Comment se portent les mineurs de bitcoin ? – Analyse on-chain du Bitcoin (BTC)

Les mineurs ont beaucoup souffert durant les derniers mois du bear market, notamment entre novembre et décembre. Alors que le contexte de marché du BTC s'oriente vers un biais haussier, comment se portent les mineurs ? Et quels comportements adoptent-ils ? Analyse on-chain de la situation.

Bitcoin recule devant les 30 000 dollars

Depuis près d'un mois, le cours du Bitcoin (BTC) lutte pour franchir par le haut le pivot des 30 000 dollars. La semaine passée, le marché a conduit une tentative de cassure haussière de cette résistance, qui reste pour le moment infructueuse.

Après avoir démontré que la phase de transition entre la fin du bear market et le début du prochain bull market n'est pas tout à fait achevée, il semble que le cours du BTC nécessite plus de temps pour préparer une cassure franche des 30 000 dollars.

En attendant de voir comment le marché réagit, nous porterons aujourd'hui notre regard sur la cohorte des mineurs. Ce groupe de participants, doté d'une psychologie bien distincte, a beaucoup souffert durant les derniers mois du bear market, entre novembre et décembre.

Alors que le contexte de marché du BTC s'améliore et s'oriente vers un biais haussier : Comment se portent les mineurs ? Quels comportements adoptent-ils en ce début d'année 2023 ?

Figure 1 : Cours journalier du BTC

Mesurer la rentabilité du secteur minier

Pour répondre à ces questions, nous allons d’abord tenter d'estimer le coût de production moyen de 1 BTC afin d'évaluer la rentabilité actuelle du secteur minier de Bitcoin.

Le modèle de régression de la difficulté (MRD) permet d'estimer ce coût de production en considérant la difficulté comme la représentation du « prix d'entrée » incombé aux mineurs pour participer à la compétition.

Une régression log-log entre la capitalisation boursière (market cap) et de la difficulté (prix d'entrée) établit un rapport entre la valeur marchande des BTC minés et la concurrence au sein du secteur minier.

Selon Glassnode, le prix dérivé de ce modèle reflète un coût de production moyen pour l'ensemble de l'industrie minière, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une étude approfondie de tous les paramètres en jeu.

Ce « coût de production tout inclus » de 1 BTC est aujourd'hui estimé à près de 22 300 dollars, ce qui indique au premier abord que l'activité de minage semble rentable. Poussons l'idée encore plus loin pour y voir plus clair.

Figure 2 : Modèle de Régression de la Difficulté

En multipliant le résultat du modèle de régression de la difficulté par l'offre de BTC en circulation, on obtient une approximation du coût total de production pour tous les BTC existants.

Par conséquent, il est possible de calculer les dépenses totales estimées pour l'ensemble de l'industrie minière. Le graphique suivant représente :

En bleu, le coût de production total , qui est une estimation de la valeur dépensée pour produire les BTC minés chaque jour. Il est actuellement d' environ 22 000 dollars par jour ;

En orange, le revenu total des mineurs, qui est une mesure de la valeur spot de chaque BTC au moment de son extraction. Il s'élève aujourd'hui à près de 30 600 dollars par jour.

Ainsi, il apparaît que les revenus des mineurs sont bel et bien supérieurs à leurs dépenses, ce qui situe ce groupe de participants dans un contexte de rentabilité positive.

Attention : ce modèle s'appuie sur l'hypothèse voulant que les dépenses opérationnelles (OPEX) et les dépenses en capital (CAPEX) soient entièrement comprises et reflétées par l'ajustement de la difficulté. D'autres estimations du coût de production des mineurs existent et offrent des résultats différents en fonction des hypothèses formulées.

Figure 3 : Coût de Production Total et Revenus Quotidiens des Mineurs

Quelle position adoptent les mineurs ?

En observant les flux sortants des réserves des mineurs vers les exchanges, nous pouvons obtenir un proxy du comportement de prise de profit/perte de ces entités.

De plus, en reprenant les marqueurs des chutes notables du hashrate (en bleu), nous pouvons mettre en évidence des périodes de dépenses conséquentes des mineurs, corrélées à un contexte de marché baissier.

Ainsi, nous pouvons déterminer que, lors des capitulations, les mineurs ont tendance à envoyer d'importants volumes (500 BTC - 600 BTC par jour) vers les exchanges, probablement pour accéder au capital nécessaire à leur survie financière.

De plus, il apparaît que, depuis 2021, les flux entrants vers les exchanges ont tendance à chuter, ce qui indique une forme de HODLing accrue de la part de ces entités.

Figure 4 : Flux de BTC des Mineurs vers les Exchanges

Cette observation est corroborée par l'étude des flux nets (entrées + sorties) des mineurs vers/depuis les exchanges.

On remarque ici que les capitulations de novembre 2018 et novembre 2022 ont enregistré des dépôts nets sur les exchanges compris entre 1400 et 1500 BTC par jour.

Nous pouvons aussi noter que la dynamique des dépôts nets (dans ce contexte : prise de perte/liquidations de BTC) a tendance à croître lors des phases finales des marchés baissiers, avant de se résorber suite au passage du creux cyclique.

Actuellement, les flux nets sur 7 jours indiquent des valeurs proches de 0, signifiant que les mineurs adoptent une position plutôt neutre.

Bien que les opérations du mineur moyen soient à nouveau rentables, nous ne pouvons pas être témoins d'importants flux entrants sur les exchanges.

Et pour cause : les mineurs cherchant à prendre des profits savent qu'il est encore trop tôt. Ils vont patiemment attendre que le bull run s'installe et que les prix grimpent avant de procéder à la vente de leurs précieux BTC.

Figure 5 : Flux Nets de BTC des Mineurs vers/depuis les Exchanges

Synthèse de cette analyse on-chain du BTC

Les données de cette semaine suggèrent que la situation des mineurs s'est rapidement rétablie en début 2023, favorisant désormais l'épargne à la dépense.

En effet, avec un coût de production par BTC d'environ 22 300 dollars, l'activité de minage est de nouveau rentable, suite à une période de capitulation entre novembre et décembre 2022.

Malgré ce contexte de rentabilité et la compétition qui en découle, les flux des mineurs signalent un comportement relativement neutre, avec des flux sortants décroissants.

Préférant patienter avant de procéder à une prise de profit massive, les mineurs semblent adopter un comportement de régime haussier. Ce dernier est caractérisé par des dépenses réduites tant que le prix du BTC n'est pas suffisamment haut pour les inciter à la vente.

Sources – Figures 1 à 5 : Glassnode

Sources – Figures 1 à 5 : Glassnode

