Arthur Hayes voit Bitcoin sous les 50 000 dollars ce week-end – Un scénario plausible ?

La période estivale a été marquée par beaucoup de volatilité sur les marchés mondiaux. Le VIX, l'indice de volatilité du S&P500, a notamment enregistré une hausse de plus de 500 % en seulement 2 semaines, avant de revenir sur son niveau initial quelques jours plus tard.

Une augmentation de la volatilité qui s'est traduite par une baisse de près de 10 % sur le cours du S&P500, principalement déclenché par les décisions de la Réserve fédérale (FED) et la Banque centrale du Japon (BoJ) concernant leurs taux d'intérêt.

La volatilité des marchés traditionnels a également eu un impact sur le cours du Bitcoin, qui a chuté de près de 30 % sur la même période avant de rebondir de 32 %. Actuellement, le marché semble être dans l'attente d'une décision claire, avec le BTC évoluant autour des 56 000 dollars.

Cependant, Arthur Hayes, co-fondateur de BitMex, a récemment exprimé un sentiment baissier sur Bitcoin dans une publication sur le réseau X.

$BTC is heavy, I’m gunning for sub $50k this weekend. I took a cheeky short. Pray for my soul, for I am a degen.

— Arthur Hayes (@CryptoHayes) September 6, 2024