse de 8 % en moins d'une heure

 

Un important recul déjà en train de se résorber au moment d'écrire ces lignes, avec un prix qui tente de revenir se positionner aux alentours des 5 400 dollars, soit environ à 4,5 % sous son dernier sommet enregistré à 5 600 dollars quelques heures auparavant.

Selon certains analystes, cette baisse importante concerne un repli général sur le marché des matières premières, suite à une hausse considérée comme trop rapide et trop importante.

Un constat qui se confirme du côté de l'argent, avec un cours qui accuse une baisse de plus de 10 % sur la même période, également en train de se résorber.

Source : Coinglass

