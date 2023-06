Analyse on-chain du Bitcoin (BTC) - Le marché teste un support décisif

Alors que les investisseurs à court terme font face à un stress financier important, le marché du BTC teste actuellement un point de pivot décisif. De plus, certains pensent que les récentes des dépenses des mineurs sont associées à un manque de confiance à court terme. Analyse on-chain de la situation.

Le bitcoin teste le point de pivot à court terme

Ralentissant la tendance baissière initiée en mai 2023, le prix du bitcoin (BTC) se trouve actuellement proche d'un niveau décisif. Récemment, le cours du BTC a oscillé entre les 25 000 dollars et les 27 000 dollars avec une forte volatilité, laissant les investisseurs dans le doute quant à sa tendance.

Figure 1 : Cours journalier du BTC

Il est important de noter que le cours du BTC se situe pile au niveau du point de pivot à court terme, identifié lors de notre précédente analyse. Poursuivant notre étude des investisseurs à court terme (STH), nous évaluerons aujourd'hui comment ils réagissent face à un test si décisif de leur conviction.

De plus, nous porterons notre regard vers les mineurs de Bitcoin afin d'analyser en détail les derniers mouvements on-chain des BTC détenus par la pool de minage chinoise Poolin.

Test du pivot à court terme

Les derniers jours ont été marqués par la peur créée par les attaques judiciaires de la Securities and Exchange Comission (SEC) envers les exchanges centralisés (CEX) Coinbase et Binance, opérant tous deux sur le sol états-unien.

Le marché semble avoir absorbé la pression de vente issue de cette panique, ce qui est un signal plutôt constructif. Si le moral des investisseurs a été si peu impacté par ces nouvelles, c'est bien que le biais baissier ressenti durant le bear market de 2021 - 2022 est aujourd'hui moins influent.

Le BTC a rebondi juste sous le prix réalisé à court terme (environ 26 400 dollars), qui constitue un niveau de support idéal pour la tendance haussière du BTC. Si on se fie aux cycles précédents, ce type de test a de fortes chances de favoriser une reprise de la hausse.

Figure 2 : Prix réalisé classique, ajusté et à court terme

Cependant, si les prix venaient à chuter sous ce niveau de manière significative, cela pourrait invalider la tendance à court terme du BTC et provoquer une correction plus appuyée, ainsi qu'une prise de perte considérable.

En étudiant la rentabilité latente des investisseurs à court terme (STH), nous pouvons remarquer que la majorité de l'offre de BTC par ce groupe est désormais dans un état de perte avancé.

Sur un total de 2,65 millions de BTC, seul un million est encore détenu à profit par les STH. Environ 1,65 million de BTC, dont la majorité ont un prix d'achat proche de 25 800 dollars, sont donc en état de perte latente.

Figure 3 : Pourcentage d'offre en profit des STH

Cela représente près de 63% de l'offre totale détenue par ce groupe et indique que les investisseurs à court terme font désormais face à un stress financier considérable. Pour rappel : ces individus sont associés à un profil psychologique très sensible. Opposée à la conviction des investisseurs à long terme, l'émotionnalité des investisseurs à court terme est un des ingrédients principaux de mouvements de forte volatilité à court terme (panique ou FOMO).

Dans ces conditions, les probabilités que les STH paniquent et opèrent un mouvement de prise de perte coordonnée sont non-négligeables. Malgré un stress financier important et l'incertitude quant à la tendance à court terme du marché, les STH ont réalisé une prise de perte modérée.

Figure 4 : Profits et pertes réalisé(e)s des STH, en pourcentage de l'offre totale de la cohorte

En analysant les volumes de BTC en profit/perte envoyés par ce groupe vers les exchanges, nous pouvons observer deux faits saillants :

Suite aux vagues de profit successives survenues depuis le début de l'année 2023, la période de mai - juin enregistre la première vague de prise de perte consistante. Cette dernière a été initiée par le rejet du niveau des 30 000 dollars et enregistre actuellement un pic notable ;

Au cours des derniers jours, ce pic de prise de perte est allé jusqu'à représenter des dépenses quotidiennes supérieures à 0,5 % de l'offre totale détenue par les STH. En termes d'échelle, cette prise perte mineure coïncide avec celle de début mars.

