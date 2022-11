Analyse on-chain du Bitcoin (BTC) – Chute de la liquidité sur les marchés ?

Alors, qu'une capitulation digne de ce nom a eu lieu, les détenteurs de BTC, d'ETH et de stablecoins retirent leur capital des exchanges centralisés de manière massive. Cet exode, couplé aux difficultés auxquelles font face certains teneurs de marchés, a occasionné une crise de liquidité à travers les marchés du BTC et de l'ETH. Analyse on-chain de la situation.

Rebond au niveau des 15 000 $

Suite à l'invalidation du support des 18k $ il y a deux semaines, le cours du Bitcoin (BTC) évolue de manière incertaine, formant un plancher provisoire au niveau des 15 000 $.

Plongeant une partie importante des détenteurs de BTC dans un état de perte latente, le récent mouvement baissier a provoqué une vague de réalisation de perte d'une ampleur historique, avec plus d'un milliard de dollars de pertes quotidiennes au cours de la semaine passée.

Figure 1 : Cours journalier du BTC

De plus, la recherche de sécurité des participants a favorisé un exode visible du BTC, de l'ETH et des stablecoins hors des exchanges, créant des conditions favorables à une crise de liquidité sur plusieurs plateformes.

Cette semaine, nous mettrons à profit les données de Glassnode et de la licorne française Kaiko afin de dépeindre la situation actuelle du marché des cryptomonnaies.

Une capitulation historique

Concernant la récente vague de pertes réalisées par l'ensemble du marché, nous pouvons être certains qu'elle sera gravée à jamais dans les livres de l'histoire du Bitcoin, tant son ampleur et son déroulement sont exemplaires.

En observant l'aSOPR, nous pouvons déceler un second rejet net de la zone neutre (en rouge) au début du mois de novembre, invalidant le potentiel changement de structure de la rentabilité des dépenses, tel que suggéré lors des analyses du 19 août et du 8 novembre.

Figure 2 : Ratio de rentabilité des dépenses

Ce rejet du pivot s'est soldé par une forte chute du prix, puis de l'aSOPR, indiquant une prise de perte sérieuse de la part de nombreux cohortes d'investisseurs, dont l'ampleur est similaire à celle de décembre 2018 et mars 2020.

Actuellement, la perte moyenne réalisée par un détenteur est de -10,6%, symbolisant une douleur financière colossale qui ne se manifeste que très rarement. Voici une capitulation digne de ce nom, qui a manifestement libérée la pression vendeuse qui subsistait jusqu'alors.

La cassure du support des 18 000 dollars sur Bitcoin a provoqué une vague de vente visible, notamment chez les détenteurs ayant accumulé l'actif entre 18 000 et 20 000 dollars.

Les pertes réalisées ont ainsi dépassé le milliard de dollars quotidien, ce qui ne semble finalement pas si conséquent face aux autres phases de vente du cycle baissier actuel.

Figure 3 : Pertes réalisées

Une des raisons expliquant ce faible volume de pertes est qeue l'épuisement des acheteurs, qui ont de moins en moins de pertes à réaliser à mesure que le bear market se construit et que le cours des cryptomonnaies chute drastiquement.

À ce stade, une majorité des investisseurs ont la tête sous l'eau et bien que certains résistent encore, de nombreux participants ont d'ores et déjà pris la porte de sortie. D'un point de vue relatif, nous pouvons aussi comparer la prise de perte aux cycles précédents grâce à l'usage de la capitalisation réalisée du marché.

Servant de proxy pour mesurer la valeur investie sur le marché, la capitalisation réalisée, quand elle factorise les pertes réalisées, donne naissance au ratio RLV (Realized Loss to Value), qui mesure l'ampleur des ventes face à la valeur injectée sur le réseau.

Figure 4 : Ratio RLV

Cet indicateur est d'une grande utilité lorsqu'il s'agit de comparer les profits/pertes à travers le temps car il correspond à la variation d'échelle de la masse monétaire circulant sur le marché au fil des cycles du marché.

Ainsi, il apparaît que la récente phase de vente ait détruit près de 3,71% de la valeur présente sur le réseau, un chiffre très proche de celui enregistré en décembre 2018 (3,55%), indiquant que l'ampleur de la valeur détruite atteint un creux cyclique.

L'exode hors des exchanges

En réponse à la méfiance provoquée par FTX et à la contagion de la dette en cours, les détenteurs de Bitcoin et de cryptomonnaies au sens large ont opté de manière coordonnée pour la sécurité à travers la garde autonome.

Ce changement de paradigme, visible sur la chaîne, est symptomatique de la volonté des détenteurs de retrouver leur souveraineté au détriment d'un rendement plus élévé, dont les origines étaient parfois douteuses.

