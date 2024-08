Airdrops : les astuces faciles à suivre pour ne pas se faire arnaquer

Ces derniers temps, le marché haussier a favorisé un regain d'intérêt pour les airdrops. Ces dons de cryptomonnaies, offerts aux premiers utilisateurs d'un protocole Web3, sont confrontés à une vague massive d'hameçonnages sur les réseaux sociaux. Pour garantir votre sécurité et celle de vos cryptomonnaies, voici une liste d'astuces à connaitre pour récupérer vos airdrops avec un maximum de sécurité.

Airdrops : attention aux risques de hack

Lorsqu'on est débutant, la chasse aux airdrops est un bon moyen de se former à la blockchain tout en se construisant un capital en cryptomonnaies. Cependant, des personnes malintentionnées tirent profit de la naïveté des investisseurs pour voler leurs cryptomonnaies. Comment s'y prennent-ils ?

🔎 Qu'est-ce qu'un airdrop de cryptomonnaies et comment y être éligible ?

Leur stratégie principale est d'usurper l'identité des entreprises du secteur sur les réseaux sociaux. En reprenant leurs codes visuels (logo, bannière, nom, certification), ils gagnent la confiance des internautes les plus crédules.

Par exemple, lorsque le protocole Blast a annoncé son airdrop sur Twitter, suivi de son lien pour le réclamer, un usurpateur ayant la même identité visuelle a créé de nombreux posts similaires. Cherchant à attirer un maximum d'investisseurs sur son faux site par de l'hameçonnage, son objectif est d'obtenir des autorisations de portefeuilles pour en récupérer les cryptomonnaies conservées.

Twitter - Comparaison entre le compte X officiel de Blast L2 (@Blast_L2) et un usurpateur

👉 Les 3 airdrops de cryptomonnaies faciles à obtenir pour les débutants

Vous l'aurez compris, la principale astuce à suivre est de s'assurer de l'authenticité du profil qui communique l'airdrop. Pour cela, plusieurs éléments sont à prendre en compte :

Le nombre d'abonnés ;

Les membres de votre réseau abonnés ;

Les statistiques des posts ;

La date de création du profil ;

ou encore l'historique des posts.

Sur le réseau social X, l'annonce officielle d'un airdrop est généralement accompagnée d'un thread indiquant l'objectif du protocole, sa roadmap, voire ses tokenomics. À l'inverse, les hackers se contentent de partager seulement le message relatif à l'airdrop. Une astuce simple à suivre est donc de vérifier si un thread explicatif est présent ou non.

De plus, il existe une technique facile et rapide pour accéder au profil authentique d'un protocole. Il suffit de se rendre sur son site web et de se diriger dans l'espace relatif à ses différents réseaux sociaux. Par conséquent, vous aurez accès à ses comptes et communications sans risque.

Au-delà de ces méthodes, l'extension de navigateur Pocket Universe joue un rôle primordial dans la protection des internautes : elle permet d'éviter de nombreuses arnaques grâce à son ... [70 % de l'article restant]