Cela signifie qu'une partie de ce groupe a déjà épuisé sa pression de vente potentielle. Mais bien que, depuis la semaine passée, certains investisseurs à court terme opèrent des ventes à perte, cela n'a pas suffi à faire plonger le prix spot du BTC.

Poolin liquide ses BTC

Portons désormais notre regard vers les mineurs de BTC. Lors de notre analyse de la condition des mineurs, en avril dernier, nous avons établi que la situation financière des mineurs s'est rapidement rétablie en début 2023, l'activité de minage est de nouveau rentable.

Dans l'ensemble, les flux nets des mineurs signalaient un comportement relativement neutre et nous supposions que le prix du BTC n'est pas suffisamment haut pour les inciter à la vente. Pourtant, les données indiquent que des flux sortants record, provenant des portefeuilles associés aux mineurs de BTC ont eu lieu très récemment :

31 mai 2023 : sorties de 2080 BTC ;

3 Juin 2023 : sorties de 2606 BTC ;

8 Juin 2023 : sorties de 1625 BTC.

Figure 5 : Flux des mineurs vers les exchanges (CEX)

Si ces flux attirent notre attention, c'est parce qu'ils représentent de volumes très élevés par rapport aux dernières années, dépassant même la prise de profit de 2098 BTC survenue en décembre 2021, durant le dernier bull market.

Avant même de supposer que certains mineurs seraient en train de vendre, par manque de confiance dans la tendance du BTC, laissons place à la principale entité concernée par ces dépenses : la pool de minage Poolin, basée à Beijing.

Étant impliquée dans des activités de yield farming dans le secteur de la DeFi, cette entité a subi de larges pertes financières au long du bear market de 2021 - 2022. Son exposition à la DeFi, combinée à la chute de la rentabilité de l'activité de minage, a forcé Poolin a suspendre les retraits de son wallet en septembre 2022, invoquant des problèmes de liquidité.

Figure 6 : Revenus (BTC) et part relative du hashrate (%) de Poolin

Plus de 10% du hashrate lui étant associé s'est directement redirigé vers d'autres pool, provoquant une chute colossale des revenus de la firme, la laissant exsangue au début de l'année 2023.

Aujourd'hui, Poolin ne représente plus que 1% du hashrate global et a vu ses revenus chuter de plus 90% depuis le pic de 177 BTC par jour, en mars 2021. C'est dans ce contexte que Poolin cherche actuellement à liquider une partie de son capital, donnant lieu au flux sortant que nous avons identifié plus haut.

Figure 7 : Flux de Poolin vers les exchanges (CEX)

En regardant de plus près les flux sortants issus des portefeuilles de Poolin, on comprend qu'ils sont directement liés aux sortants record mesurés précédemment.

31 mai 2023 : transfert de 2010 BTC ;

3 Juin 2023 : transfert de 2551 BTC ;

8 Juin 2023 : transfert de 1210 BTC.

Lors de ces transferts, les BTC mobilisés par Poolin représentaient plus de 95% du volume total des mineurs vers les exchanges. L'hypothèse selon laquelle certains mineurs seraient train vendre, par manque de confiance dans la tendance du BTC, est donc invalidée.

👉 Pour mieux comprendre et appréhender l'analyse on-chain, découvrez notre podcast à ce sujet :

Synthèse de cette analyse on-chain du BTC

Les données de cette semaine démontrent que le marché du BTC teste actuellement un point de pivot décisif, qui orientera la tendance à court terme du BTC vers une continuation ou une invalidation de la hausse en cours depuis janvier 2023.

Les pertes latentes des investisseurs à court terme représentent près de 63% de l'offre totale par ce groupe, indiquant que ces derniers font désormais face à un stress financier important. Dans ces conditions, les probabilités que les STH paniquent et opèrent un mouvement de prise de perte coordonnée sont non-négligeables.

Pour autant, les STH ont réalisé une prise de perte plutôt modérée au cours des derniers jours. Si une partie de ce groupe a déjà épuisé sa pression de vente potentielle, cela n'a pas toutefois suffi à faire plonger le prix spot du BTC.

Enfin, les récentes des dépenses des mineurs ne sont pas associées à un manque de confiance dans la tendance du BTC mais à la liquidation d'une partie des actifs de la pool de minage Poolin, qui vit des instants difficiles depuis le mois de septembre 2022.

Sources – Figures 1 à 7 : Glassnode

