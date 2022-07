Les volumes des NFTs subissent un plus bas annuel

En termes de volumes, le mois de juin a vu la pire performance des NFTs depuis le début de l’été 2021. Alors que le mois de janvier avait enregistré des records, l’activité du secteur a depuis grandement diminué. Mais cette tendance n’est pas complètement corrélée au marché crypto.

Les NFTs voient leurs volumes en baisse

Alors que les tokens non fongibles (NFTs) ont vu leurs volumes exploser à la hausse ce début d’année, la tendance s’est depuis inversée. Cela est d’autant plus marqué que le mois de juin a enregistré sa pire performance depuis le début de l’été 2021 :

Figure 1 : Volumes sur les NTTs

Tandis que juin s’est conclu avec un volume total de 1,04 milliard de dollars, le plus haut de janvier culminait à 16,57 milliards de dollars. Pour pendre une comparaison plus rationnelle, mai avait enregistré 4 milliards de dollars. Mais en l’espace d’un mois, le volume a tout de même diminué de 74 %.

Cette tendance à la baisse s’observe également entre les deux principaux concurrents, à savoir OpenSea et LooksRare :

Figure 2 : Comparaison des volumes entre OpenSea et LooksRare

Si l’on recoupe les données des figures 1 et 2, on se rend compte que la chute est encore plus sévère pour LooksRare. Alors que ce dernier, qui ambitionnait de détrôner OpenSea, a représenté la majorité des volumes au premier trimestre, sa chute se fait plus violente.

En prenant la journée du 2 février 2022 en exemple, LooksRare a généré 703,1 millions de dollars de volumes, contre 182,58 millions pour OpenSea. Au 30 juin dernier, OpenSea générait 15,59 millions de dollars de volumes quand LooksRare s’élevait à 5,52 millions.

En comparant ces deux extrêmes, si tant est qu’ils soient comparables, on constate que même si la chute est importante et généralisée, elle est d’autant plus rude pour l’outsider. En effet, ce dernier voit son volume divisé par 127,4 sur les deux journées comparées, quand ce coefficient est de 11,7 pour OpenSea.

Les conséquences sur Ethereum (ETH)

Si l’on se concentre sur la blockchain Ethereum (ETH), OpenSea reste le plus grand consommateur de gas quotidien. L’importance des volumes de la célèbre marketplace de NFTs est d’ailleurs le baromètre du prix des transactions sur Ethereum.

Cependant, cela n’a pas empêché le réseau de voir, samedi dernier, le coût moyen d’une transaction toucher un plus bas depuis le 12 décembre 2020. À l’époque, le prix moyen avait enregistré 1,62 dollar contre 1,69 ce week-end :

Figure 3 : Prix moyen d’une transaction sur Ethereum

Bien évidemment, la santé du marché NFT n’est pas la seule responsable de la baisse des frais. Cette tendance s’inscrit dans une chute globale de la sollicitation du réseau. Néanmoins, cette diminution des volumes impacte quand même le prix du gas sur Ethereum.

Pour connaître la consommation de gas d’OpenSea, il faut étudier les protocoles utilisés par la plateforme. Depuis le déploiement de Seaport à la mi-juin, OpenSea totalise généralement entre 200 et 400 ETH de frais par jour :

Figure 4 : Frais consommés par Seaport d’OpenSea

Si l’on compare cette tendance à Wyvern, l’ancien smart contrat d’OpenSea, on prend toute la mesure de la baisse d’activité. Sur Wyvern V2, actif de mars à juin de cette année, OpenSea générait entre 300 et 1000 ETH de frais par jour. Mais la chute est encore plus marquée lorsque l’on compare la période actuelle, à l’époque où l’application s’exécutait sous Wyvern V1.

Comme le montre le graphique ci-dessous, tout le mois de janvier a enregistré des journées à plus de 1 000 ETH de frais et parfois plus de 2 000 :

Figure 5 : Frais de transactions générés par le protocole Wyvern V1 d’OpenSea

Les données des différents smart contracts utilisés par OpenSea corroborent donc la baisse d’activité générale du secteur NFT.

Le comportement des prix

Avec la chute des volumes enregistrés par les NFTs, on pourrait penser que leurs prix se sont effondrés. Si la tendance est effectivement à la baisse, elle n’est pas comparable au marché crypto dans son ensemble.

Pour la collection du Bored Ape Yatch Club (BAYC) par exemple, les prix moyens de vente enregistrent une décote de 30 à 35 % depuis un plus haut de fin avril dernier. Ce plus haut était dû à l’arrivée du metaverse Otherside :

Figure 6 : Prix moyen de vente d’un NFT du BAYC en ETH

Globalement, la baisse des volumes entraînera plutôt une baisse de la liquidité. Un NFT sera alors plus difficile à vendre, mais il ne sera pas obligatoirement vendu moins cher.

Il semble en revanche difficile de donner une tendance générale des prix de cette classe d’actifs. Et pour cause, leur valeur dépend directement de la popularité d’un projet et de la communauté qui le soutient. En cela, le comportement des prix se révèle plus disparate que sur les cryptomonnaies, où Bitcoin (BTC) marque la tendance.

Toutefois, il est certain que le ralentissement de l’activité permet d’épurer le marché des projets sans valeur ajoutée.

Sources : The Block, Etherscan, Prix moyen d’une transaction, Wyvern V1, Seaport, OpenSea

