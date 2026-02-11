45 % de pertes non réalisées : les milliards de dollars de Bitcoin (BTC) de Goldman Sachs ont pris l'eau

Un signe de plus du virage qu’a pris le marché crypto ces derniers mois. Le géant Goldman Sachs affiche des pertes très importantes sur ses investissements en cryptomonnaies, la faute à la dégringolade du cours du Bitcoin (BTC).

Goldman Sachs est très nettement dans le rouge sur ses investissements en cryptomonnaies

Un rapport de The Street a calculé les pertes latentes de Goldman Sachs, qui a massivement investi dans le Bitcoin (BTC) ces dernières années. Le géant de la finance a déclaré ses avoirs du 4e trimestre 2025 via le formulaire 13F. Ce dernier révèle que Goldman Sachs détient une exposition indirecte à 13 471 BTC via des ETF spot. Il possède également d'autres cryptomonnaies.

Au moment où le dépôt du formulaire a été effectué, à un moment où le cours du Bitcoin avait grimpé en flèche, cela correspondait à une somme de 1,71 milliard de dollars. Mais c n’est plus le cas : les ETF détenus par Goldman Sachs ne valent plus que 944 millions de dollars, soit une baisse de 45 %.

💡 Retrouvez notre guide pour affronter un bear market avec sérénité

Ces pertes non réalisées, très importantes, reflètent le tournant rapide qui a eu lieu sur les marchés de cryptomonnaies. Entre le début du mois d’octobre 2025 et le début du mois de février 2026, le cours du BTC aura perdu 52 % :

Le cours du Bitcoin est à la peine depuis la fin de l’année 2025

Les pertes non réalisées de Goldman Sachs ne semblent cependant pas avoir totalement freiné l’appétit du géant de la finance pour les cryptomonnaies… En tout cas les stablecoins. L’entreprise a confirmé qu’un nombre important de ses salariés se concentraient désormais sur les stablecoins et la tokénisation. Des aspects peut-être moins sujets à la volatilité des marchés.

Créez un compte sur Kraken, tradez 100€ et recevez 15€ offerts

Mauvais temps sur le Bitcoin

Il faut aussi noter que Goldman Sachs a rehaussé sa prévision de prix pour l’or à la fin du mois de janvier, un signe que le géant tend à se replier vers des valeurs sûres. Alors que le BTC plongeait, le métal jaune a en effet enchaîné les records, sur fond de tensions géopolitiques.

👉 A lire – Faut-il placer un DCA sur Bitcoin entre 50 000 et 60 000 $ ? L’analyse de Vincent Ganne

Il n’est pas garanti que le cours du BTC ait touché son plus bas local, la pression sur les actifs « risqués » continuant à être forte. Ce matin, le Bitcoin affiche 67 120 dollars, soit une chute de 24,8 % sur les 2 dernières semaines. Sur les dernières 24h, la plus grande cryptomonnaie a perdu 2,6 %.

Source : The Street

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.