Aave déploie une nouvelle fonctionnalité : son token grimpe de 8 %

Petit à petit, le concept de fee switch a pris de plus en plus de place au sein des divers protocoles de finance décentralisée (DeFi). Dans ce contexte, une proposition de gouvernance a été présentée sur Aave, dans le but de déployer un système de rachats de tokens AAVE en fonctions des frais payés sur la plateforme :

Ladite proposition a rencontré le succès parmi les détenteurs de tokens AAVE, et l'idée s'est donc concrétisée jeudi. Désormais, c'est donc l'équivalent de 1 million de dollars qui sera racheté chaque semaine :

The $AAVE buybacks kicked off yesterday.

A dedicated interface by @Token_Logic will be available soon

In the meantime, feel free to monitor the buyback address, which is accumulating more $AAVE every few hours at a $1M per week pace

Just Use Aave.

👇https://t.co/UwHndXO8PX

— Marc “Billy” Zeller 👻 🦇🔊 (@lemiscate) April 10, 2025