Analyse on-chain du Bitcoin (BTC) – Comment réagissent les détenteurs à long terme ?

Bitcoin invalide le support des 18 000 $

Suite aux signaux d'insolvabilité puis de faillite de l'exchange FTX, le cours du Bitcoin (BTC) a pénétré puis invalidé l'ancien plancher du marché baissier, situé aux alentours des 18 000 $.

Plongeant une large base de détenteurs dans un état de perte latente, la chute du prix a provoqué un vent de panique qui a poussé le BTC jusqu'au niveau des 16 000 $, où siège le Prix Équilibré, qui avait déjà servi de support à la chute du prix de juin 2022.

Figure 1 : Cours journalier du BTC

La cohorte des détenteurs à long terme a fait preuve d'une réactivité notable par rapport aux événements de capitulation de mai et juin 2022, se délestant de près de 60 000 BTC au cours de la semaine passée.

Avec une réalisation de perte avoisinant les -50%, ce groupe, pourtant connu pour son insensibilité au prix, a provoqué la 4e plus forte vague de rajeunissement des UTXO du cycle baissier actuel.

Le BTC rebondit sur le prix équilibré

Au fil du temps, le cours du BTC a historiquement rencontré trois niveaux de support on-chain distincts :

Le Prix Réalisé (en jaune), qui agrège le prix de tous les UTXO circulant sur le réseau à leur dernier mouvement ;

Le Prix Équilibré (en vert) calcule la différence entre le prix réalisé et le prix transféré (prix pondéré en fonction des Jours de Piéces Détruits). Il peut être considéré comme une forme de modèle de "juste valeur" du prix, capturant la différence entre ce qui a été payé (réalisé), et ce qui a été dépensé (transféré) ;

Le Prix Delta (en mauve) est un modèle de prix hybride "mi-fondamental, mi-technique", calculé comme la différence entre le prix réalisé et le prix moyen de tous les temps.

Figure 2 : Prix Spot, Réalisé, Équilibré et Delta

Lors des cycles précédents, la majeure partie du processus de formation de plancher s'est effectué entre le Prix Réalisé et le Prix Équilibré, tandis que les points bas ont tous été établis par une mèche volatile atteignant le prix Delta.

Actuellement, nous pouvons noter que le prix spot rebondit pour une deuxième fois sur le prix équilibré, suite à un premier test effectué en juin 2022, au niveau de l'ancien support des 18 000 $.

Dépense notable d'anciens UTXO

Si la perte du support des 18 000 $ ayant facilité la redistribution des nombreux BTC, il est pertinent de mettre en avant l'importante phase de rajeunissement qui a coïncidé avec cet événement.

En effet, un pic de près de 2,4 millions de Jours de Pièces (JP) détruits a été enregistré au cours de la semaine passée, indiquant que de nombreuses positions tenues depuis une longue période ont été dépensées.

Figure 3 : Jours de Pièces détruits

Cette période de rajeunissement concomitante à une baisse d'au moins 20% du prix du BTC n'est pas sans rappeler les baisses sanglantes de mai et juin 2022 et indique que la baisse du prix n'a pas impacté que les détenteurs à court terme, mais bien le marché dans son ensemble.

En séparant le volume de dépense d'une période donnée par bandes d'âges, nous pouvons observer les comportements de dépense relatifs des jeunes pièces (âgées de moins de 6 mois) et des anciennes pièces (âgées de plus de 6 mois)

Ainsi, le graphique suivant mesure la part relative du volume de dépense associé aux pièces anciennes, détenues par des détenteurs à long terme.

Figure 4 : Bandes d'âges du volume de BTC dépensé (supérieur à 6 mois)

Il apparaît alors que la perte du support des 18 000 $ a provoqué la 4e plus forte vague de rajeunissement des UTXO du cycle baissier actuel, en termes de poids relatif.

Cela signifie que certains détenteurs à long terme ont participé à la dynamique de redistribution de manière appuyée et ont bel et bien cédé à la pression de vente.

Les détenteurs à long terme lâchent du lest

En mesurant l'offre détenue par la cohorte des investisseurs à long terme (LTH), nous pouvons mettre en évidence le comportement de dépense dont nous avons identifié les traces à l'instant.

Le graphique suivant présente l'offre des LTH (orange), ainsi que la variation quotidienne de cette mesure (mauve). Ici, une baisse de près de 60 000 BTC, commençant le 7 octobre et se prolongeant jusqu'à ce jour est clairement identifiable.

Figure 5 : Offre des détenteurs à long terme et variation quotidienne

De plus, il apparaît que les flux sortants des portefeuilles des LTH se sont opérés à un rythme d'environ 15 000 BTC à 20 000 BTC par jour, ce qui reste un débit plus faible que lors des événements de capitulation du prix de mai et juin 2022.

En somme, cette cohorte de détenteurs a liquidé près de 0,43% de ses avoirs au cours de la récente baisse, une phrase de délestage moins prononcée qui indique que, malgré la pression de vente, les LTH ne sont pas enclins à se séparer de leurs BTC à des niveaux de prix ci-bas.

Enfin, il semble que, comparativement aux cycles baissiers précédents, la cohorte des investisseurs à long terme détiennent actuellement un volume d'offre en perte plus faible, aussi bien sur une base relative qu'absolue.

En effet, près de 42,8% des 5,95 millions de BTC détenus par les LTH couvent actuellement une perte latente, ce qui représente environ 2,54 millions du BTC.

Figure 6 : Offre des détenteurs à long terme en perte (valeurs absolue et relative)

Lors du bear market de 2015 - 2016, l'offre détenue à perte par cette cohorte avait atteint un record inégalé de 2,82 millions de BTC.

Cette amélioration graduelle de la rentabilité à long terme des BTC au cours des derniers cycles baissiers s'explique en partie par la probabilité croissante des pièces anciennes à être conservées à travers les bears market (comportement de HODLing et pertes de l'accès aux portefeuilles).

Synthèse de cette analyse on-chain

En somme, les données de cette semaine indiquent que, suite à l'invalidation du plancher des 18 000 $, la chute du prix a provoqué la redistribution de plus de 600 000 BTC.

Le prix spot est venu une fois de plus atteindre le prix équilibré, qui sert de support on-chain historique aux baisses du BTC lors des bear market, avec le prix delta comme dernier rempart.

Une importante part du volume de dépense des sept derniers jours étant associée à des UTXO âgés de plus de 6 mois, il apparaît que la chute du prix spot vers le niveau des 16 000 $ a poussé certains détenteurs à long terme (LTH) à la vente.

En effet, près de 60 000 BTC, soit près de 10% du volume de redistribution total, sont sortis des portefeuilles des LTH, avec un rythme et une ampleur toutefois plus faibles que lors des événements de capitulation de mai et juin 2022, et une rentabilité d'environ -50%.

Sources – Figures 2 à 8 : Glassnode

