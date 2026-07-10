Faut-il acheter l'action L'Oréal, le numéro 1 mondial de la beauté ?

L'Oréal incarne la valeur de fond de portefeuille par excellence : leader mondial de la beauté, dividende jamais réduit depuis plus de 30 ans et profil défensif. Mais avec une performance quasi nulle sur 5 ans et une valorisation élevée, faut-il vraiment acheter l'action L'Oréal en 2026 ?

Avant de répondre à la question de savoir s'il faut acheter l'action L'Oréal, revenons sur ce qu'est réellement l'entreprise et sur ce qui fait sa particularité en Bourse : une valeur de fond de portefeuille au dividende quasi obligataire, mais dont la performance reste particulièrement limitée.

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Qu'est-ce que L'Oréal ?

Fondée en 1909 par Eugène Schueller et dont le siège est à Clichy, L'Oréal est le numéro un mondial de la beauté. Le groupe opère sur 4 grands segments (soin de la peau, maquillage, soin du cheveu et parfums) à travers un portefeuille d'une quarantaine de marques internationales, de Lancôme à La Roche-Posay en passant par Kérastase et Maybelline.

Cotée sur Euronext Paris sous le ticker OR, la société fait partie du CAC 40 et reste contrôlée par la famille Bettencourt-Meyers aux côtés de Nestlé. En tant qu'action française, elle est éligible au PEA.

Le dividende, cœur de la thèse d'investissement

Si L'Oréal figure dans autant de portefeuilles d'investisseurs de long terme, c'est d'abord pour la régularité de sa politique de distribution de dividendes. Le groupe verse un dividende sans interruption depuis plus de 30 ans et ne l'a jamais réduit.

Au titre de l'exercice 2025, le dividende s'établit à 7,20 € par action, en hausse de 2,8 % sur un an, pour un rendement de l'ordre de 1,9 % et un taux de distribution proche de 60 %. Sur la dernière décennie, le dividende a progressé d'environ 9 % par an en moyenne.

L'Oréal ajoute un mécanisme qui récompense la patience : une prime de fidélité de 10 % accordée aux actionnaires inscrits au nominatif depuis au moins deux années civiles pleines.

Concrètement, le dividende passe de 7,20 € à 7,92 € par action pour ces détenteurs de long terme. Le rendement reste modeste au regard de la moyenne du CAC 40, mais la constance de la hausse en fait une véritable valeur de rendement.

Une performance boursière limitée... mais un récent réveil

C'est le paradoxe du dossier : la performance de l'action L'Oréal est extrêmement atone. Sur 5 ans, l'action ne progresse que de 2,11 % et elle recule même de 0,68 % sur 1 an. Pour un leader mondial de cette qualité, c'est une contre-performance qui s'explique par une valorisation historiquement élevée et un ralentissement de la croissance, notamment en Chine.

Le titre a toutefois amorcé un léger rebond depuis fin avril 2026. Il a progressé d'environ 10 % en moins de 3 mois et s'est hissé sur le podium du CAC 40 en séance, porté par le redémarrage des ventes de cosmétiques en Chine. Par ailleurs, la banque d'investissement RBC Capital a relevé son objectif de cours de 430 à 450 € le 7 juillet 2026, tout en maintenant une opinion de surperformance.

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Les données boursières de l'action L'Oréal

Voici un aperçu des principales données de marché de l'action L'Oréal 👇

Indicateur Valeur Cours de l'action 379,60 € Ticker OR (Euronext Paris) Capitalisation boursière 206,65 milliards d'euros Performance sur 1 an - 0,69 % Performance sur 5 ans + 2,10 % Dividende 2025 7,20 € (rendement de 1,9 %) Éligible au PEA Oui ✅

Données du 10 juillet 2026

L'accord Kering-L'Oréal sur la beauté Gucci, un catalyseur de long terme

Le 7 juillet 2026, L'Oréal a annoncé la signature d'un accord de licence exclusive de 50 ans avec Kering pour la création, le développement et la distribution des parfums et produits de beauté de la marque Gucci.

L'accord s'inscrit dans le prolongement de l'alliance scellée le 19 octobre 2025 entre les deux groupes et du rachat par L'Oréal de la division beauté de Kering pour 4 milliards d'euros.

Cette licence fait suite à la résiliation anticipée du contrat liant Gucci à l'américain Coty et entrera en vigueur le 1er juillet 2027, sous réserve des autorisations réglementaires. Elle vient compléter le portefeuille de licences de luxe de L'Oréal (Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga) et lui confie l'une des marques de mode les plus désirables au monde pour les 50 prochaines années, un relais de croissance concret dans la parfumerie et la beauté haut de gamme.

Les arguments pour et contre l'achat de l'action L'Oréal

Les principaux arguments en faveur de l'achat :

un dividende régulier, croissant depuis plus de 30 ans et majoré de 10 % au nominatif ;

un profil défensif de leader mondial, moins volatil que le luxe pur ;

un catalyseur concret avec la licence Gucci Beauté et l'intégration de la division beauté de Kering ;

une éligibilité au PEA, rare pour une exposition indirecte à la consommation mondiale.

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Les principaux points de vigilance :

une valorisation élevée (PER supérieur à 30) qui laisse peu de marge d'erreur ;

une performance boursière atone sur les dernières années ;

une forte dépendance à la reprise de la consommation en Chine.

Sur quelle plateforme acheter l'action L'Oréal ?

L'action L'Oréal est cotée sur Euronext Paris. En tant qu'action française, elle est éligible au PEA, qui offre un cadre fiscal avantageux après 5 ans de détention. Elle reste également accessible via un Compte-Titres Ordinaire (CTO).

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Notre verdict sur l'action L'Oréal en 2026

L'Oréal est une entreprise dont la solidité n'est plus à démontrer : leader mondial de la beauté, marques puissantes, dividende d'une régularité quasi obligataire et profil défensif. La nouveauté en 2026, c'est la montée en puissance du volet luxe avec l'intégration de la beauté de Kering et de la licence Gucci, qui redonne au dossier un axe de croissance clair.

Le principal frein n'est pas la qualité de l'entreprise mais le prix de son action : à plus de 30 fois les bénéfices, le titre reste cher et sa performance récente illustre le risque d'un point d'entrée trop élevé.

Pour un investisseur de long terme à la recherche d'un revenu régulier et d'une valeur de fond de portefeuille, L'Oréal coche toutes les cases, idéalement dans le cadre du PEA et via un investissement progressif pour lisser le prix d'entrée.

Pour un investisseur en quête de forte croissance, en revanche, le potentiel de hausse à court terme paraît plus limité.

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