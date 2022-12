Analyse on-chain du Bitcoin (BTC) – Jusqu'où le prix peut-il chuter ?

Suite à l'effondrement de FTX et la faillite d'Alameda Research, la cassure du support des 18 000 dollars a plongé de nombreux détenteurs de Bitcoin (BTC) dans un état de perte latente difficilement supportable. Témoin d'une réalisation de perte historique, le mois de novembre 2022 marque la formation d'un nouveau plancher de marché baissier au niveau des 16 000 dollars, dont la robustesse reste à éprouver. Voici l'analyse on-chain de la situation du Bitcoin.

Un second plancher se forme pour le Bitcoin

Le cours du Bitcoin (BTC) bute sur le niveau des 17 000 dollars, se confondant avec sa moyenne mobile à 20 périodes.

Suite à l'effondrement de FTX et la faillite d'Alameda Research, la cassure du support des 18 000 dollars a plongé de nombreux détenteurs de BTC dans un état de perte latente difficilement supportable.

Figure 1 : Cours journalier du BTC

En réponse à cette pression, une partie de la cohorte des détenteurs à long terme (LTH), ainsi que certains mineurs ont liquidé une partie de leurs avoirs et occasionné une redistribution de l'offre de BTC vers des niveaux de prix plus bas.

Enregistrant une réalisation de perte historique, le mois de novembre 2022 marque la formation d'un nouveau plancher de marché baissier au niveau des 16 000 dollars, dont la robustesse reste à éprouver.

👉 Profitez d'un mois avec 40% de réduction pour tester notre groupe premium à prix réduit avec le code PROF lors de votre inscription :

Cryptoast Premium Prof Chaîne intervient chaque semaine sur notre Groupe Premium

Une redistribution de l'offre de BTC

Afin d'observer comment le cours du BTC a provoqué une migration de l'offre en circulation vers une nouvelle fourchette de prix, nous allons étudier l'URPD, ou Distribution des Prix Réalisés des UTXO.

Ce graphique sous forme d'histogramme représente les prix d'acquisition supposés de tous les UTXO circulant sur le réseau Bitcoin, offrant un aperçu de la répartition des coûts de base des détenteurs de BTC.

Au cours de la semaine précédant la chute de FTX, on peut remarquer que le prix spot du BTC se trouvait juste au-dessus d'un volume de prix réalisés conséquent (en bleu) dont le franchissement baissier avait de grandes chances de provoquer une importante prise de perte.

Figure 2 : Distribution des Prix Réalisés des UTXO (1er novembre 2022)

À ce moment, un peu moins de 60% de l'offre de BTC en circulation était en état de profit latent, ce qui était encore assez élevé aux vues du stade avancé du cycle baissier.

Une semaine suite à la chute du prix, nous pouvions observer une diminution de la concentration de l'offre située entre 18 000 dollars et 20 000 dollars, qui a progressivement migré vers le niveau des 16 400 $, où se situait alors près de 5% de l'offre en circulation.

Le fait que le cours du BTC ait plongé sous les 18 000 dollars a manifestement provoqué une redistribution baissière des BTC détenus à perte, de sorte qu'un changement de propriété prenne place au niveau du nouveau plancher de marché baissier.

Figure 3 : Distribution des Prix Réalisés des UTXO (15 novembre 2022)

Durant cette période, la majorité de l'offre en circulation (50,28%) était en perte, signalant une forte baisse de rentabilité de l'ensemble du marché qui ne se produit que lors des périodes les plus douloureuses des cycles baissiers.

À l'heure actuelle, l'ancienne zone d'accumulation s'est muée en zone de distribution potentielle (en rouge), pouvant faire obstacle aux élans haussiers du cours du BTC.

En effet, les BTC toujours détenus à perte dans cette fourchette de prix possèdent des probabilités de vente non négligeables qui pourraient se manifester quand le prix viendra tester cette zone à la hausse.

