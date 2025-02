Comment acheter des actions Unibail-Rodamco-Westfield (URW) en 2025 ?

Vous songez à investir dans des actions de Unibail-Rodamco-Westfield (URW), mais vous ne savez pas par où commencer ? Pour acheter des actions Unibail, il est essentiel de passer par une plateforme dédiée à l’achat d’actions. Voici un guide clair et simple pour vous aider à acquérir des actions Unibail en 2025.

Où acheter des actions Unibail (URW) ?

Vous songez à investir dans des actions de Unibail-Rodamco-Westfield (URW) ? Pour acheter des actions Unibail-Rodamco-Westfield, il est conseillé d’utiliser une plateforme dédiée à l’achat d’actifs financiers. Voici notre sélection (non exhaustive) de plateformes :

🖥️ Plateforme 💲 Frais 💰 Verse des dividendes ? eToro Pas de frais, mais présence d'un spread Selon les actions Trade Republic 1 € par opération Selon les actions Bitpanda Pas de frais, mais présence d'un spread Oui XTB Pas de frais, mais présence d'un spread Selon les actions et prélève une commission

Facile d’accès, sécurisée et régulée en France, la plateforme eToro est idéale pour les débutants et saura répondre à vos besoins pour l’achat d’actions Unibail.

Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l’argent rapidement en raison de l’effet de levier. 51% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/feesLes CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l’argent rapidement en raison de l’effet de levier. 51% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( en savoir plus

Guide pour acheter des actions Unibail via eToro

Créée en 2007, eToro est une plateforme innovante dans le domaine de l’investissement en ligne. Elle offre une variété d’instruments financiers, incluant des actions, des ETF, des devises, des matières premières et des cryptomonnaies.

Pour acheter des actions Unibail-Rodamco-Westfield (URW) via eToro, voici les étapes à suivre :

Inscrivez-vous sur la plateforme (lien d’affiliation) et validez votre identité (procédure KYC) ;

Approvisionnez votre compte en euros par carte bancaire ou virement ;

Achetez des actions Unibail-Rodamco-Westfield en quelques clics.

Voici un guide complet pour ouvrir un compte sur eToro et acquérir des actions Unibail-Rodamco-Westfield en quelques minutes 👇

Comment ouvrir un compte sur eToro ?

Pour ouvrir un compte sur eToro, cliquez sur le bouton ci-dessous (lien d’affiliation). Une fois sur la page d’accueil, appuyez sur « Commencer à investir » situé en bas à gauche :

Une fois redirigé vers la page d’inscription, vous avez le choix entre plusieurs options : vous connecter via Facebook, Google (Gmail) ou utiliser une méthode classique en renseignant un pseudonyme, une adresse e-mail et un mot de passe sécurisé.

Pour finaliser votre inscription sur eToro et pouvoir acheter des actions Unibail-Rodamco-Westfield (URW), vous devrez fournir des informations supplémentaires concernant votre identité : présenter une pièce d’identité valide, valider votre numéro de téléphone et répondre à un bref questionnaire. Cette étape est indispensable, car eToro se conforme aux réglementations françaises en vigueur.

Comment déposer des euros sur eToro ?

Une fois votre compte eToro créé et validé, vous devez l’approvisionner en euros pour acheter des actions Unibail-Rodamco-Westfield (URW). Cliquez sur « Dépôt de fonds » en bas à gauche du tableau de bord :

Avant de continuer, sachez que votre solde sur eToro sera affiché en dollars américains (USD), et toutes les transactions seront effectuées dans cette devise. Aucune inquiétude à avoir : vos euros seront automatiquement convertis en dollars lors de votre dépôt.

