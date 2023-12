Worldcoin serait sur le point de brader des WLD via une levée de fonds

La phase deux sur le point d'être lancée ? Selon des sources interrogées par le média The Block, les tokens de Worldcoin seraient proposés à prix bradé, via une future levée de fonds. Cela permettrait à Tools For Humanity, l'entreprise qui gère le projet, de continuer son développement.