Figure 4 : Distribution des Prix Réalisés des UTXO (13 décembre 2022)

Pour le moment, une nouvelle zone d'accumulation, pouvant servir de support au prix, est en cours de formation entre les 15 500 dollars et les 17 200 dollars (en bleu), concentrant aujourd'hui plus de 8% de l'offre en circulation.

Les détenteurs ayant accumulé dans cette fourchette de prix couvent aujourd'hui un léger gain, faisant remonter l'offre en état de profit vers 55,21%

👉 Pour mieux comprendre et appréhender l'analyse on-chain, découvrez notre podcast à ce sujet :

Les supports et résistances du Bitcoin à surveiller

Après avoir identifié une nouvelle zone de support potentiel du cours du BTC, dont la borne basse se situe environ entre 15 500 dollars et 16 000 dollars, nous pouvons consulter les modèles de prix on-chain présentés il y a un mois afin d'établir les zones d'intérêt des participants.

Dans l'ensemble, le constat reste sensiblement le même : le cours du BTC, se situant en zone de sous-évaluation depuis qu'il est passé sous le prix réalisé (en orange), évolue au-dessus du prix équilibré (en vert), qui a servi de support lors de la cassure des 18 000 dollars.

Figure 5 : Prix réalisé, Prix équilibré, CVDD et Prix Delta

Avec une convergence du CVDD (en mauve), du prix équilibré et de la nouvelle zone d'accumulation citée plus haut, il semble que la fourchette de prix comprise entre 15 000 dollars et 16 000 dollars puisse fournir un support robuste en cas de chute du prix spot.

Si toutefois cette zone de prix venait à être invalidée à la baisse, le prix delta (en rouge), situé proche des 12 000 dollars, représente l'ultime support qui a coïncidé avec les mèches finales de tous les cycles baissiers précédents.

Figure 6 : Prix réalisé du marché et des Entités (STH/LTH)

Si l'on observe le scénario optimiste d'une reprise haussière, les niveaux de résistance pouvant faire obstacle au prix du BTC sont :

Le prix réalisé des STH (18 500 dollars) : coïncidant avec l'ancienne zone d'accumulation, ce niveau de prix représente une zone d'offre où de nombreux détenteurs pourraient vendre dès que la rentabilité de leur position serait de nouveau neutre ;

Le prix réalisé (~ 20 000 dollars) : représentant le coût de base de l'investisseur moyen, ce modèle de prix marque la frontière entre la sous-évaluation et la sur évaluation du prix spot du BTC ;

Le prix réalisé des LTH (22 700 dollars) : mesurant le coût de base des détenteurs à long terme, cet indicateur est le dernier seuil dont le prix devra s'affranchir pour signaler un retour à la rentabilité de l'ensemble des cohortes des détenteurs de BTC.

👉 Retrouvez une explication des termes utilisés dans cette analyse on-chain

Trader sur le leader des DEX ⛓️ Une plateforme au cœur de la DeFi

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Synthèse de cette analyse on-chain du BTC

En somme, les données de cette semaine nous indiquent qu'une nouvelle redistribution baissière de l'offre a eu lieu suite à la cassure du support des 18 000 dollars.

Une nouvelle zone d'accumulation, située au niveau des 16 000 dollars, concentre actuellement près de 8% de l'offre en circulation et constitue, avec la convergence du prix équilibré et du CVDD vers les 15 000 dollars, un second plancher de marché baissier dont la robustesse reste à éprouver.

À l'inverse, l'ancienne zone de demande (18 000 dollars - 20 000 dollars) coïncide maintenant après le coût de base des détenteurs à court terme et représente un potentiel obstacle à la reprise haussière du cours du BTC.

👉 Accédez à l'analyse complète du Prof. Chaîne via notre groupe privé : Le Grille-Pain

Cryptoast Premium Prof Chaîne intervient chaque semaine sur notre Groupe Premium

Sources – Figures 1 à 6 : Glassnode

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.