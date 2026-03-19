Est-il possible d'acheter des actions Perplexity ?

Perplexity, la startup américaine qui réinvente le moteur de recherche grâce à l'intelligence artificielle, s'est imposée en quelques années comme l'une des pépites les plus prometteuses du secteur de l'IA. Alors que la startup affiche une croissance impressionnante et attire de plus en plus d'investisseurs, une question se pose naturellement : est-il possible d'investir dans Perplexity et d'acheter une action de l'entreprise ?

La réponse directe : non, pas encore

Comme la grande majorité des startups de l'IA, Perplexity reste pour l'instant une entreprise privée. Concrètement, cela signifie que ses actions n'ont pas encore été mises à disposition du grand public sur un marché boursier via une introduction en bourse (IPO). Tant que cette étape n'est pas franchie, il est impossible d'investir dans Perplexity en tant que particulier.

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L'IPO de Perplexity : ce que l'on sait vraiment

La question d'une introduction en bourse de Perplexity fait régulièrement surface et les signaux sont contradictoires.

D'un côté, le PDG Aravind Srinivas a déclaré publiquement qu'une IPO était peu probable avant 2028. De l'autre, plusieurs analystes du secteur estiment que la dynamique de croissance de l'entreprise et la pression de ses investisseurs pourraient pousser l'entreprise à réaliser une IPO dès 2027.

Par ailleurs, la concurrence dans le secteur s'intensifie fortement : OpenAI et Anthropic envisagent elles aussi une cotation prochaine, ce qui crée une pression supplémentaire sur Perplexity pour ne pas se laisser distancer.

👉 Ce qu'il faut retenir : la situation pourrait évoluer rapidement et l'IPO de Perplexity pourrait être annoncé au cours de l'année. Surveillez les annonces officielles d'Aravind Srinivas et les éventuels dépôts de dossier auprès de la SEC dans les prochains mois.

Pourquoi Perplexity intéresse tant les investisseurs ?

Fondée en 2022 à San Francisco par Aravind Srinivas, Denis Yarats, Johnny Ho et Andy Konwinski, des anciens de Google et d'OpenAI, Perplexity s'est positionnée comme une alternative directe aux moteurs de recherche traditionnels. Son principe est de répondre aux questions des utilisateurs de façon conversationnelle en s'appuyant sur une recherche Web en temps réel et en citant ses sources.

Depuis sa crétion, la croissance de l'entreprise est spectaculaire. En partant de quasiment zéro en 2024, Perplexity dépasse désormais les 200 millions de dollars de revenus annuels récurrents et vise 650 millions de dollars de revenus d'ici fin 2026. La plateforme revendique plus de 30 millions d'utilisateurs actifs mensuels et traite près de 780 millions de requêtes par mois.

Sa valorisation a bondi de 520 millions de dollars début 2024 à 20 milliards de dollars fin 2025, après un tour de table de 500 millions de dollars mené par le fonds Accel et auquel ont participé Nvidia et Jeff Bezos, entre autres.

Au-delà du moteur de recherche, Perplexity a lancé Comet, un navigateur Web propulsé par l'IA. L'entreprise a également tenté, en août 2025, de racheter le navigateur Google Chrome pour 34,5 milliards de dollars, une offre qui est restée sans suite, mais qui a rélévé les ambitions de la startup.

Se préparer à l'arrivée d'une action Perplexity

Même sans IPO confirmée, rien ne vous empêche d'anticiper l'arrivée de l'action de Perplexioty. Ouvrir un compte chez un courtier dès maintenant vous permettra d'agir rapidement le jour J sans perdre de temps sur les vérifications d'identité qui peuvent prendre plusieurs jours.

Voici notre sélection de courtier susceptibles de lister l'action Perplexity dès son introduction en Bourse 👇

Une fois votre compte prêt, vous pouvez également y déposer des fonds dès maintenant pour pouvoir agir sans délai le moment venu.

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En attendant : s'exposer à l'IA via des actions cotées

Le secteur de l'intelligence artificielle est déjà largement représenté en bourse. Certains actionnaires directs de Perplexity comme Nvidia sont eux-mêmes cotés, offrant une exposition indirecte à la startup. Voici une sélection non exhaustive 👇

Action Perf. 1 an Perf. 3 ans Pourquoi est-elle liée à l'IA ? Nvidia (NVDA) +53 % +618 % Conçoit les processeurs graphiques (GPU) indispensables à l'entraînement des IA Meta (META) +4 % +208 % Développe la famille de modèles Llama et utilise l'IA pour optimiser ses revenus publicitaires Microsoft (MSFT) +3,7 % +48 % Principal soutien financier d'OpenAI et intègre Copilot dans toute sa suite logicielle Alphabet (GOOGL) +83 % +204 % Développe le modèle Gemini et conçoit ses propres puces de calcul haute performance (TPU) ASML (ASML) +90 % +124 % Détient le monopole des machines de lithographie nécessaires à la gravure des puces IA Palantir (PLTR) +75 % +1814 % Spécialiste de l'analyse de données massives via l'IA pour les gouvernements et les grandes entreprises

Données récupérées le 18 mars 2026

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Si vous préférez ne pas miser sur une seule valeur, les ETF intelligence artificielle permettent d'investir sur un panier d'actions liées à l'IA en une seule opération, disponible sur tous les courtiers cités plus haut.

ETF Perf. 1 an Perf. 5 ans Code ISIN Frais annuels L&G Artificial Intelligence UCITS ETF +27 % +61 % IE00BK5BCD43 0,49 % Xtrackers AI & Big Data UCITS ETF 1C +33 % +93 % IE00BGV5VN51 0,35 % WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF +44 % +37 % IE00BDVPNG13 0,40 %

Données récupérées le 18 mars 2026

👉 Les 5 meilleurs ETF dans lesquels investir en 2026 (éligibles au PEA)

Conclusion sur l'investissement dans Perplexity

Acheter une action de Perplexity n'est pas possible en 2026. L'IPO n'est à ce jour pas encore officielle, même si les signaux du marché laissent penser qu'une cotation pourrait intervenir avant 2028.

En attendant, s'exposer aux actionnaires cotés de Perplexity ou aux ETF liés à l'intelligence artificielle reste la solution pour profiter de la dynamique du secteur de l'IA.

👉 Retrouvez notre top 7 des meilleurs brokers et courtiers pour le trading d'actions

Cet article sera mis à jour dès que de nouvelles informations officielles seront disponibles.

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