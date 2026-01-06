38 500 milliards de dollars – Les États-Unis croulent sous la dette

La dette publique vient d’atteindre un niveau record aux États-Unis, à 38 500 milliards de dollars. Comment la première économie mondiale en est-elle arrivée là ?

le 6 janvier 2026 à 12:00.

2 minutes de lecture

author image

Marine Debelloir

Les États-Unis face à la muraille gigantesque de la dette

Bien que Wall Street ait été à la fête en 2025, l’économie américaine est loin d’être sortie d’affaire. En ce début d’année, la dette publique atteint en effet un record à 38 500 milliards de dollars, ou 120 % du PIB des États-Unis.

C’est un seuil inédit pour le pays. Selon le décompte du Sénat, les États-Unis ont ajouté 70 843 dollars de dette par seconde au cours de l’année 2025. Un rythme effréné qui est loin de commencer à s’enrayer :

blockquote icon

Au cours de l’année écoulée, le rythme de progression a été en moyenne de 6,12 milliards de dollars par jour, 255,04 millions de dollars par heure, 4,25 millions de dollars par minute, soit 70 843,42 dollars par seconde.

70 % de cette somme est due à des prêteurs domestiques, les 30 % restant sont dus à des acteurs étrangers, avec en tête le Japon, la Chine et le Royaume-Uni. Les États-Unis dépensent désormais plus de 1 000 milliards de dollars de taux d’intérêt annuellement, une somme plus élevée que celle allouée à leur défense. Autrement dit, les intérêts de la dette représentent désormais l’un des tout premiers postes budgétaires du pays.

Un lent enlisement

L’enlisement et la détérioration de la dette publique sont dus à plusieurs facteurs. La hausse des dépenses publiques face à des taux d’intérêt élevés, avec des déficits budgétaires chroniques. Par ailleurs, les mesures de relance post-Covid continuent de peser sur l’économie américaine.

Face à cela, la Réserve fédérale américaine pourrait abaisser à nouveau ses taux d’intérêt. Cela permettrait de garder sous un relatif contrôle les taux d’intérêt liés à la dette, mais cela pourrait aussi créer plus d’inflation.

🌐 Sur le même sujet - 3 482 milliards d’euros – La dette publique de la France atteint un nouveau record

Si le dollar reste la monnaie mondiale et si l’économie américaine reste dynamique (4,3 % de croissance au 3e trimestre 2025), l’ampleur de la dette souligne la fragilité du géant. Le risque d’austérité contrainte grandit, alors que le pays est devenu particulièrement dépendant à la croissance.

Source : Daily Debt Monitor