Pour créditer votre compte eToro, vous avez deux options : virement bancaire ou paiement par carte de crédit. Voici les spécificités de chaque méthode pour vous aider à choisir :

Carte Bancaire Virement bancaire Montant minimum (1er dépôt) 50 $ 500 $ Taux de change Moins avantageux Plus avantageux Exécution Instantanée De 4 à 7 jours ouvrables

Vous avez besoin d’aide pour approvisionner votre compte eToro ? Pour découvrir comment procéder, cliquez sur l’option correspondant à votre méthode de paiement :

Comment réaliser un dépôt en utilisant une carte bancaire ? Si vous souhaitez alimenter votre compte eToro en utilisant une carte de crédit/débit, voici les étapes à suivre : Choisissez l'option « Carte de crédit » dans le menu déroulant ;

Inscrivez le numéro de votre carte de crédit/débit dans l'espace réservé ;

Précisez la date d'expiration de votre carte ;

Inscrivez le code CVC à 3 chiffres situé à l'arrière de votre carte. Après avoir fourni ces détails et validé l'opération, votre compte eToro sera crédité en quelques instants. La transaction sera affichée sous le nom « eToro (Europe) Ltd. » dans l'application de votre banque.

Comment effectuer un dépôt par le biais d'un transfert bancaire ? Si vous souhaitez effectuer un dépôt sur votre compte eToro via un transfert bancaire, voici les étapes à suivre : Choisissez « Virement bancaire » comme méthode de paiement et appuyez sur « Continuer ». Les coordonnées de la banque associée à eToro apparaîtront et vous seront également envoyées par e-mail ;

Connectez-vous à votre compte bancaire en ligne (ou rendez-vous à votre agence bancaire) pour réaliser le transfert de fonds ;

Il est crucial de noter l'identifiant de transaction . Ce numéro est nécessaire pour qu'eToro puisse lier les fonds qu'il reçoit à votre compte sur leur plateforme.

. Ce numéro est nécessaire pour qu'eToro puisse lier les fonds qu'il reçoit à votre compte sur leur plateforme. Il est IMPÉRATIF d'inclure cet identifiant lors de votre transfert, généralement dans le champ intitulé « Mémo », « Message » ou « Référence de votre virement » du formulaire. Sachez que les dépôts par virement bancaire sur eToro nécessitent généralement entre 4 à 7 jours ouvrables pour être traités.

Acheter des actions Unibail en 2 minutes

Vous avez des euros disponibles sur votre compte eToro ? Vous pouvez dès maintenant acheter des actions Unibail-Rodamco-Westfield (URW) en quelques étapes simples :

Recherchez « Unibail-Rodamco-Westfield » dans la barre de recherche.

» dans la barre de recherche. Cliquez sur « Investissez ».



Une nouvelle fenêtre s’ouvrira, affichant le prix d’une action Unibail-Rodamco-Westfield, ici 83,82 €. Indiquez ensuite le montant que vous souhaitez investir (par exemple 500 $), puis appuyez sur « Placer un ordre » pour acheter des actions Unibail !

Vous détiendrez alors un CFD (Contract for Difference) sur l’action Unibail-Rodamco-Westfield. Cela signifie que vous ne possédez pas physiquement les actions, mais que vous suivez les variations de leur prix sur les marchés.

Si vous débutez dans l’investissement, il est préférable d’éviter l’effet de levier. Conservez le paramètre sur x1 pour minimiser les risques liés à cet instrument de trading.

Faut-il acheter l'action Unibail en 2025 ?

Unibail-Rodamco-Westfield, qui est un acteur majeur de l’immobilier commercial en Europe et aux États-Unis, va connaître une année 2025 importante.

Après une période marquée par la crise sanitaire et les mutations profondes du secteur du commerce physique, la société tente de redéfinir son positionnement pour s’adapter aux nouvelles tendances du marché.

Pour savoir s’il est intéressant d’acheter l’action Unibail, découvrez notre analyse de la santé de l'entreprise et ses perspectives d’avenir pour 2025 👇

Une bonne reprise pour Unibail-Rodamco-Westfield, mais attention

Unibail-Rodamco-Westfield a entamé un redressement progressif, soutenu par le retour de la fréquentation dans ses centres commerciaux et une politique de restructuration de ses actifs. La société a réussi à alléger son endettement grâce à des cessions stratégiques, mais le défi principal reste la rentabilité à long terme dans un environnement en constante évolution.

L’amélioration des taux d’occupation et la hausse des loyers dans certaines zones clés, notamment aux États-Unis, constituent des signaux positifs. Cependant, la stagnation des taux d’intérêt peut peser sur la valorisation des biens immobiliers et freiner les investissements.

Les investisseurs vont devoir surveiller attentivement les résultats financiers de 2025, notamment la capacité d’Unibail-Rodamco-Westfield à stabiliser ses flux de trésorerie et à maintenir une dynamique de croissance durable.

