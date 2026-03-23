VPN décentralisé : un nouveau protocole open source met fin à la dépendance aux grandes plateformes grâce à Nostr

nostr-vpn est un protocole open source qui permet de créer un réseau privé virtuel sans serveur central ni fournisseur tiers. En s'appuyant sur le protocole Nostr pour la signalisation entre pairs, il propose une alternative décentralisée aux VPN commerciaux.

le 23 mars 2026 à 13:30.

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Marius Off-Chain

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nostr-vpn, un VPN mesh qui utilise Nostr comme annuaire de connexion pour contourner la dépendance aux tiers

Depuis des années, les utilisateurs de VPN dépendent d'entreprises centralisées, comme NordVPN, ProtonVPN et leurs équivalents, pour sécuriser leurs connexions. Bien qu'ils soient très utiles pour protéger la vie privée des internautes, ces fournisseurs font transiter l'ensemble du trafic par leurs propres serveurs, ce qui implique une confiance totale en leur infrastructure.

nostr-vpn, une nouveau protocole développé par Marti Malmi, Bitcoiner historique et mainteneur du site bitcoin.org depuis ses débuts, propose une architecture différente.

🟣 Pour aller plus loin : Qu'est-ce que Nostr ? Tout savoir sur ce protocole dédié aux réseaux sociaux décentralisés

Ce protocole fonctionne sur le modèle du VPN mesh, c'est-à-dire que les appareils se connectent directement entre eux, sans passer par un intermédiaire. C'est le même principe que Tailscale, à la différence qu'aucune entreprise ne contrôle l'infrastructure et qu'il n'y a aucun besoin de donner une adresse email.

Pour que les appareils se trouvent entre eux, nostr-vpn s'appuie sur Nostr, le protocole de réseau social décentralisé.

block aim icon Qu'est-ce que Nostr ?
Nostr, acronyme de « Notes and Other Stuff Transmitted by Relays », est un protocole de communication décentralisé créé en 2020 par le développeur pseudonyme Fiatjaf. Contrairement aux réseaux sociaux traditionnels, il ne repose sur aucun serveur central, mais repose sur un réseau de relais indépendants, déployés par les utilisateurs eux-mêmes. Chaque identité y est représentée par une paire de clés cryptographiques, comme le ferait un portefeuille Bitcoin.

Résistant à la censure par conception, le protocole Nostr est aujourd'hui principalement connu pour ses applications de réseaux sociaux, dont plusieurs clients imitent l'expérience de X ou encore Instagram. Ainsi, nostr-vpn en détourne l'usage pour en faire une infrastructure de signalisation entre nœuds VPN.

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L'outil ultime pour protéger la confidentialité de sa navigation sans intermédiaire

Au-delà de la connexion entre appareils personnels, nostr-vpn propose un mode dit « exit node ». L'utilisateur désigne l'un de ses appareils, cela peut être une machine auto-hébergée ou un serveur loué chez un hébergeur comme OVH ou Hetzner, comme point de sortie vers Internet. Les sites visités ne voient alors que l'adresse IP de ce serveur, et non celle de l'appareil réellement utilisé.

Le fonctionnement est identique à celui d'un VPN commercial, à la différence que l'utilisateur est lui-même l'opérateur. Cette architecture élimine le principal point de défaillance des VPN traditionnels : la dépendance à un tiers qui peut être contraint de sauvegarder les données de trafic, céder des informations aux autorités, ou simplement fermer ses portes.

📰 À lire également dans l'actualité – Bitcoin (BTC) « chute » une fois de plus sous 70 000 dollars

À l'heure où les fuites de données se multiplient, spécifiquement en France, et où nos gouvernements renforcent leurs outils de surveillance de la population, la protection de la vie privée en ligne ne relève plus du choix technique, mais de la nécessité. Bitcoin sécurise les transactions, les VPN protègent la navigation, Nostr résiste à la censure des communications.

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Source : GitHub

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Journaliste et vulgarisateur passionné par Bitcoin, je m’attache à rendre accessible un sujet souvent complexe.
J’ai réalisé un documentaire tourné au Salvador, qui explore de manière pragmatique l’impact de Bitcoin sur le pays.
Chaque semaine, je présente l’émission « Pair à pair », un rendez-vous qui décrypte l’actualité et les enjeux du protocole Bitcoin, avec rigueur et pédagogie.
Je publie également, au quotidien, des articles et réflexions pour nourrir l'intérêt pour le BTC et encourager le débat autour de cette révolution monétaire et technologique.

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