NFT : OpenSea migre vers son nouveau protocole Seaport pour réduire les frais de transactions

La marketplace de tokens non fongibles (NFT) OpenSea a réalisé une mise à jour pour intégrer son nouveau protocole Seaport. L’une des améliorations significatives de ce protocole consiste en une rationalisation des fonctionnalités de la plateforme, afin de réduire significativement les frais de transaction :

Today, we're officially moving to the Seaport protocol!

We estimate the new contract will save $460m + in total fees each year. But, that’s not all 👀 Let’s go through the updates… https://t.co/89B1FJARnl

— OpenSea (@opensea) June 14, 2022