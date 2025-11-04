Baisse de l'activité on-chain du BTC ? Analyse on-chain du BTC avec Prof. Chaîne

L'engagement et l'activité des usagers du réseau Bitcoin sont particulièrement réduits depuis 2024. Alors que la demande transactionnelle s'effondre, le marché doit également faire face à un comportement de dépense significatif. Revenons en détails sur ce que cela signifie.

Le BTC pique du nez

Alors que le cours du BTC tente une nouvelle fois de passer sous les 100 000 $, les derniers entrants se retrouvent encore la tête sous l'eau.

À l'apparente fragilité à court terme du marché s'ajoutent de nouveaux signes de ralentissement, avec une chute notable de l'activité on-chain sur le réseau Bitcoin.

Comment évolue l'usage du réseau Bitcoin, et quels sont les comportements dominants actuellement ? On fait le point !

👉 C'est quoi l'analyse on-chain ?

Figure 1 : Prix spot du BTC

Obtenez le meilleur rendement possible sur vos USDC avec ZyFAI

Perte d'activité on-chain

Lors de notre précédente analyse, nous avions identifié de premiers signes de ralentissement sur le marché du BTC, notamment une divergence significative entre le cours du Bitcoin et la rentabilité latente moyenne des investisseurs.

Aujourd'hui, nous nous penchons sur les métriques relatives à l'usage du réseau Bitcoin pour estimer si les niveaux d'activité et d'engagement de ses utilisateurs envoient des signaux positifs ou préoccupants.

Le graphique suivant représente le nombre d'adresses BTC ayant réalisé au moins deux transactions valides par jour, au cours des trois derniers cycles haussiers.

Si une croissance parabolique de l'activité des adresses est visible pour les cycles haussiers de 2017 et 2021, la dynamique actuelle ressemble plutôt à un ralentissement progressif.

Ce contraste marquant suggère que l'engagement et l'activité des participants sont particulièrement réduits depuis 2024. Il signale également une perte d'intérêt pour les usages traditionnels de Bitcoin et une fuite de l'activité de trading vers les plateformes hors-chaîne (plateformes d'échange centralisées), par exemple les marchés dérivés.

👉 Comprendre les termes utilisés dans l'analyse on-chain

Figure 2 : Nombre d'adresses actives

Un constat similaire peut être porté sur la métrique du nombre de nouvelles adresses créées par jour. Ici encore, une différence majeure se fait sentir entre les dynamiques des cycles passés et le contexte actuel.

La création de nouvelles adresses étant généralement associées à la demande transactionnelle, une stagnation de cette métrique indique un usage réduit du réseau et un manque d'intérêt de ses usagers.

Figure 3 : Nombre de nouvelles adresses actives créées

La situation est encore plus flagrante lorsque l'on observe l'état du mempool, la salle d'attente où patientent les transactions qui n'ont pas encore été incluses dans un bloc.

Si le mempool a enregistré plusieurs vagues de forte demande transactionnelle entre 2023 et 2024, notamment à cause de l'engouement provoqué par les Inscriptions / Ordinals et plus tardivement les Runes, rien de tel n'est visible actuellement.

Aujourd’hui, le mempool est quasiment vide et les frais de transaction ont chuté, preuve que la demande d’espace de bloc s’est effondrée par rapport aux années précédentes.

De fait, les usagers du réseau Bitcoin sont moins actifs, que ce soit pour transférer des fonds entre entités ou stocker des données arbitraires sur la blockchain.

Mass, l'application DeFi mobile tout en un

Figure 4 : Nombre de transactions en attente dans le mempool

Le graphique ci-dessous mesure la répartition des transactions en fonction de leur taille en dollars, et vient ajouter aux constats précédents une nouvelle dimension essentielle.

Depuis le creux cyclique de fin 2022, nous pouvons observer une hausse significative de la part des transactions dépassant le million de dollars de volume.

Si ces transactions représentaient entre 40 % et 50 % des échanges totaux en début de 2017, elles totalisent actuellement plus de 70% des transferts quotidiens.

Cela suggère que le marché attire de plus en plus de capitaux institutionnels et que l'investissement et le trading de BTC sont en train de se professionnaliser à mesure que le pont entre la finance traditionnelle et le secteur des cryptomonnaies s'élargit.

Figure 5 : Volume de transfert par tailles de transaction

Obtenez 20 € en créant un compte sur Finst avec le code FINST20*

La distribution domine

Si l'activité on-chain du BTC ralentit de manière visible, il est essentiel de se demander quel est le comportement dominant des échanges qui subsiste sur le réseau.

La métrique suivante mesure le taux d'ancienneté des dépenses pour estimer si le comportement dominant est l'épargne ou la dépense sur une période donnée.

Comme lors de la majorité des cycles haussiers, cet indicateur signale que d'importants volumes de BTC sont actuellement déplacés, indiquant que les investisseurs dépensent plus qu'ils n'épargnent.

Ce comportement est typique des phases finales des marchés haussiers, où les investisseurs prennent des profits durant les poussées haussières, accroissant la pression de vente qui fait chuter le prix dans une phase de correction.

📈 Découvrez notre sélection des meilleures plateformes pour acheter du bitcoin

Figure 6 : Vivacité du BTC

Pour aller plus loin, l'indicateur ci-bas mesure l'intensité du comportement de dépense des investisseurs afin d'estimer le poids qui pèse sur le marché à un instant T.

Le marché du Bitcoin enregistre depuis peu un comportement de dépense statistiquement élevé, comme ce fut le cas lors des précédents sommets locaux de 2024, ou les sommets cycliques des marchés haussiers précédents.

Il faudra donc une importante demande pour parvenir à absorber la pression de vente qui pèse actuellement sur le marché.

Figure 7 : Indicateur de dépense binaire du BTC

Diversifiez facilement votre portefeuille avec Bitpanda

Synthèse de cette analyse on-chain sur le Bitcoin

In fine, les données de cette semaine indiquent que l'engagement et l'activité des usagers du réseau Bitcoin sont particulièrement réduits depuis 2024, avec une demande transactionnelle désormais très faible.

Alors que le mempool se vide, une fuite de l'activité de trading vers les plateformes hors-chaîne, notamment les marchés dérivés est une explication des plus plausibles pour expliquer la perte d'activité actuelle.

L’augmentation des transactions de plus d’un million de dollars confirme une tendance nette : le marché se tourne vers les capitaux institutionnels, tandis que les particuliers se font plus rares.

Enfin, le marché du BTC enregistre depuis peu un comportement de dépense statistiquement élevé. Il faudra donc une importante demande pour parvenir à absorber la pression de vente qui pèse dans les carnets d'ordre.

⌛ Quand acheter du BTC ?

Retrouvez des analyses exclusives du Prof. Chaîne sur Cryptoast Academy, l'endroit idéal pour réussir vos investissements en cryptomonnaies. Vous apprendrez à vous positionner sur les niveaux de prix stratégiques, à déceler les opportunités d'investissement et à anticiper les mouvements de prix. Rejoignez-nous maintenant et prenez en main vos investissements cryptos.

Sources – Figures 1 à 7 : Glassnode

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.