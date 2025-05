425 millions de dollars pour acheter de l’ETH — Cette entreprise cotée au NASDAQ va créer une trésorerie Ethereum

Tandis que SharpLink, une entreprise cotée au NASDAQ, s’apprête à conclure une offre de titres pour 425 millions de dollars, elle utilisera ces liquidités pour créer une trésorerie Ethereum (ETH). Retour sur cette annonce, qui a fait exploser le cours de l’action.

SharpLink se tourne vers une trésorerie en ETH

Si nous revenons régulièrement sur des entreprises qui se lancent dans la création d’une réserve stratégique de Bitcoin (BTC), c’est également un sujet qui tend à se développer pour Ethereum (ETH). Le dernier exemple en date se trouve ainsi du côté de SharpLink Gaming, qui vient de conclure une offre de titres pour lever 425 millions de dollars, avec l’idée d’utiliser ces fonds pour acheter de l’ETH.

Ladite société est cotée au NASDAQ sous le symbole SBET, et est spécialisée dans le marketing à destination des bookmakers et des casinos en ligne. Elle compte ainsi des clients comme Unibet ou Bwin.

Alors que cette activité semble éloignée du secteur blockchain, l’entreprise s’est rapprochée de géant du secteur pour mener à bien son tour de table. Ainsi, Consensys apparaît comme l’investisseur principal, notamment aux côtés de noms bien connus tels que Pantera, Galaxy Digital ou encore Ondo.

Au total, l’opération porte sur une offre de plus de 69,1 millions d’actions ordinaires, à raison de 6,15 dollars l’unité. Sur le plan marketing, cela semble être une réussite, puisque le titre a explosé de plus de 400 % en bourse lors de la séance de mardi, après avoir déjà gagné 140 % lors des 2 séances précédentes.

Aujourd’hui, l’action SBET s’échange donc à 35,83 dollars l’unité, portant sa capitalisation boursière à 25,03 millions de dollars :

Cours de l’action SBET en données journalières

De son côté, Joseph Lubin, le PDG de Consensys, a exprimé son enthousiasme vis-à-vis de cet accord. D’ailleurs, l’intéressé entrera également au conseil d’administration de SharpLink :

Consensys se réjouit de collaborer avec SharpLink pour explorer et développer une stratégie de trésorerie Ethereum et de collaborer avec eux sur leur cœur de métier en tant que conseiller stratégique. C’est une période passionnante pour la communauté Ethereum, et je suis ravi de collaborer avec Rob [Rob Phythian, fondateur et PDG de SharpLink, ndlr] et son équipe pour introduire l’opportunité Ethereum sur les marchés boursiers.

Notons que l’intégralité des 425 millions de dollars ne servira pas nécessairement à acheter uniquement de l’Ether. Bien que cela en soit l’objectif principal, cette somme devrait aussi permettre de créer un fonds de roulement pour l’entreprise, mais aussi de financer « [d’]autres besoins généraux ».

Ce qu’il sera intéressant d’observer au fil des prochaines semaines, c’est que malgré l’explosion à la hausse du cours de SharpLink, une sous-valorisation du titre en bourse pourrait éventuellement persister, en raison d'un possible décalage entre la capitalisation et l’éventuelle taille de la future réserve d’ETH.

Avec 25 millions de dollars, cette capitalisation reste actuellement 17 fois inférieure au montant de l’offre de titres, même si cette inefficience devrait être rapidement absorbée par le marché, une fois l’opération conclue.

👉 Dans l’actualité également — Ethereum : plus de 150 000 validateurs soutiennent un relèvement du gas limit

De plus, cette euphorie à court terme ne doit pas non plus faire oublier que depuis l’été 2021, l’action de SharpLink a vu son prix chuter de plus de 98 %.

Source : Communiqué, TradingView

