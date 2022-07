Web3 : une université de Hong Kong va lancer des campus dans le metaverse

L’Université des sciences et technologies de Hong Kong prévoit d’utiliser le metaverse dès septembre de cette année, afin de connecter ses étudiants à son second campus basé à Guangzhou. Cette expérience Web3 pourrait révolutionner l’enseignement supérieur si elle venait à se démocratiser.

Une université de Hong Kong se plonge dans le metaverse

À Hong Kong, l’Université des sciences et technologies (HKUST) a pour projet de créer des cours dans le metaverse. L’idée première est en fait de pouvoir réunir les étudiants de cette université avec le second campus basé à Guangzhou. Cette nouvelle expérimentation devrait débuter dès septembre.

Le projet n’a pas pour objectif de se limiter à ces seuls cours virtuels. En fait, c’est littéralement un campus version Web 3.0 qui doit être recréé et ce doit être un lieu de rendez-vous pour les professeurs, étudiants et anciens élèves.

Il est notamment prévu d’équiper les salles de classe, de façon à les reproduire dans le metaverse, pour pouvoir réunir les étudiants des différents sites de l’université à Hong Kong et à Guangzhou.

Le professeur Yang WANG, qui dirige le projet nommé MetaHKUST s’est exprimé au sujet de l’expérience :

« Hong Kong possède tous les éléments nécessaires au développement futur du Web 3.0 dans un contexte de convergence rapide de nos mondes physique et numérique. En tant que première université au monde à construire un jumeau numérique pour nos deux campus, HKUST est prête à prendre l’initiative de créer un écosystème de [réalité augmentée] durable pour mieux compléter la recherche et l’apprentissage. »

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués

Une vision futuriste de l’éducation

Les étudiants auront bien évidemment la possibilité de personnaliser leurs avatars, mais l’idée va au-delà de l’aspect visuel. Les procédures administratives seront simplifiées en se passant d’une présence physique, et les relevés de notes et les diplômes pourront même être délivrés sous forme de tokens non fongibles (NFT).

HKUST mentionne également la possibilité de potentielles collaborations avec d’autres institutions.

Outre ce cas de figure, une telle initiative projette l’enseignement à distance à un tout autre niveau. Si bien sûr, tout ne peut pas se faire de manière virtuelle, cela peut néanmoins s’avérer être un changement disruptif pour les étudiants, particulièrement pour des questions de mobilité et de logement dans les grandes villes universitaires.

Il y a encore un long chemin à parcourir avant une démocratisation de telles pratiques. Toutefois, la pandémie de Covid 19 a montré que les habitudes pouvaient évoluer plus vite que prévu et c’est particulièrement valable pour le travail et l’enseignement à distance.

Source : HKUST

