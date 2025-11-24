VenaLabs lance sa plateforme pour maximiser vos gains via les airdrops

VenaLabs, plateforme d'apprentissage dédiée au Web3, annonce le lancement officiel de sa V1 avec un positionnement clair : aider les utilisateurs à se former tout en maximisant leurs opportunités d'airdrops grâce à une expérience gamifiée. Découvrez tout ce que VenaLabs peut vous apporter.

le 24 novembre 2025 à 13:00.

Clément Wardzala

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec VenaLabs (en savoir plus)

Une plateforme pour apprendre le Web3 en chassant des airdrops

VenaLabs se présente comme une école « Learn to Earn » qui récompense ses utilisateurs pour leur progression. L'idée est simple : au lieu de suivre un cours crypto classique, vous apprenez la blockchain en interagissant vraiment avec le Web3 et en étant rémunéré pour vos efforts sous forme de cryptos et d'opportunités d'airdrops.

Depuis le site de VenaLabs, les utilisateurs suivent un parcours structuré fait de quêtes et de missions concrètes : tests de produits, actions communautaires, interactions avec des protocoles, tâches on-chain, etc. Chaque étape permet de découvrir de nouveaux projets tout en accumulant des récompenses.

La partie éducative de la plateforme reste entièrement gratuite avec des quêtes accessibles à tous, tandis que l'abonnement Premium ajoute une couche d'outils et d'avantages pour ceux qui veulent aller plus loin, notamment :

  • un accès illimité à l'ensemble des quêtes liées aux airdrops ;
  • des routines d'airdrops optimisées, conçues avec des acteurs reconnus du Web3 ;
  • un générateur de quêtes personnalisées selon le profil et les objectifs de l'utilisateur ;
  • un serveur Discord privé réservé à la communauté Premium, pour échanger bonnes pratiques et opportunités.

À l'heure de l'écriture de ces lignes, la plateforme collabore déjà avec plusieurs blockchains et projets de premier plan, dont iExec, XRPL, Arbitrum et Stellar, afin de proposer des campagnes ciblées et des parcours dédiés à chaque écosystème.

La nouvelle version de VenaLabs met par ailleurs l'accent sur la gamification : tableau de bord dédié aux airdrops, mini jeux pédagogiques autour des NFT, coffres mystères à débloquer, système de niveaux et de récompenses pour les membres les plus actifs.

Enfin, un NFT exclusif déployé sur Stellar est en préparation. Il doit servir de support à l'animation de la communauté et devrait jouer un rôle dans les futures campagnes d'airdrops déployées sur VenaLabs.

VenaLabs Dashboard des Airdrops

Une offre de lancement avec 3 mois de Premium

Pour accompagner cette V1, VenaLabs propose une quête spéciale en partenariat avec OKX. Les utilisateurs qui la complètent peuvent bénéficier de 3 mois d'accès Premium offerts, de quoi tester en profondeur l'écosystème, les routines d'airdrops et les fonctionnalités avancées de la plateforme.

Avec ce lancement, VenaLabs cherche à se positionner comme une porte d'entrée structurée vers le Web3 et les airdrops, en combinant contenus pédagogiques, missions guidées et incitations sous forme de récompenses.

En collaboration avec VenaLabs, Cryptoast a lancé sa propre routine pour vous aider à farmer la blockchain Base en vue d'un potentiel airdrop. Vous y apprendrez à utiliser un bridge, à effectuer des transactions sur Uniswap ou Aerodrome, à interagir avec des protocoles de finance décentralisées comme Aave ou Morpho ainsi qu'avec différentes applications sociales.

venalabs routine cryptoast

👉 Testez dès maintenant VenaLabs et maximiser vos chances de recevoir un airdrop

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

