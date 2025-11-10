Strategy arrive en Europe et lève 620 millions d'euros pour acheter plus de Bitcoin

Un nouveau titre, le STRE, pour séduire les investisseurs européens et financer l’achat de BTC Strategy continue de s'exposer d'avantage à Bitcoin, et cette fois elle s'attaque à l'Europe. La société dirigée par Michael Saylor vient de lever 620 millions d’euros, via une émission d’actions préférentielles perpétuelles baptisées Stream (STRE). Cette opération marque une nouvelle […]

Un nouveau titre, le STRE, pour séduire les investisseurs européens et financer l’achat de BTC

Strategy continue de s'exposer d'avantage à Bitcoin, et cette fois elle s'attaque à l'Europe.

La société dirigée par Michael Saylor vient de lever 620 millions d’euros, via une émission d’actions préférentielles perpétuelles baptisées Stream (STRE).

Cette opération marque une nouvelle étape : c’est la première fois que la société structure une offre en euros, destinée aux investisseurs européens qualifiés et clients professionnels, pour soutenir son plan d’accumulation de Bitcoin.

Les titres STRE ont été émis au prix de 80 euros par action, avec un dividende annuel fixe de 10 %, calculé sur une valeur nominale de 100 euros. En cas de retard de paiement, des pénalités s’appliquent, avec un taux pouvant grimper jusqu’à 18 %. Les investisseurs ont jusqu’au 13 novembre 2025 pour se positionner.

Strategy is offering $STRE (“Stream”), our first ever Euro-Denominated Perpetual Preferred Stock, to European and global institutional investors. $MSTR pic.twitter.com/tCectc2uA2 — Michael Saylor (@saylor) November 3, 2025

Strategy ajoute donc une corde à son arc avec le STRE, pour rappel l'entreprise propose différents types de titres :

MSTR : action ordinaire de la société, offrant une exposition directe à sa trésorerie en Bitcoin ;

STRC : obligations convertibles, utilisées pour lever des fonds tout en offrant aux investisseurs une option d’achat future en actions ;

STRK : obligations senior sécurisées, priorisées en cas de défaut ;

STRF : obligations flottantes, à taux variable, utilisées pour s’adapter aux conditions de marché ;

STRD : dette à échéance fixe, émise à long terme, servant à financer l’achat continu de BTC ;

Et maintenant le STRE.

Ces instruments permettent à MicroStrategy de continuer son accumulation de Bitcoins, tout en attirant une base d’investisseurs plus large, des actions aux obligations classiques ou convertibles.

Strategy détient déjà 641 205 BTC, valorisés à plus de 65 milliards de dollars au cours actuel de 105 000 dollars.

Chute de MSTR, hausse du Bitcoin : un contexte incertain, mais porteur pour les actifs liés au BTC

Comme le BTC, l’action MSTR traverse une période difficile. Elle a perdu près de 50 % depuis le mois de juillet.

Cette chute s’explique en partie par la réduction de l’écart entre la valorisation boursière de la société et la valeur de ses réserves en Bitcoin. Dans ce contexte, les actions préférentielles deviennent plus attractives que les actions ordinaires. Si le BTC continue de baisser, les actions MSTR pourraient subir des ventes massives liées aux craintes d’un retour en marché baissier.

Malgré cette volatilité, l’arrivée d’investisseurs européens témoigne d'un intérêt international croissant pour Bitcoin. Ce dernier s’impose progressivement comme un actif de protection face à l’ingérence étatique et à l’instabilité des systèmes financiers.

Avec des dettes publiques comme celle de la France qui semblent hors de contrôle, Bitcoin et ses dérivés pourraient séduire un nombre croissant d’investisseurs dans les années à venir.

Source : Strategy

