Les 3 airdrops de cryptomonnaies faciles à obtenir pour les débutants

Contrairement aux idées reçues, les airdrops ne sont pas réservés aux experts. En effet, plusieurs protocoles semblent prévoir d'en distribuer prochainement, et leurs conditions d'éligibilité sont accessibles aux plus débutants. Voici une présentation succincte de 3 applications qui pourraient distribuer prochainement un airdrop à ses utilisateurs.

Airdrops de cryptomonnaies : des tokens gratuits et faciles à obtenir ?

Récemment, l'airdrop du réseau zkSync a marqué les esprits par sa quantité de tokens distribués à ses utilisateurs. Parmi nos membres inscrits sur Cryptoast Research, certains ont remportés des sommes allant jusqu'à 45 000 dollars, ce qui démontre l'importance des airdrops pour optimiser ses rendements.

✅ Rejoignez la communauté Cryptoast Research pour décelez les opportunités du marché crypto

Malgré certains discours, les airdrops sont tout autant accessibles aux débutants qu'aux investisseurs confirmés. À l'heure actuelle, trois protocoles pourraient émettre prochainement un airdrop, avec des prérequis d'éligibilité accessibles à tous.

Le premier de notre liste est Phoenix Trade, une plateforme d'échange de cryptomonnaies décentralisée (DEX). Son plus grand atout est de proposer des ordres limites aux utilisateurs de la finance décentralisée (DeFi).

Pour tenter d'être éligible sur ce protocole, le montant optimal de cryptomonnaies à utiliser se situe entre 100 et 200 dollars, le plus simple étant de se munir d'USDC. Ce montant doit être utilisé pour exécuter des opération sur l'application et faire croitre votre volume de transaction, indice phare pour augmenter vos chances d'airdrop.

💡 Découvrez le top 8 des airdrops crypto à ne pas louper (juin 2024)

Aujourd'hui, plusieurs paires de trading sont disponibles sur ce site pour acheter et vendre des cryptomonnaies. Les plus populaires sont :

SOL/USDT et SOL/USDC ;

WETH/USDC ;

WBTC/USDC ;

ainsi que BONK/SOL.

Comment améliorer mes chances de succès ? Parfois, les critères d'éligibilité aux protocoles peuvent être difficiles à atteindre et demandent des montants de volume élevés. Pour maximiser vos chances de réussite, n'hésitez pas à répéter vos opérations d'airdrop chaque semaine ou chaque mois.

Continuons avec un second protocole qui pourrait offrir un airdrop à ses utilisateurs. Contrairement à Phoenix Trade qui est un DEX dédié principalement à l'écosystème Solana et aux meme coins, ce nouveau site web propose des swaps dans l'écosystème Ethereum. Il s'agit de ... [65% restants]