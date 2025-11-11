Plus de 4 millions de commerces aux États-Unis peuvent désormais accepter le Bitcoin en quelques clics

Square vient d’activer une fonctionnalité majeure : plus de 4 millions de commerces aux États-Unis peuvent désormais accepter le Bitcoin en un simple clic. Cette intégration marque une avancée concrète vers l’usage quotidien du BTC comme moyen de paiement accessible, flexible et sans frais pour les marchands.

Des paiements Bitcoin simplifiés pour les commerçants aux États-Unis grâce à Square et Jack Dorsey

Square, la filiale de Jack Dorsey spécialisée dans les solutions de paiement, vient de faire passer le BTC à une autre échelle : plus de 4 millions de commerces peuvent désormais accepter les paiements Bitcoin via leurs terminaux de paiement.

Cette nouvelle fonctionnalité, intégrée aux terminaux Square, permet aux commerçants d’accepter des paiements en Bitcoin ou en dollars, et de choisir librement la devise de réception. Ils peuvent ainsi :

accepter du Bitcoin et recevoir des dollars,

accepter du Bitcoin et recevoir du Bitcoin,

accepter des dollars et recevoir des dollars,

accepter des dollars et recevoir du Bitcoin,

et même choisir la part du paiements à recevoir en BTC ou en dollars.

L’option est pour l’instant réservée aux paiements en personne, les paiements en ligne et par facturation devraient également être supportés prochainement.

Un autre avantage pour les commerçants qui devrait séduire : aucun frais de conversion ne sera appliqué jusqu’en 2027. Ensuite, un taux de 1 % entrera en vigueur, bien inférieur aux commissions bancaires sur les paiements par carte, qui varient généralement entre 2 et 4 %.

Au cours des dernières heures, des utilisateurs ont signalé sur les réseaux sociaux avoir pu payer en Bitcoin dans plusieurs commerces, notamment dans des cafés aux États-Unis. Par exemple. à Austin, au Texas, le Medici Coffee Roasters a déjà adopté la solution, et reçu plusieurs clients venu dépenser leur Bitcoin.

Square avait déjà amorcé cette transition en octobre dernier avec une fonction permettant de convertir une partie des ventes quotidiennes en BTC. Ce nouveau service marque va encore plus loin dans l’intégration du BTC au sein des commerces de détail.

De plus, une carte interactive a été lancée par Cash App pour localiser les commerçants acceptant le Bitcoin dans le monde entier. Jack Dorsey incite les utilisateurs à promouvoir l'adoption locale, en mettant en avant la résistance du Bitcoin face à l’érosion du pouvoir d’achat des monnaies fiat, mais aussi en montrant qu'accepter Bitcoin c'est aussi attirer une nouvelle clientèle.

Vers une fiscalité plus favorable aux paiements en Bitcoin

L'adoption de Bitcoin est entrain de changer autour du monde, mais surtout aux États-Unis. La sénatrice du Wyoming, Cynthia Lummis, a présenté une proposition de loi au début du mois d'octobre visant à alléger l’imposition sur l’usage quotidien du Bitcoin.

Lummis propose d’exempter d’impôt les transactions inférieures à 300 dollars, avec une limite de 5 000 dollars par an. Cette mesure réduirait la charge administrative liée au calcul des plus-values à chaque dépense et favoriserait l'utilisation du BTC.

La proposition de loi prévoit également que les revenus issus du minage et du staking ne soient imposés qu’au moment de leur conversion en dollars. Et les pertes faites en cryptomonnaies pourraient également être déduites d’autres investissements.

Cette loi ne serait valable que 10 ans, jusqu’en 2035, laissant la possibilité aux prochains gouvernement d'adapter cette loi si besoin.

Source : Square

