Baisse du Bitcoin et liquidations - Seul l'or résiste face à la perspective d'une nouvelle guerre douanière

Donald Trump n'a pas dit son dernier mot sur le Groenland, et il le fait savoir en menaçant l'Europe d'une nouvelle guerre douanière. Résultat : la semaine débute avec une baisse du Bitcoin accompagnée de 875 millions de dollars de liquidations sur le marché des cryptomonnaies, alors que l'or enregistre un nouveau sommet.

Cryptomonnaies : 875 millions de dollars de liquidations sur les dernières 24 heures

Ce début de semaine apparaît comme mouvementé sur le marché des cryptomonnaies, suite à l'annonce de la mise en place d'une politique d'acquisition forcée du Groenland par Donald Trump durant le week-end, à l'aide de droits de douane de 10 % imposés à 8 pays européens - dont la France - qui pourraient augmenter à 25 % en juin s'il n'obtient pas satisfaction.

Résultat : le Bitcoin plonge de plus de 3 % pour revenir se positionner sous les 93 000 dollars, alors que le top 10 du secteur crypto enregistre des reculs de l'ordre de 6 % pour le XRP de Ripple et plus de 8 % pour le Dogecoin (DOGE). Ethereum résiste plutôt bien, avec une baisse de 4,6 % qui lui permet de se maintenir au-dessus des 3 000 dollars.

Dans le même temps, les liquidations se sont enchaînées sur les dernières 24 heures pour atteindre un total de presque 875 millions de dollars au total, selon les données du site Coinglass, dont plus de 787 millions de dollars impliquent des positions long inscrites à la hausse et 234 millions de dollars rien que pour le BTC (155 millions de dollars pour Ethereum et 61 millions de dollars pour le SOL de Solana).

Le marché crypto enregistre 875 millions de dollars de liquidations sur les dernières 24 heures

Dans les faits, ces liquidations importantes impliquent 249 087 traders, avec une position unique BTC-USDT qui détient à elle seule un record de 25,8 millions de dollars sur la plateforme Hyperliquid, également en tête du classement des exchanges crypto avec 261,76 millions de dollars liquidés au total sur cette période.

L'or atteint un nouveau sommet historique

Les amateurs de la théorie du Bitcoin comme or numérique vont encore faire grise mine, d'autant plus si l'on considère que les analystes de Cryptoquant envisagent son fragile rebond enclenché depuis le début de l'année comme un mouvement plus temporaire que véritablement inscrit dans une reprise durable, « la demande restant trop faible » sur le marché du BTC.

Pendant ce temps, l'or (XAU) enregistre de nouveau un sommet historique, désormais inscrit à 4 690 dollars en ce début de semaine. De quoi conforter son statut de réserve de valeur mondiale dans un contexte d'incertitudes géopolitiques et macroéconomiques persistantes, alors que l'argent vient de faire une entrée remarquée à la seconde place des actifs les plus valorisés du monde.

Le cours de l'or enregistre un nouveau sommet historique

Fait notable : avec ce nouveau coup porté aux marchés mondiaux, le président Donald Trump inflige une baisse globale de 15 % au Bitcoin depuis la date de son investiture, il y a maintenant une année presque jour pour jour (le 20 janvier 2025). Dans le même temps, le cours de l'or explose de plus de 70 % tout en enchaînant les records.

Peut-on réellement espérer un retour imminent du BTC dans cette course haussière ?

Source : Coinglass

