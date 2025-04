Airdrops : Quelles sont les cryptomonnaies à récupérer gratuitement avant qu'il ne soit trop tard ?

Suite à de nombreuses déceptions chez les investisseurs crypto, ce cycle a relégué les airdrops de tokens au second plan. Et pourtant, certains projets continuent d'offrir des cryptomonnaies. Découvrez quelles cryptos vous pouvez obtenir gratuitement.

Les chasses aux airdrops, après avoir souvent déçus, sont aujourd'hui reléguées au second plan pour beaucoup d'investisseurs. Et pourtant, des projets continuent de proposer des campagnes incitatives, et il est même parfois possible de se découvrir éligible à un claim de tokens sans même avoir volontairement farm.

Dans cet article, nous vous proposons un récapitulatif de certains airdrops dont le claim est possible en ce moment-même, ou pour lesquels il est en tout cas possible de vérifier son éligibilité.

👨‍🌾 Farmez les airdrops du moment avec notre guide dédié

Les claims d'airdrops à ne pas manquer en avril 2025

🔹 Hyperlane (HYPER)

Protocole de messagerie inter-chaînes facilitant l'interopérabilité entre blockchains.

Les utilisateurs ayant dépensé au moins 5 dollars en frais avant le 28 février 2025, interagi avec Eclipse, Injective EVM, SonicSVM, ou détenant des NFT (Celestine Sloth, Mammoths) devraient être éligibles.

Il est obligatoire de s'enregistrer pour prétendre au claim de tokens HYPER.

Deadline pour s'enregistrer : 15 avril 2025 à 19h (heure de Paris)

👉 claim.hyperlane.foundation

🔹 AIWayfinder (PROMPT)

Projet mêlant IA et blockchain. L'airdrop vise )à récompensant les stakers de PRIME, utilisateurs de l’application AIWayfinder, et participants KAITO. Le claim est accessible via un portefeuille compatible EVM.

Deadline : 15 mai 2025 à 23h59 (heure de Paris).

👉 https://cache.wayfinder.ai/

Sur Cryptoast Academy profitez de guides complets pour farm les airdrops

Publicité

🔹 Babylon (BABY)

Infrastructure de staking Bitcoin sur Cosmos. Les stakers, validateurs et contributeurs GitHub peuvent être éligibles.

Des utilisateurs de Lombard ou de BOB (campagne BOB x Babylon) peuvent également potentiellement recevoir des récompenses sous forme de tokens BABY.

Deadline : 30 avril 2025 à 23h59 (heure de Paris).

👉 airdrop.babylon.foundation/checker

🔹 Layer3

Plateforme Web3 de quêtes gamifiées. Les utilisateurs actifs peuvent récupérer des récompenses résiduelles via le portail de claim.

Les récompenses sont versées directement sur le mainnet Ethereum, avec 2 possibilités : des récompenses réduites pour un claim instantané, ou un claim complet mais disponible dans seulement un an.

👉 claim.layer3foundation.org

Layer3 : gagnez des cryptos gratuitement en complétant des quêtes

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

🔹 ARKEO

Projet décentralisé dans l’écosystème Cosmos et THORChain. Devraient être éligibles les détenteurs de tokens FOX, les stakers sur Cosmos (ATOM, OSMO, JUNO) et les fournisseurs de liquidité sur les réseaux THORChain/Osmosis.

Deadline : 3 juin 2025.

👉 claim.arkeo.network

Airdrops à venir (claim bientôt disponible)

Certains projets n'ont pas encore lancé leur phase de claim, mais ont confirmé des distributions imminentes. Voici ceux à surveiller de près dans les prochains jours ou semaines :

🔸 Resolv

Resolv est un protocole de finance décentralisée (DeFi) fondé en 2021 qui vise à résoudre les problèmes d'accès aux services financiers pour les utilisateurs non bancarisés, qui s'articule autour de son stablecoin, l'USR. Le protocole s'est étendu sur de nombreuses blockchains, et sa première campagne est basée sur un système à points. L'équipe a annoncé que le TGE aurait lieu le plus tôt possible.

🌱 Notre guide complet pour farm l'airdrop de Resolv

Airdrop Resolv : Profitez d'un bonus de 20 % sur vos points

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

🔸 Ethena (ENA)

Protocole DeFi émettant un stablecoin synthétique basé sur l’Ether. Le claim de la saison 3, laquelle a débuté en septembre dernier, est attendu à la fin du mois d'avril. Les utilisateurs fidèles auront droit à un boost de 10 %. Les critères de points sont multiples, notamment à travers le staking ou en détenant de l'USDe.

Générez des rendements et soyez éligible au prochain airdrop d'Ethena

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

🔸 Eclipse (ES)

Layer 2 basé sur Ethereum, compatible Solana VM. Le TGE est attendu pour avril ou mai, et l'airdrop devrait suivre rapidement, si ce n'est en même temps, pour les utilisateurs ayant interagi avec le testnet.

Eclipse encourage les utilisateurs à installer le portefeuille Eclipse et à interagir avec le testnet via le faucet Sepolia. Les tâches incluent des swaps, du bridge, ou interactions avec les protocoles disponibles.

🎁 Notre guide pour participer à l'airdrop d'Eclipse

🔸 KernelDAO (KERNEL)

Protocole de restaking multichain. Sa deuxième saison est attendue avec une nouvelle série de quêtes, incluant 4 % de la supply pour les utilisateurs actifs. Une certaine allocation de l'airdrop sera réservée aux utilisateurs de Binance Megadrop.

👉 Les infos sur Binance Megadrop Kernel

Sur Cryptoast Academy profitez de guides complets pour farm les airdrops

Publicité

🔸 Mezo (mUSD)

Plateforme DeFi construite sur Bitcoin. Des quêtes sur le testnet (mastnet) sont en cours, avec farming de mUSD, en vue d’un probable futur airdrop. La majorité des quêtes sont actuellement proposées sur Layer3.

👉 Quêtes d’introduction à Mezo sur Layer3

🔸 Tea Protocol (TEA)

Plateforme décentralisée récompensant les développeurs open-source. La participation au testnet nécessite un KYC.

Deadline pour KYC: 20 avril 2025

👉 tea.xyz/sepolia

🔸 Monad (MON)

Encore en phase de testnet, Monad est l'un des projets blockchain les plus suivis dans le cadre d'un potentiel futur airdrop. Là aussi, nous vous avons rédigé un guide pour maximiser votre participation à son testnet.

🔸 Hyperliquid (HYPE)

Avec le lancement récent de l'HyperEVM, nul doute que le prochain airdrop du protocole à succès Hyperliquid est à surveiller. Nous vous avons rédigé un guide pas à pas pour maximiser vos chances à ce propos. Notez que le prochain airdrop d'Hyperliquid devrait avoir lieu dans un certain temps, le dernier en date étant encore récent. Mais se positionner tôt est un avantage.

Long ou short plus de 100 cryptos avec Hyperliquid

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital