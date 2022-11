La chute du prix du Bitcoin (BTC) a plongé les détenteurs à long terme et les HODlers dans un état de perte historique, provoquant une sérieuse baisse de leur conviction. D'importants volumes d'anciens BTC sont déplacés, confirmant le comportement de dépense identifié il y a deux semaines. Analyse on-chain de la situation.

La capitulation proche du plancher

Suite à la cassure de l'ancien plancher du cycle baissier de 2021-22 (18 000 $), le cours du Bitcoin (BTC) évolue calmement près des nouveaux plus bas situés aux alentours des 15 000 $.

Figure 1 : Cours journalier du BTC

Fortement sous-évalué par rapport aux coûts de base à court et long terme, le marché pousse de plus en plus de détenteurs à céder à la pression de vente.

Une tendance continue de la dépense d'anciens BTC indique qu'une perte de conviction avancée prend place à travers les groupes de participants les plus résilients.

Sous-évaluation extrême du marché

Les marchés baissiers constituent les périodes lors desquelles le cours du Bitcoin est si fortement déprécié qu'il signale une rare opportunité d'investissement pour les participants les plus résilients.

Fortement sous-évalué par rapport aux coûts de base à court et long terme, le marché pousse actuellement de plus en plus de détenteurs à céder à la pression de vente, provoquant une redistribution de l'offre en circulation.

En mettant à profit les différents modèles de prix réalisés (représentations du coût d'acquisition de 1 BTC pour une cohorte donnée), nous pouvons constater que le cours du BTC est actuellement inférieur à l'ensemble des coûts de base on-chain.

Ce contexte de fin de cycle baissier est très similaire à celui enregistré suite à la capitulation finale de décembre 2019, où le prix réalisé à court terme (STH, en rose) avait servi une deuxième fois de résistance à une potentielle reprise du prix.

Figure 2 : Prix réalisés (moyen, STH et LTH)

Ces divers modèles on-chain représentent aujourd'hui des obstacles à la hausse dont le BTC devra s'affranchir afin de signaler une tendance haussière pérenne.

Le ratio MVRV est un indicateur mesurant le degré de rentabilité latente du marché est divisant le prix spot du BTC par le prix réalisé moyen de tous les UTXO dernièrement crées.

Indiquant si le prix pot est sur/sous-évalué par rapport à sa « juste valeur », cet indicateur enregistre depuis le mois de juin des valeurs inférieures à 1, confirmant que nous nous situons dans un territoire de prix propice à la construction d'une épargne générationnelle.

Figure 3 : Ratio MVRV

Avec une valeur de 0,81, le ratio MVRV indique que le marché couve une perte latente moyenne de -19%, le prix d'acquisition agrégé de 1 BTC s'élevant à 20 200 $.

Historiquement, seuls 615 jours se sont écoulés où ce ratio a évolué dans un état de sous-évaluation, ce qui équivaut à 13,7% du temps de l’entièreté de l'historique du marché du bitcoin.

La variante STH du ratio MVRV en mesure le degré de rentabilité des UTXO âgés de moins de 155 jours. Ces BTC sont associés aux détenteurs à court terme, à un comportement très sensible à la volatilité du marché et à une résilience limitée.

Figure 4 : Ratio STH-MVRV

Indiquant une valeur de 0,87, le STH-MVRV signale que les positions à court terme détiennent une perte latente moyenne de -13%, pour un prix d'acquisition agrégé de 18 800 $, non loin du support de la consolidation ayant eu lieu de juin à novembre 2022.

Avec 1541 jours passés sous la valeur de 1 (état de sous-évaluation), les détenteurs à court terme ont été en perte durant 34,3% de l'histoire entière du marché.

Concernant les détenteurs à long terme, dotés d'un horizon d'investissement pluriannuel et d'une forte conviction envers le bitcoin,une valeur de 0,87, le LTH-MVRV indique une perte latente moyenne de -29%.

Figure 5 : Ratio LTH-MVRV

Le prix d'acquisition agrégé des UTXO âgés de plus de 155 jours se situant aux alentours des 22 900 $, il semble que cette cohorte de participants soit celle souffrant de la plus forte douleur financière.

