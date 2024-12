Quels facteurs expliquent la chute de 15 % du Bitcoin et des cryptomonnaies ?

En seulement quelques jours, le marché des cryptomonnaies a plongé, entraînant une chute d'environ 15 % du Bitcoin. Cette correction a également provoqué des liquidations records. Entre cycles économiques, décisions de la Réserve fédérale et actions stratégiques des investisseurs, quels éléments expliquent vraiment ce mouvement ?

Plus de 2,4 milliards de dollars liquidés en 3 jours

Le marché est le lieu où l'offre et la demande, c'est-à-dire là où les vendeurs et les acheteurs, se rencontrent. Cela peut sembler anodin, mais si le cours du Bitcoin a chuté de près de 15 % en quelques jours, c'est tout simplement parce que les vendeurs ont été plus nombreux que les acheteurs. Cependant, plusieurs facteurs peuvent expliquer la présence d'autant de vendeurs.

Tout d'abord, le prix du BTC avait fortement augmenté ces derniers mois, passant de 52 600 dollars au mois de septembre à 108 200 dollars mardi dernier, soit une hausse de 105 % en moins de 4 mois. Après une telle envolée, une correction devient inévitable : c'est un signe de bonne santé du marché.

👛 Découvrez notre top 12 des meilleurs wallet pour vos Bitcoins

Cette récente baisse a également entraîné la liquidation de plus de 2,4 milliards de dollars de positions sur les marchés à terme au cours des 3 derniers jours, marquant le plus important pic de liquidation depuis le franchissement de la résistance des 75 000 dollars.

Ces positions à terme sont souvent prises avec un effet de levier significatif, permettant aux investisseurs d’ouvrir des positions plus lucratives en cas de gains, mais aussi plus risquées.

La liquidation de ces positions à effet de levier représente une opportunité pour certains acteurs, tels que les whales (investisseurs disposant de capitaux importants), les market makers et les plateformes d’échange. Ces derniers tirent profit des frais prélevés à chaque exécution d’ordre, mais aussi des pertes des plus petits investisseurs, agissant souvent dans la précipitation.

Pour ces acteurs, il peut être plus avantageux de vendre une partie de leurs capitaux, anticipant et amplifiant ainsi la baisse des prix, afin de bénéficier des frais générés par les liquidations ou de racheter à des prix plus attractifs les positions des investisseurs plus émotifs vendant souvent à perte.

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies 🔒

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

La Réserve fédérale (FED) est plus pessimiste qu'espéré

Un autre élément pouvant expliquer la chute des cours de l’ensemble des cryptomonnaies, avec une perte de près de 18 % de la capitalisation du marché au cours des 3 derniers jours, est le récent discours de Jerome Powell, président de la Réserve fédérale (FED).

Bien que la FED ait, comme prévu, abaissé ses taux directeurs de 4,75 % à 4,5 %, les propos de Powell n’ont pas été particulièrement rassurants.

Il n’a, en effet, exprimé aucun optimisme quant à la désinflation du dollar, en raison d’une hausse de 0,3 point de l’inflation annuelle depuis septembre, qui reste au-dessus de l’objectif fixé.

Évolution de l'Indice des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis

Selon son président, la FED adoptera une posture plus prudente que prévu, retardant la prochaine baisse de taux afin de privilégier une approche plus observatrice. D’ici 2027, la FED vise une baisse des taux à 3 % et une inflation maîtrisée à 2 %.

📈 Découvrez la dernière analyse du marché des cryptomonnaies par Vincent Ganne

Les cryptomonnaies, étant des actifs risqués, réagissent généralement mal aux périodes de taux élevés ou en augmentation, qui limitent la diversification des investisseurs préférant détenir du cash.

Seul Bitcoin pourrait se démarquer dans un tel contexte, grâce à ses caractéristiques de réserve de valeur et de monnaie anti-fragile. À titre d’exemple, son cours est passé de 15 500 à 31 800 dollars lorsque les taux directeurs de la FED ont grimpé de 4 % à 5,5 %, avant d’atteindre presque 74 000 dollars durant la période où ces taux ont été maintenus à 5,5 %.

Téléchargez Bitstack et gagnez 5 € en Bitcoin avec le code CRYPTOAST5 *

* Après avoir épargné pour 100 € d'achat de BTC

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Les promesses de réserves stratégiques en Bitcoin semblent s'éloigner

Lors de son discours, Jerome Powell a souligné que la Réserve fédérale n’était pas autorisée par la loi à créer une réserve stratégique en Bitcoin. Bien que cette information soit déjà connue, ses propos semblent avoir contrarié certains investisseurs et pourraient avoir également contribué à la baisse du prix du BTC.

Le sujet des réserves stratégiques en BTC devient néanmoins un sujet politique mondial, en particulier depuis que Donald Trump l’a intégré à ses promesses de campagne, de nombreux pays comme la Russie et le Japon en ont récemment parlé.

📰 À lire également dans l'actualité – Craig Wright, celui qui a prétendu être Satoshi Nakamoto, condamné à de la prison ferme

Par ailleurs, un récent événement a marqué un tournant dans les relations entre le Fonds monétaire international (FMI) et le gouvernement salvadorien de Nayib Bukele.

En effet, au mois de septembre 2021, le Salvador, plus petit pays d’Amérique, avait accordé au Bitcoin le statut de monnaie légale aux côtés du dollar grâce à la « Bitcoin Ley ».

Cependant, le FMI a annoncé ce jeudi avoir conclu un accord avec le gouvernement de Bukele pour un prêt de 1,4 milliard de dollars, en échange de modifications de cette loi. Ces ajustements incluent la fin de l’obligation pour les grandes entreprises d’accepter les paiements en Bitcoin, l’arrêt du paiement des taxes en BTC et la limitation des achats de Bitcoin par le gouvernement.

Bien que cela puisse être perçu comme un échec pour certains observateurs extérieurs, en réalité, ces changements ont un impact limité sur l’adoption du Bitcoin dans le pays, ne concernant qu’une frange très restreinte des utilisateurs de BTC. Le Salvador continuera à s'impliquer autant dans l'évolution du Bitcoin.

Cryptoast Academy : 75% de réduction avant le Black Friday pour fêter le bullrun

Publicité

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital