57 millions de dollars : Donald Trump a enregistré des gains massifs avec sa cryptomonnaie

Le président des États-Unis a profité du lancement du token WLFI via World Liberty Financial. Donald Trump déclare en effet des gains de 57 millions de dollars. De quoi alimenter encore les accusations de corruption.

Donald Trump s’est fortement enrichi grâce à sa cryptomonnaie

Interrogé il y a quelques semaines sur les gains faits avec son memecoin, Donald Trump se montrait évasif et affirmait « je n’ai pas vérifié ». Il semblerait pourtant que les cryptomonnaies aient été une juteuse affaire pour le président des États-Unis, en particulier le projet porté par ses fils, World Liberty Financial.

Dans sa déclaration financière de 2025, Donald Trump indique en effet qu’il détient une très grande quantité de WLFI, le token de gouvernance de World Liberty Financial. Au total, le président conserverait plus de 15, 7 milliards de WLFI. Cela lui donne un poids considérable dans la gouvernance du projet.

Donald Trump a par ailleurs vendu une partie de tokens WLFI. Le document précise que la vente de cette cryptomonnaie lui a permis d’empocher 57 millions de dollars. Au total, le président rapporte avoir empoché 600 millions de dollars l’année dernière.

Il est important de préciser qu’on ne connaît pas encore les revenus dégagés avec son nouveau projet Fight Fight Fight LLC, qui chapeaute notamment le memecoin TRUMP, qui seront déclarés en 2026. Il est probable que les revenus soient là aussi conséquents.

Des accusations de corruption et de conflit d’intérêts

Cela alimente d’autant plus les accusations de corruption qui ont été faites à l’encontre de Donald Trump. Le président, qui a lancé un memecoin la veille de son investiture après avoir annoncé un projet de finance décentralisée, semble en effet user de sa position pour faire avancer une législation « crypto-friendly ».

Le président des États-Unis s’est en effet assuré de positionner une personnalité pro-crypto au sein de la Securities and Exchange Commission (SEC) et son vice-président, J.D. Vance, est également particulièrement aficionado des cryptomonnaies.

Le président des États-Unis s’est ainsi enrichi grâce aux cryptomonnaies et continue de faire passer des lois et décrets favorisant leur utilisation. On note ainsi l’adoption du Genius Act, qui encadre les stablecoins… Alors que World Liberty Financial lance dans le même temps son propre stablecoin.

🌐 Dans l’actualité – World Liberty Financial : airdrop d’USD1 pour les détenteurs de WLFI

Les accusations de conflit d’intérêt, voire de corruption, sont donc de plus en plus nombreuses, tant le président des États-Unis semble assumer d’avoir fait des cryptomonnaies un vecteur d’enrichissement personnel. Une analyse partagée par le représentant démocrate Gerry Connolly, qui lançait récemment l’alerte :

Les cent premiers jours de l’administration de Donald Trump ont été marqués par de nombreux conflits d’intérêts. Notamment en ce qui concerne la création de ses propres memecoins par la famille Trump et le traitement de faveur accordé par le président aux acteurs de l’industrie des cryptomonnaies. C’est de la corruption ouverte.

Source : DLNews

