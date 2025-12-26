310 milliards de dollars de capitalisation : Les stablecoins ne connaissent pas le bear market

Les stablecoins atteignent un nouveau sommet avec 310 milliards de dollars de capitalisation. Alors que le marché crypto peine à retrouver une tendance claire en cette fin 2025, ces actifs stables confirment leur rôle central dans l’écosystème, en dépit des baisses marquées du Bitcoin et de l’Ether.

Les stablecoins franchissent les 310 milliards de dollars de capitalisation

Alors que le marché des cryptomonnaies peine à retrouver une tendance claire en cette fin d’année 2025, la capitalisation des stablecoins, elle, continue d'augmenter. Le Bitcoin, après avoir atteint un ATH à 126 000 dollars au moins d'octobre, oscille désormais autour des 89 000 dollars, soit une baisse de 30 %. L’Ether, de son côté, n’a fait qu’une brève incursion au-dessus de son ancien sommet avant de perdre 40 %.

La performance actuelle des cryptomonnaies suscite une créé frustration chez les investisseurs, alors que les marchés actions, portés par le secteur de l’intelligence artificielle, poursuivent leur ascension, avec un S&P 500 franchissant de nouveaux sommets historiques et s’approchant des 7 000 points.

Mais les stablecoins, eux, ne connaissent pas le bear market.

Alors qu’ils avaient chuté de 187 milliards en mai 2022 à 124 milliards en 2023 durant le dernier bear market, leur capitalisation a rebondi à 205 milliards au mois janvier 2025. Et aujourd’hui, elle dépasse les 310 milliards de dollars.

Évolution de la capitalisation des stablecoins

Alors que les investisseurs espéraient voir le marché crypto attirer de nouveaux capitaux et soutenir la valorisation des altcoins, ces derniers peinent en réalité à capter la valeur réellement créée par l’écosystème : la tokenisation du dollar. L’augmentation de la capitalisation des stablecoins apparaît ainsi comme l’expression directe de l'usage croissant du dollar au sein des protocoles blockchain.

La croissance des stablecoins s’accompagne d’un nouveau cadre réglementaire aux États-Unis. Le GENIUS Act, adopté cet été, impose aux émetteurs de stablecoins des exigences de transparence sur les réserves, des audits régulières, et une licence spécifique délivrée par le Trésor.

Loin de freiner le marché, cette nouvelle régulation semble au contraire rassurer les investisseurs institutionnels, séduits par ce nouvel outil qui permet de concevoir de nouveaux instruments financiers. De plus en plus d’institutions expriment ainsi le désir d’émettre leur propre stablecoin, portées par une demande en forte croissance, mais aussi par les profits que réalisent aujourd’hui les principaux émetteurs.

Les stablecoins sont un point de fragilité systémique

Si les stablecoins s’imposent aujourd’hui comme le moteur de l’activité sur les blockchains de smart contrat, comme Ethereum ou Solana, leur domination soulève un paradoxe de fond.

Bien qu’ils représentent une part infime de la capitalisation totale du marché crypto, ils concentrent désormais l’essentiel de l’usage réel : transferts, trading sur les DEX, collatéral pour les prêts décentralisés, etc. Les stablecoins sont devenus l’infrastructure invisible et indispensable de la liquidité.

Cela soulève un problème inhérent aux stablecoins : l’USDC, l’USDT et, plus largement, l’ensemble des stablecoins centralisés, qui représentent environ 98 % du marché, sont émis par des entités privées comme Circle ou Tether. Ces dernières sont soumises à la régulation américaine, notamment via le GENIUS Act, ce qui rend leur influence directement dépendante des décisions du régulateur des États-Unis.

Cette réalité crée un déséquilibre stratégique inédit : en cas de fork d’une blockchain, les émetteurs de stablecoins doivent choisir, ou être contraint, de supporter l’une des branches, mais pas l'autre. Leur choix peut ainsi sceller le destin d’un réseau.

Ironiquement, plus les stablecoins sont utilisés, plus l’écosystème devient vulnérable à des décisions centralisées.

Source : DeFiLlama

