Xavier Niel fait bondir l'action Vodafone de 13 %

L’action Vodafone s’est envolée aujourd’hui à la Bourse de Londres, alors que le milliardaire Xavier Niel est devenu l’actionnaire principal de l’entreprise. Qu’est-ce qui se joue chez l’opérateur britannique ?

le 10 juillet 2026 à 13:21.

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Marine Debelloir

Xavier Niel fait bondir l'action Vodafone de 13 %

Xavier Niel rachète la participation d’E& avec une prime de 13 %

L'action Vodafone (VOD) a bondi de plus de 13 % à la mi-journée après l’annonce d’un accord entre l’entrepreneur Xavier Niel et le groupe télécom émirati E&. Xavier Niel a accepté d’acquérir la totalité de la participation de 16,2 % détenue par E& dans Vodafone, pour environ 4,4 milliards de livres sterling, soit 5,1 milliards d’euros. La manœuvre s’est faite via son véhicule d’investissement Vega.

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Vega paiera 110,5 pence par action, ce qui représente une prime de 13 % par rapport au cours de clôture de Vodafone la veille de l’annonce. En intégrant le dividende final de Vodafone d’environ 2 pence, que percevra également E&, la contrepartie totale de l’opération atteint 112,5 pence par action. Résultat : Xavier Niel vient de devenir le premier actionnaire de l’opérateur télécom.

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E& s’éclipse, Xavier Niel arrive

Cette vente met fin à plus de quatre ans de présence d’E& au capital de Vodafone. Le groupe a indiqué que cette vente s’inscrit dans sa stratégie de gestion active de portefeuille et devrait lui rapporter un produit brut d’environ 5,95 milliards de dollars à la finalisation de l’opération. E& a précisé que sa relation stratégique avec Vodafone se poursuivrait malgré ce désengagement financier.

L’annonce a fait bondir l’action Vodafone, qui a atteint son plus haut niveau depuis le 10 juin. Pour comparaison, l’indice britannique FTSE 100 n’a progressé que de 0,3 % sur la même période.

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L’arrivée de Xavier Niel au capital relance les spéculations sur l’avenir de Vodafone, alors que le secteur des télécommunications européen traverse une phase de consolidation. On se souvent ainsi que la vente de SFR est en cours de négociation, et que Xavier Niel dirige le groupe détenant Free. Qu’a donc prévu le milliardaire pour Vodafone ? Cela reste à voir.

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Source : Reuters

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Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

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