"Abomination" : Elon Musk révèle ce qu'il pense vraiment du budget de Donald Trump

Le 3 juin 2025, Elon Musk a violemment critiqué le projet de loi budgétaire de Donald Trump, le qualifiant d’« abomination répugnante ». Un commentaire qui arrive pile après sa récente de son poste au sein du gouvernement de Trump, et qui marque une rupture claire et nette avec le président américain.

Donald Trump et son projet de loi controversé

Le projet de loi budgétaire, surnommé « la grande et belle loi » par l’administration Trump, a été adopté par la Chambre des représentants le 22 mai 2025. Il vise à prolonger les réductions d’impôts instaurées en 2017, à augmenter les dépenses militaires et à financer la construction de barrières à la frontière sud des États-Unis.

Mais ce n'est pas tout : il propose également des coupes significatives dans des programmes sociaux tels que Medicaid et les aides alimentaires, tout en augmentant le plafond de la dette fédérale de 4 000 milliards de dollars. Un projet controversé : selon le Bureau du budget du Congrès, cette législation pourrait accroître le déficit budgétaire de 2 500 milliards de dollars sur la prochaine décennie, voire jusqu’à 3 800 milliards, selon certaines estimations indépendantes.

De quoi faire lever des voix, comme celle d'Elon Musk.

L'ancien responsable du Département de l’Efficacité Gouvernementale (DOGE) a exprimé son mécontentement sur la plateforme X (anciennement Twitter) et n'a pas mâché ses mots :

Ce projet de loi budgétaire énorme, scandaleux et clientéliste est une abomination répugnante.

Il a ajouté : « Honte à ceux qui l’ont voté : vous savez que vous avez eu tort ». Elon Musk a par ailleurs averti que cette législation risquait de « conduire l’Amérique à la ruine financière », en soulignant que la dette nationale est déjà élevée.

Des tensions au sein du Parti républicain

Elon Musk s'est permis de faire cette critique juste après sa démission du DOGE le 29 mai 2025. S'il s'était déjà exprimé sur certaines politiques du président qu'il n'approuvait pas, cette prise de parole est bien plus marquante. Il a également exprimé sa frustration concernant la suppression des crédits d’impôt pour les véhicules électriques et les investissements dans les énergies renouvelables, des mesures qui affectent directement les intérêts de ses entreprises, Tesla et SpaceX.

Et les critiques de Musk ont trouvé un écho chez certains sénateurs républicains, comme Rand Paul et Mike Lee, qui, eux aussi, craignent l’augmentation du déficit et les dépenses excessives du gouvernement américain.

La Maison Blanche a réagi à ces critiques en minimisant leur nombre, soulignant plutôt le fait que le président Trump est déterminé à faire adopter cette législation, qu’il considère comme essentielle pour la croissance économique et la sécurité nationale.

Le projet de loi va désormais être examiné par le Sénat, où il pourrait subir des modifications avant une éventuelle adoption. Le président Trump, lui, a exprimé le souhait de voir cette législation sur son bureau avant le 4 juillet 2025, date symbolique de l’indépendance américaine.