Les changements majeurs de l’immobilier commercial

L’immobilier commercial fait face à des mutations profondes avec l’essor du commerce en ligne et la nécessité d’offrir une expérience différente aux consommateurs. Unibail-Rodamco-Westfield mise sur la diversification de ses centres commerciaux en intégrant des espaces de loisirs, des bureaux et des offres résidentielles pour dynamiser ses actifs.

L’entreprise accélère également sa transition vers des centres commerciaux plus connectés et écologiques, intégrant des solutions technologiques pour optimiser l’expérience client. Ces initiatives, bien que porteuses à long terme, nécessitent des investissements conséquents, ce qui pourrait ralentir la rentabilité à court terme d’Unibail.

Si Unibail-Rodamco-Westfield affiche des signes de reprise sur l’année dernière, plusieurs facteurs peuvent peser sur le prix de son action en 2025 :

La conjoncture économique mondiale : une récession ou un ralentissement de la consommation pèserait sur la fréquentation des centres commerciaux et la rentabilité locative ;

: une récession ou un ralentissement de la consommation pèserait sur la fréquentation des centres commerciaux et la rentabilité locative ; Les mutations du commerce physique : le modèle traditionnel des centres commerciaux doit être repensé face à la montée de l’e-commerce et aux nouvelles attentes des consommateurs ;

: le modèle traditionnel des centres commerciaux doit être repensé face à la montée de l’e-commerce et aux nouvelles attentes des consommateurs ; Le poids de l’endettement : malgré des efforts de désendettement, Unibail-Rodamco-Westfield reste sous pression pour améliorer sa structure financière et rassurer les investisseurs ;

: malgré des efforts de désendettement, Unibail-Rodamco-Westfield reste sous pression pour améliorer sa structure financière et rassurer les investisseurs ; Les stratégies concurrentielles : D’autres acteurs dans l’immobilier commercial (Unibail, Carmila…) développent des concepts innovants qui pourraient capter une part du marché.

En résumé, l’évolution du prix de l’action Unibail en 2025 va être influencée par la capacité de l’entreprise à poursuivre son repositionnement tout en maintenant une rentabilité attractive pour les investisseurs. La mise en œuvre de sa stratégie de diversification et l’adaptation aux nouveaux besoins du marché seront essentielles pour restaurer la confiance.

FAQ : Questions fréquentes sur l'action Unibail-Rodamco-Westfield

✅ Qu'est-ce que Unibail-Rodamco-Westfield (URW) ? Unibail-Rodamco-Westfield est un groupe immobilier européen spécialisé dans la gestion et le développement de centres commerciaux de premier ordre. L'entreprise possède et exploite certains des plus grands centres commerciaux en Europe et aux États-Unis, avec un portefeuille diversifié incluant des espaces commerciaux, de bureaux et de loisirs.

Les principaux concurrents de Unibail-Rodamco-Westfield incluent d'autres grands acteurs de l'immobilier commercial comme Klépierre, Simon Property Group et Mercialys. Ces entreprises rivalisent sur les marchés de l'immobilier commercial et des centres commerciaux. Les stratégies de développement, les innovations en matière d'expérience client et les performances financières de ces concurrents peuvent influencer directement le cours de l'action de URW. Par exemple, si un concurrent lance un projet immobilier innovant, cela pourrait impacter la position de URW sur le marché. ✅ Quels sont les principaux concurrents de Unibail-Rodamco-Westfield et comment affectent-ils le cours de l'action ?

✅ Est-ce que Unibail-Rodamco-Westfield verse des dividendes ? Oui, Unibail-Rodamco-Westfield a historiquement versé des dividendes à ses actionnaires.

✅ Est-il intéressant d'acheter l'action Unibail-Rodamco-Westfield en 2025 ? Avec son portefeuille de centres commerciaux haut de gamme et ses projets de développement dans des zones stratégiques, Unibail-Rodamco-Westfield pourrait représenter une opportunité intéressante pour les investisseurs en 2025. Cependant, il est essentiel de réaliser une analyse approfondie de la situation de l'entreprise, des tendances du marché immobilier et des conditions économiques avant de décider d'acheter des actions URW.