Cela s'explique en partie par un comportement de HODLing généralisé de ces entités, qui préfèrent endurer des pertes colossales sur le long terme plutôt que de céder à la pression comme leurs homologues à court terme.

Ce faisant, ils verrouillent leurs pertes latentes, empêchant la redistribution de leurs avoirs vers de nouveaux entrants. Cela leur permet de passer près de deux fois moins de temps en état de sous-évaluation que les STH (14,2% du temps de marché).

Pour mieux comprendre et appréhender l'analyse on-chain, découvrez notre podcast à ce sujet :

Perte de conviction des HODLers de Bitcoin

Pour autant, en réponse à une nouvelle chute de leur rentabilité, les détenteurs à long terme, ainsi que les HODLers ont poursuivi leur redistribution baissière.

Cédant à la pression de vente et réalisant des pertes avoisinant les -40%, ces entités procèdent finalement à une forme de capitulation visible sur la chaîne.

Une des mesures de l'ancienneté des dépenses permettant de mettre en évidence cette dynamique est les Jours de Pièces détruits (JPD). Mesurant le temps écoulé entre la création d’un UTXO et sa destruction, cette métrique croît lorsque d'anciens UTXO sont dépensés et rajeunis.

Figure 6 : Jours de Pièces Détruits

En appliquant une moyenne exponentielle à 7 jours à cette mesure, nous pouvons mettre en évidence les périodes de fort rajeunissement (supérieurs ou égales à 25 millions de JPD).

Ce qui ressort du graphique ci-haut, c'est la hausse structurelle à laquelle est soumise cette métrique depuis le mois d'octobre, signalant un comportement de rajeunissement continu et croissant.

La mesure de la Vivacité corrobore cette observation en enregistrant une hausse continue d'ampleur inégalée au cours du cycle baissier actuel.

Indiquant que le cumul des Jours de Pièces détruits au cours des dernières semaines est considérable, le graphique suivant met en évidence que le comportement de dépenses d'anciens BTC domine actuellement face au comportement de HODLing.

Figure 7 : Vivacité du Bitcoin

La hausse actuelle de la Vivacité étant bien plus importante et soutenue que celles enregistrées lors des capitulations du prix de mai et juin 2022, il semble que le dernier mouvement baissier en date ait finalement réussi à ébranler la conviction de certains investisseurs à long terme.

Cela constitue un signe concret de capitulation finale du marché, l'effondrement de FTX et la perte du support des 18 000 $ ayant enfin poussé les participants les plus résilients à la vente, initiant une redistribution des pertes vers de nouveaux acheteurs.

Les récents volumes de dépenses de BTC âgés de plus de 6 mois viennent confirmer cette thèse en indiquant qu'un nettoyage considérable des positions est en cours.

Figure 8 : Volume dépensé âgé de plus de 6 mois

Avec plus de 50 000 BTC dépensés depuis la perte de l'ancien plancher, les dernières semaines ont enregistré une vente d'anciennes pièces supérieure à celles de mai et juin 2022 cumulée.

Témoignant de la perte de conviction avancée prenant place à travers les groupes de participants les plus résilients, les dynamiques de dépenses actuelles sont les plus intenses jamais enregistrée depuis la fin du bull market, en janvier 2021.

À cette époque, les détenteurs à long terme réalisaient d'importants profits dans la force de la hausse, un comportement aux antipodes de situation actuelle.

Retrouvez une explication des termes utilisés dans cette analyse on-chain

Synthèse de cette analyse on-chain

En somme, les données de cette semaine indiquent que la cassure de l'ancien plancher du cycle baissier de 2021-22 (18 000 $) a plongé toutes cohortes de détenteurs dans un état de perte latente historiquement bas.

Avec un prix spot inférieur aux coûts de base à court et long terme, le marché a poussé de nombreuses entités à céder à la pression de vente.

C'est notamment le cas des détenteurs à long terme et des HODlers, dont la tendance à la dépense indique qu'une perte de conviction avancée se manifeste actuellement et s'inscrit dans la continuation des données observées il y a deux semaines.

Sources – Figures 2 à 8 : Glassnode

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.

