1 milliard de dollars en Bitcoin - Binance finalise sa réserve de sécurité en profitant de la baisse du BTC

Afin de pouvoir répondre à certaines situations d’urgence, la plateforme Binance avait annoncé en 2024 avoir accumulé 1 milliard de dollars en stablecoins USDC dans son fonds SAFU. Une somme désormais intégralement convertie en Bitcoin suite à un dernier achat de 4 545 BTC.

Binance s’impose depuis de nombreuses années comme la plateforme d’échange de cryptomonnaies leader du marché. Une position qui nécessite de prendre des dispositions importantes afin de garantir la sécurité de ses utilisateurs, comme la mise en place d'un fonds d’urgence Secure Asset Fund for Users (SAFU).

Une cagnotte initialement composée d'1 milliard de dollars en stablecoins USDC, officiellement bloquée dans ses coffres depuis 2024, qui posait deux problèmes essentiels : ce token adossé au dollar appartient à sa concurrente Coinbase et sa détention n'apportait aucune valeur symbolique, à l'heure où de plus en plus de sociétés cotées en bourse accumulent du Bitcoin.

C'est la raison pour laquelle Binance a annoncé fin janvier sa volonté de convertir l'intégralité de ce fonds en BTC sur une période de 30 jours. Une opération d'achat de grande envergure qui profite pleinement de la baisse actuelle de son cours, avec un prix situé entre 84 000 et 60 000 dollars sur cette période.

Résultat : son compte X officiel vient d'annoncer la finalisation de cette procédure, suite à « l’achat de la dernière tranche de 4 545 BTC » ce 12 février. De ce fait, le Secure Asset Fund for Users (SAFU) de Binance « détient désormais 15 000 BTC, d’une valeur de 1 005 000 000 USD au moment de l’achèvement (calculé à un prix du BTC de 67 000 dollars) ».

Le fonds SAFU de Binance possède désormais 15 000 BTC

Bitcoin : un « actif de réserve à long terme de premier plan »

Cette accumulation de Bitcoin revêt une dimension symbolique toute particulière, au moment ou le marché des cryptomonnaies traverse des turbulences structurelles importantes avec un cours du BTC qui vient de rebondir sur les 60 000 dollars il y a quelques jours, effaçant 50 % de sa valeur en tout juste 4 mois.

Avec le Fonds SAFU désormais entièrement investi en Bitcoin, nous réaffirmons notre conviction en BTC en tant qu’actif de réserve à long terme de premier plan. Binance

Une situation de marché finalement assez favorable, puisqu'avec un prix moyen fixé aux alentours des 67 800 dollars la valeur de ce fonds devrait plutôt augmenter, évitant ainsi à Binance de devoir rééquilibrer les comptes si elle passe sous la barre du milliard de dollars, comme elle en a pris l'engagement.

De quoi envoyer un signal fort à l'attention des investisseurs crypto échaudés par une baisse du marché aussi soudaine que violente. Peut-être que le prix actuel du BTC doit être perçu comme une opportunité à saisir et non plus comme un effondrement à subir.

Source : Binance

