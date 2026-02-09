Faut-il placer un DCA sur Bitcoin entre 50 000 et 60 000 $ ? L'analyse de Vincent Ganne

Le cours du bitcoin a démarré son bear market il y a maintenant 126 jours et il a atteint la semaine dernière un drawdown de 52 % depuis son record historique à 126 000 dollars. Est-ce suffisant pour affirmer que le bear market cyclique est terminé ?

le 9 février 2026 à 9:30.

3 minutes de lecture

author image

Vincent Ganne

Faut-il placer un DCA sur Bitcoin entre 50 000 et 60 000 $ ? L'analyse de Vincent Ganne
Déjà la fin du bear market pour Bitcoin ?

Dans un marché baissier cyclique du prix du bitcoin, il y a 2 aspects à prendre en compte :

  • L’aspect prix, le drawdown et la structure du bear market ;
  • L’aspect temporel, c’est-à-dire la durée totale du marché baissier avant de repartir pour une phase haussière cyclique.

Naturellement, le marché ne passe pas d’une phase de chute à une nouvelle phase haussière directement. À chaque fois, le passé de Bitcoin montre qu’il y a eu une longue phase d’accumulation de plusieurs mois, c’est-à-dire la construction d’une base technique pour repartir à la hausse de manière très saine.

Est-on déjà entré dans cette phase latérale d’accumulation ? C’est possible du point de vue du drawdown, de la structure de la baisse en trois vagues, mais cela est encore peu probable d’un point de vue du temps, car 126 jours c’est encore un peu court.

Malgré tout, de nombreux outils et approches techniques suggèrent qu’un prix du bitcoin entre 50 000 dollars et 60 000 dollars représente une opportunité de DCA pour le moyen/long terme ?

Le Dollar Cost Averaging (DCA) consiste à investir progressivement une somme fixe à intervalles réguliers, indépendamment du prix. Cette approche permet de lisser le prix d’entrée, de réduire l’impact de la volatilité et surtout d’éviter les décisions émotionnelles, particulièrement fréquentes en période de marché baissier.

Appliqué au bitcoin, le DCA prend tout son sens dans les phases de drawdown avancé, lorsque le pessimisme est dominant et que les indicateurs de long terme sont arrivés en zone de survente technique. Historiquement, les zones comprises entre –50 % et –70 % de drawdown par rapport au sommet précédent ont souvent constitué des zones d’accumulation très favorables pour les investisseurs patients.

D’un point de vue quantitatif, les modèles de régression logarithmique et de quantiles de prix placent actuellement la zone des 50 000 / 60 000 dollars dans les bandes basses de valorisation relative, compatibles avec une phase de sous-évaluation cyclique. Ces niveaux correspondent également à d’anciens supports majeurs construits lors de la précédente phase d’expansion, renforçant leur crédibilité technique.

Rien ne permet de dire que le point bas la semaine dernière à 60 000 dollars  est le point bas final du bear market et il est tout à fait possible que ce niveau soit revisité ces prochains mois. Par contre, la plupart des modèles de prévision du BTC sur le long terme, comme le modèle Quantile basé sur la loi de puissance (power law), décrivent la zone de 50 000 / 60 000 dollars comme une zone où une stratégie de DCA a une probabilité élevée d'être gagnante sur le long terme.

Enfin, l’aspect temporel reste clé. Les bear markets du bitcoin ont rarement été rapides. Ils se caractérisent le plus souvent par une alternance de rebonds techniques, de phases latérales frustrantes et de capitulations tardives et en moyenne ils ont duré 12 mois, ce qui nous mène plutôt au mois de septembre/octobre prochain. C’est précisément dans ce contexte de patience que le DCA trouve toute sa pertinence, en permettant de s’exposer sans chercher à anticiper le point bas parfait sur les plans du prix et du temps.

En conclusion, la zone comprise entre 50 000 et 60 000 dollars ne garantit pas que le bear market est terminé, mais elle représente une zone cohérente d’accumulation progressive pour les investisseurs de moyen et long terme.

Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Vincent Ganne est un expert reconnu de l'analyse technique avec 18 ans d'expérience. Il intervient fréquemment sur BFM Business et produit des analyses exclusives pour Cryptoast Research. Fort de sa longue expérience, Vincent offre une approche globale des marchés financiers, en tenant compte des événements macroéconomiques et en utilisant de nombreux aspects de l'analyse graphique pour prévoir les tendances du Bitcoin et d'autres cryptomonnaies à moyen et long terme. Il a également occupé le poste de Senior Market Analyst & Business Development Manager pendant 3 ans chez TradingView, renforçant ainsi sa connaissance approfondie des marchés financiers.

Vincent Ganne

383 articles

Tous ses articles

