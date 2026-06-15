Brian Armstrong, PDG de Coinbase, est « plus optimiste que jamais » sur Bitcoin – Récap crypto du weekend du 13 au 14 juin 2026

Un week-end marqué par l’approbation d’un ETF crypto multi-actifs par la SEC, la montée en puissance de SpaceX après son introduction en bourse, et le rebond des marchés suite à l’annonce d’un accord de paix entre les États-Unis et l’Iran.

Optimisme réaffirmé chez Coinbase

Brian Armstrong, PDG de Coinbase, a affirmé être « plus optimiste que jamais » sur Bitcoin. Une déclaration forte dans un contexte baissier, alors que l’entreprise investit dans de nouveaux produits, notamment un prêt immobilier adossé au BTC et des recherches sur la sécurité quantique.

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La SEC approuve un ETF crypto multi-actifs

La SEC a validé l’ETF crypto multi-actifs de T. Rowe Price, un fonds qui pourra inclure Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Dogecoin, Shiba Inu et jusqu’à quinze autres actifs numériques. Cette décision marque une étape majeure dans l’ouverture du régulateur américain envers les produits d’investissement crypto, après l’octroi d’un agrément de compensation à Paxos en mai 2026.

Le CLARITY Act face à des retards

Alors que Patrick Witt visait une adoption du « Crypto Clarity Act » avant le 4 juillet, la journaliste Eleanor Terrett a annoncé qu’une telle adoption est désormais impossible. Le texte rencontre une forte opposition de la part des grandes banques et de certains élus démocrates, compromettant sa mise en œuvre à court terme.

SpaceX, nouvel acteur majeur du Bitcoin

SpaceX, introduite en bourse le 12 juin dernier dans la plus grande IPO de l’histoire, est désormais la 8e entreprise publique détenant le plus de Bitcoin. En effet, l'entreprise d'Elon Musk détient 18 712 BTC.

Michael Saylor poursuit sa stratégie Bitcoin

Lors de la conférence BTC Prague, Michael Saylor a déclaré que 25 % des entreprises du groupe Mag8 détiennent du Bitcoin. Il a ajouté qu’il continuait d’accumuler du BTC, renforçant encore la position de Strategy sur le marché malgré les critiques et la volatilité récente.

Le marché rebondit après une annonce géopolitique

Suite à la publication par Donald J. Trump sur Truth Social annonçant un accord de paix avec l’Iran, le Bitcoin a dépassé les 65 000 dollars, l’Ethereum a atteint 1 700 dollars et Solana 70 dollars. Cette détente géopolitique semble avoir brièvement ravivé l’appétit du marché pour les cryptomonnaies.

Baisse de la difficulté du minage de Bitcoin

La difficulté du minage de Bitcoin a chuté de 10 %, marquant le deuxième plus grand ajustement négatif de l’année. Cette baisse traduit la sortie de plusieurs mineurs du réseau face à un marché qui reste sous pression et à un BTC peinant à défendre le seuil des 60 000 dollars.

Innovation sur la sécurité d’Ethereum

Des chercheurs ont indiqué que les utilisateurs d’Ethereum pourraient protéger leurs comptes contre les ordinateurs quantiques pour seulement 0,07 dollar, sans besoin de hard fork. Cette approche viserait à rendre le réseau plus résilient face aux menaces émergentes identifiées par Coinbase et Glassnode.

Performance de Polymarket

Polymarket a dépassé Hyperliquid en revenus sur 24 heures, avec 1,18 million de dollars contre 814 944 dollars selon DefiLlama. Malgré des controverses, la plateforme de marchés prédictifs prouve sa solidité face aux acteurs concurrents de la DeFi.

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