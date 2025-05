Airdrop Resolv : Plus que quelques jours pour vous enregistrer afin de recevoir vos cryptos

Il y a quelques mois, nous vous proposions un tutoriel afin de participer à la saison 1 du protocole de DeFi Resolv. Ce dernier annonçait il y a peu de temps qu'il était désormais possible de s'enregistrer afin de recevoir un airdrop de tokens RESOLV. Attention : il ne reste plus que quelques jours.

Il sera bientôt trop tard pour réclamer vos tokens RESOLV

En début d'année, nous vous avions partagé un tutoriel afin de participer à l'airdrop de Resolv, un protocole de finance décentralisée (DeFi) présent sur différentes blockchains compatibles EVM telles que Base, la BNB Chain ou l'Hyperliquid Chain.

Comme nous l'expliquions, Resolv propose un système de points avec différents boosts pouvant être obtenus de diverses façons, par exemple en détenant le NFT « Blueprint », en parrainant d'autres personnes ou en utilisant le DEX Hyperliquid.

Les points, quant à eux, peuvent être obtenus en détenant ou en faisant travailler de l'USR (un stablecoin collatéralisé reposant sur une stratégie de delta neutre) ou du RLP, un token servant à surcollateraliser l'USR et disponible pour générer du rendement.

Ainsi, si vous avez acheté ces 2 cryptos et que vous les avez mis à profit via un protocole pris en charge dans la saison 1 (Aerodrome, Pendle, Morpho, Euler, Curve, etc.), vous êtes probablement éligible à l'airdrop de Resolv.

Pour savoir si vous êtes éligible, il vous suffit de vous rendre sur la page dédiée. Si vous l'êtes, il est impératif de vous enregistrer afin de recevoir vos tokens en airdrop. Cette page n'est disponible que jusqu'au 25 mai.

À savoir Notez que lors du TGE (lancement du token sur le marché), les utilisateurs recevront des « stRESOLV », une version stakée du token RESOLV donnant des droits de gouvernance, en plus d'un boost de points pour la saison 2 déjà lancée. Il sera possible d'unstake vos tokens avec un temps d'attente de 2 semaines - temps nécessaire pour que le token soit listé, selon Resolv.

La saison 2 a commencé

Peu de temps après que les équipes de Resolv ont annoncé qu'il était possible de s'enregistrer pour prétendre à l'airdrop de tokens, soit le 9 mai, la saison 2 du protocole a démarré dans la foulée, et les points pour cette dernière sont d'ores et déjà comptabilisés.

Tout comme pour la saison 1, il est possible d'obtenir des boosts de points, notamment en parrainant des utilisateurs.

Pour nous soutenir et profiter d'un boost de points, vous pouvez utiliser notre lien Resolv

Depuis le début de sa saison 1, Resolv a considérablement étoffé son offre : il est aujourd'hui possible de mettre à profit de l'USR ou du RLP à travers de nombreux protocoles, et ce sur différentes blockchains.

Enfin, le token RESOLV est disponible en pré-market sur Aevo à un prix de 0,28 dollar. Toutefois, notez que cela n'est qu'indicatif et ne sera pas forcément représentatif de la valeur réelle du token RESOLV lors de son lancement sur le marché.

