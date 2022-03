Helium Inc. lève 200 millions de dollars et se renomme Nova Labs

La nouvelle licorne se renomme en Nova Labs

Ce jeudi 31 mars, Helium Inc. a annoncé la finalisation avec succès d'un tour de financement de série D à hauteur de 200 millions de dollars. L'entreprise est désormais valorisée à 1,2 milliard de dollars, ce qui en fait une nouvelle licorne de la Tech américaine.

Ce tour de table a été mené conjointement par Tiger Global et le célèbre fonds a16z, détenu par Andreessen Horowitz. Outre ceux-ci, on retrouve également Seven Seven Six, Goodyear Ventures, GV (anciennement Google Ventures), Liberty Global (Vodafone et Virgin média) ou encore Deutsche Telekom.

On the heels of the @Helium Network’s explosive growth, we're excited to share two exciting developments: Helium Inc. has renamed to Nova Labs & has raised a $200M Series D to advance the Helium Network: https://t.co/hoxsqMPPoW. More on these updates 👇. — Helium🎈 (@helium) March 30, 2022

La société Helium Inc. a également annoncé qu'elle serait désormais connue sous le nom de Nova Labs. Cette initiative de renommage s'inscrit dans le cadre d'un effort visant à atténuer la confusion entre le réseau décentralisé Helium Network, la blockchain sur lequel il est basé, le token Helium (HNT) et l'équipe centrale qui a lancé ces projets.

« Nous voulions changer de nom pour bien faire comprendre que le réseau ne nous appartient pas. Nous en sommes les créateurs, mais nous l'avons mis en open-source, et il est important de reconnaître que ce sont les gens qui, inlassablement, font croître et maintiennent le réseau, » a déclaré Frank Mong, Directeur des Opérations de Nova Labs.

Basé sur la blockchain du même nom, Helium est un réseau sans fil décentralisé, aussi surnommé « le réseau du peuple ». Très simplement, chaque utilisateur déployant un simple appareil chez lui peut fournir une couverture réseau à des kilomètres à la ronde. En échange, il reçoit des récompenses en HNT, la cryptomonnaie native du réseau.

Helium a été cofondé en 2013 par Shawn Fanning et Amir Haleem, et son réseau sans fil initial était destiné aux appareils de l'Internet des objets (IoT). Celui-ci a rapidement explosé, passant de seulement 14 000 nœuds actifs en 2021 à plus d'un demi-million aujourd'hui.

