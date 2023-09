Au Chili, les utilisateurs de Worldcoin (WLD) représentent 1% de la population – Comment l’expliquer ?

Le service d’identité numérique Worldcoin continue d’accumuler les utilisateurs autour du monde. Au Chili, c’est désormais 1% de la population qui a procédé à un scan rétinien. Mais est-ce réellement un intérêt pour le projet qui porte cette vague d’utilisateurs, ou un simple appât du gain ? Décryptage.

Au Chili, les utilisateurs de Worldcoin sont de plus en plus nombreux

Worldcoin annonce que 1% de la population du Chili a désormais été enregistrée par son « Orb », c’est-à-dire l’outil de scan rétinien qu’on a pu observer tout autour du monde ces derniers mois. Pour rappel, Worldcoin est un projet d’identité numérique, qui vise à proposer un service au croisement de la blockchain et de l’intelligence artificielle. Porté par Sam Altman, le fondateur d’OpenAi, qui a produit ChatGPT, le projet Worldcoin intrigue autant qu’il crée la controverse.

Au Chili, c’est pourtant en apparence un succès retentissant qui a attendu Worldcoin. Le projet a touché 200 000 personnes, soit 1% de la population de ce petit pays d’Amérique latine. Au point que l’entreprise qui gère le projet, Tool For Humanity, a dû ouvrir de nouvelles localisations à Vina del Mar et Concepcion, en plus de celles existantes à Santiago.

L’Amérique latine est vraisemblablement une terre d’accueil pour Worldcoin, comme le confirmait récemment Alex Blania, le PDG de Tools For Humanity :

« Les gens sont bien plus sensibles et bien plus au courant des principes fondamentaux de la cryptomonnaie. Il s’agit d’une combinaison de facteurs : le fait d’avoir un pays très avancé en termes de technologie tout d’abord, mais aussi une ouverture à la cryptomonnaie spécifiquement. Cela en fait un terreau propice pour la prochaine vague d’innovation. »

Une ouverture technologique ou de réels besoins économiques ?

Ce que les équipes de Worldcoin omettent cependant de dire dans leur communiqué, c’est que les personnes acceptant le scan rétinien reçoivent en retour de la cryptomonnaie, et que cette incitation économique joue son rôle. Il a été estimé que les intéressés reçoivent une somme équivalente à une soixantaine de dollars. Plus récemment, avec la chute des cours, cette somme pourrait avoir descendu jusqu’à une quarantaine de dollars. Mais au Chili, 40 à 60 dollars correspondent à une somme importante. L’on estime en effet que le salaire médian est de 610 dollars environ.

Il y a aussi la question de la devise fiduciaire du pays, le peso (CLP). Celui-ci chute depuis plusieurs années, et avait atteint l’année dernière un plus bas historique, à 0.0009 dollar :

Le cours du peso chute face au dollar depuis plusieurs années

La question légitime que l’on peut donc se poser est celle de l’intérêt que trouvent les participants à s’inscrire. Est-ce réellement un enthousiasme pour la technologie, ou un moyen de récupérer une somme importante ? Cette interrogation n’est pas nouvelle : certains commentateurs reprochent en effet à Worldcoin d’aller chercher ses utilisateurs dans des pays à l’économie peu développée, grâce à l’appât du gain.

Au Kenya, l’institution de protection des consommateurs avait également lancé une mise en garde en ce qui concerne l’utilisation des données :

« Nous encourageons les Kenyans à s’assurer qu’ils reçoivent des informations appropriées avant de divulguer leurs données personnelles ou sensibles. Il est essentiel de se renseigner attentivement sur l’utilisation qui sera faite de ces données. »

En France, la Commission nationale française de l’informatique et des libertés (CNIL) a ouvert une enquête sur Worldcoin. Mais en attendant, le projet continue de se propager, en particulier dans les pays aux économies plus fragiles.

