La FED a pivoté ! Bilan et perspectives pour Bitcoin

La Réserve fédérale des Etats-Unis (FED) a donc pivoté et mis un terme à son cycle de resserrement monétaire initié en janvier 2022 afin de contrer l’inflation. La FED a mis à jour ses projections macro-économiques, examinons les conséquences pour le cours du bitcoin.

La FED garde confiance dans le combo désinflation / soft landing

C’est fait ! La FED a donc pivoté lors de sa décision de politique monétaire du mercredi 18 septembre en abaissant son taux d’intérêt directeur de 50 points de base (50 bps, soit 0.50%) et en donnant le point de départ à un cycle baissier de ses taux d’intérêt pour les prochain mois (easing cycle).

Ce renversement de politique monétaire de la première banque centrale du monde vient sanctionner une victoire dans la lutte contre l’inflation, ainsi que la volonté de préserver l’économie US de la récession économique.

La FED a mis à jour ses projections macro-économiques et il en ressort un certain optimisme avec des officiels de la FED qui croit dans le scénario fondamental idéal : le cadre économique du soft landing accompagné de la désinflation.

Ce cadre macro-économique est théoriquement favorable à la tendance haussière des actifs risqués en bourse (actions et cryptos), on constate une augmentation du prix du Bitcoin de quelques pour cent depuis l'annonce d'hier. Il est à présent nécessaire que la mise à jour des prochaines datas économiques majeures (croissance, consommation des ménages, emploi et inflation) confirme que le scénario prospectif de la FED est le bon.

La haute finance anglo-saxonne est très attachée au concept de « reality check », c’est-à-dire que la tendance des cryptos ces toutes prochaines semaines sera très « datas dependent » des données macro-économiques des Etats-Unis.

La prochaine mise à jour importante aura lieu le vendredi 27 septembre avec la publication du PCE, l’indice d’inflation et de mesure des dépenses de consommation des ménages le plus suivi par la FED.

Gardez bien à l’esprit que pour obtenir le point de départ d’un bull run sain, il faut la combinaison suivante : Stabilisation de l’inflation autour de 2% en rythme annuel et préservation d’un marché du travail solide.

Graphique qui dévoile le taux d’intérêt des fonds fédéraux (FED funds) aux Etats-Unis

Le bull run va démarrer sur les mois d’octobre / novembre

Patience, patience, patience ! Le dernier halving du cours du bitcoin a eu lieu le 20 avril dernier, nous sommes désormais 150 jours après la division par deux de la prime de mining.

Si le cycle haussier actuel (celui de 2024/2025) respecte le schéma temporel des cycles précédents, il est probable que le bull run démarre à partir des mois d’octobre/novembre qui arrive.

D’ici là, le mois de septembre peut encore être compliqué pour les investisseurs cryptos, alors prudence, patience et pas de trading à effet de levier.

La libération technique haussière devrait avoir lieu vers le milieu du mois d’octobre.

Graphique qui compare les cycles haussiers de 2016, 2020 et 2024 et la durée nécessaire post-halving avant que le bull run ne démarre

