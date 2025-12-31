Zama lance son mainnet et réalise le premier transfert confidentiel d'un stablecoin sur Ethereum

Le 30 décembre 2025, Zama Protocol a officiellement lancé son mainnet sur Ethereum et réalisé le premier transfert confidentiel d'un stablecoin, le cUSDT. Une première mondiale et un grand pas en avant pour la confidentialité des transactions on-chain.

Un premier transfert confidentiel sur Ethereum

Zama Protocol, la startup parisienne, vient de franchir une étape importante en lançant son réseau principal directement sur Ethereum. Pour célébrer ce lancement, l'équipe a effectué la toute première transaction ERC-20 confidentielle sur la Layer 1 d'Ethereum, en transférant du cUSDT, la version confidentielle de l'USDT. Cela signifie que les montants transférés et les soldes des portefeuilles restent totalement chiffrés sur la blockchain.

Cette transaction a coûté environ 0,13 dollar en frais, ce qui rend la solution accessible pour des paiements privés du quotidien. Le protocole utilise un système de "wrapping" qui permet de transformer n'importe quel token existant en version confidentielle. La technologie derrière cette prouesse s'appelle le FHE (Fully Homomorphic Encryption) : elle permet de réaliser des calculs sur des données chiffrées sans jamais avoir à les déchiffrer... et tout en permettant aux validateurs de vérifier les transactions.

Une approche qui, à terme, pourrait résoudre un problème de taille pour les institutions financières qui veulent utiliser la blockchain, tout en respectant des exigences de confidentialité et de conformité.

Après ce premier pas en avant, quelle est la suite pour Zama ? La roadmap prévoit le lancement du token ZAMA au premier trimestre 2026, avec un TGE précédé d'une enchère du 12 au 15 janvier. Le protocole s'étendra ensuite à d'autres chaînes EVM au premier semestre 2026, puis à Solana au second semestre. Le supply total sera fixé à 11 milliards de tokens.