Figure 5 : Réserves de BTC des exchanges

Ainsi, le marché a été témoin du plus fort flux de BTC sortant des exchanges, atteignant un pic de près de 120k BTC retirés par jour la semaine passée.

L'exode en cours vers les hardwares et les softwares wallets est effectif et, bien qu'il ait été provoqué par un événement très douloureux, représente une reprise de pouvoir saine pour l’écosystème si la tendance se conserve.

Une dynamique similaire est identifiable pour l'Ether, dont la pente est encore plus forte, signalant un momentum largement soutenu des retraits depuis le début du mois de novembre.

Figure 6 : Réserves d'ETH des exchanges

Avec près de 1,81 million d'ETH retirés des exchanges la semaine passée, le débit des flux sortants est le plus fort jamais enregistré au cours de l'histoire du marché de l'Ether.

Enfin, les quatre principaux stablecoins (USDT, USDC, BUSD et DAI) font preuve d'une tendance similaire, signe que les détenteurs et les investisseurs favorisent désormais les solutions de garde autonome et de finance décentralisée face aux prestataires de service centralisés envers lesquels la confiance s'effrite.

Figure 7 : Réserves de stablecoins (USDT, USDC, BUSD, DAI) des exchanges

Un record de flux de stablecoins sortant des exchanges a été enregistré au cours de la semaine dernière, avec 2,79 milliards de dollars de volume, marquant de loin la phase de retrait la plus importante de l'histoire du marché.

Chute de la liquidité des exchanges

Avec tous les collatéraux de premier choix (BTC, ETH et les stablecoins) quittant les exchanges et affluant vers l'économie de pair à pair, une crise de la liquidité est en cours à travers les exchanges centralisés, qui impacte la fluidité des échanges et du market making sur l'ensemble du secteur.

En effet, les données de la firme française Kaiko indiquent que la profondeur globale de la paire BTC-USDT a connu un recul notable depuis l'effondrement de la plateforme FTX et de la firme Alameda Research.

Figure 8 : Profondeur de marché des paires BTC-USDT

Cela signifie que pour un prix spot donné, la quantité d'ordres d'achat/vente à +/- 2% du prix moyen a considérablement diminué, créant une friction rendant plus ardu le règlement des transactions.

Cette dynamique ne semble pas être un épiphénomène mais bien une réponse de l'ensemble des places de marché face à la chute des liquidités nécessaires au fonctionnement correct des opérations financières :

« La liquidité diminue généralement en période de volatilité, car les teneurs de marché retirent les offres et les demandes des carnets d'ordres pour gérer le risque et éviter les flux toxiques. Mais la baisse de la liquidité que nous avons observée au cours de la semaine dernière est bien plus importante que toute autre baisse de marché précédente, ce qui suggère que le trou d'air créé par Alameda en matière de liquidité pourrait être là pour durer, au moins à court terme. - Kaiko »

Figure 9 : Profondeur de marché des paires BTC-USDT pour différents exchanges

Enfin, il semble que l'état du marché de l'ether (ETH) ait aussi été profondément impacté par la faillite d'Alameda Research, qui était d'ailleurs un fournisseur de liquidité important pour de nombreux protocoles décentralisés.

Ici également, les retraits records des dernières semaines ainsi que la difficulté dans laquelle se trouvent certains teneurs de marché tels que Wintermute, Amber Group et Genesis ont eu pour effet de réduire la liquidité des marchés, de manière potentiellement provisoire, mais bien palpable.

Figure 10 : Profondeur de marché des paires ETH-USDT

Les effets secondaires de la chute de FTX commencent à peine à se faire sentir et la stabilité de certaines structures considérées comme inébranlables montrent à quel point l'écosystème est encore jeune et en voie de développement.

Synthèse de cette analyse on-chain

En somme, les données de cette semaine indiquent qu'une capitulation digne de ce nom a eu lieu suite à la chute de FTX, provoquant une réalisation de perte de plusieurs milliards de dollars, d'une ampleur similaire à décembre 2019 en termes de valeur détruite relative.

En réponse à la méfiance provoquée par FTX et à la contagion de la dette en cours, les détenteurs de bitcoins, d'ethers et de stablecoins ont opté pour la sécurité à travers la garde autonome et ont retiré de manière massive leur capital des exchanges centralisés.

Cet exode, couplé aux difficultés auxquelles font face certains teneurs de marchés, a occasionné une crise de liquidité à travers les marchés du BTC et de l'ETH, dont les premiers signes de rétablissement se manifestent timidement.

Sources – Figures 2 à 7 : Glassnode ; Figures 8 à 10 : Kaiko

