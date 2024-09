Arthur Hayes reconnaît avoir eu tort concernant la baisse du cours du Bitcoin (BTC)

« J'avais tort ». Ce sont les mots prononcés par le cofondateur de BitMEX Arthur Hayes après avoir reconsidéré sa position concernant l'avenir des cryptomonnaies à court terme.

En effet, ces dernières semaines, Arthur Hayes n'a pas manqué de montrer son inquiétude quant à une éventuelle baisse du cours du Bitcoin. Cet été a été marqué par beaucoup de volatilité sur les marchés mondiaux, notamment en raison des décisions de la Réserve fédérale des États-Unis (Fed) et la Banque centrale du Japon (BoJ) autour de leurs taux d'intérêt respectifs.

🔎 Découvrez quelques solutions pour gagner du Bitcoin facilement et légalement

Le cours de l'Ether (ETH) et celui du Bitcoin ont connu une chute importante, laissant craindre que le prix du BTC passerait sous la barre des 50 000 dollars. Une hypothèse soutenue par Arthur Hayes sur le réseau social X au début du mois de septembre :

Le BTC est lourd, je vise moins de 50 000 dollars ce week-end [celui du 7 et 8 septembre 2024, NDLR]. J'ai pris un short audacieux. Priez pour mon âme, car je suis un degen.

Finalement, il n'en fut rien. Ce week-end-là, le cours du BTC est légèrement reparti à la hausse, d'environ 4 %. Par ailleurs, la semaine suivant cette déclaration, le BTC continuait sa progression, dépassant même par moments les 60 000 dollars.

Toutefois, Arthur Hayes a continué à être méfiant. Et pour cause, la Fed avait annoncé qu'elle initierait un nouveau cycle d'assouplissement monétaire laissant induire une baisse des taux, 4 ans après la précédente baisse. Toujours inquiet, le directeur des investissements de Maelstrom avait déclaré que l'annonce officielle de la Fed provoquerait la chute des cryptomonnaies.

Binance : la plateforme d'échange crypto de référence Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Comme suggéré, la réserve fédérale des États-Unis a bien baissé ses taux, mais le cours du Bitcoin est resté solide, contrairement à ce qu'annonçait Arthur Hayes. Le prix du BTC a augmenté, dépassant les 63 000 dollars.

Sur X, le cofondateur de BitMEX a finalement reconnu son erreur :

.@IGGYAZALEA can you be my $MOTHER?

I was wrong $JPY weakening, $BTC held up well over the weekend. LFG, and let the good times roll.

Time to trade some dogshit meme coins.

— Arthur Hayes (@CryptoHayes) September 23, 2024